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Київ та область додали до зон підвищеного ризику: що зміниться для населення

Юрій Берендій
17 вересня 2026, 17:07
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Києву й області розширили страхування майна, а ліміт компенсації підняли до 5 млн грн

Київ та область додали до зон підвищеного ризику: що зміниться для населення
Воєнні ризики для бізнесу - Київу та області змінили статус / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

  • Київ і область включили до зон підвищеного ризику
  • Максимальну страхову компенсацію збільшили до 5 млн грн

Київ та Київську область включили до територій підвищеного ризику для страхування воєнних збитків бізнесу. Уряд також розширив перелік майна, за пошкодження або знищення якого підприємства зможуть отримувати компенсацію, та збільшив максимальний розмір підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у своїй заяві.

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Рішення має охопити підприємства, які працюють у столичному регіоні, а також розширити можливості програми для паливної, логістичної та аграрної інфраструктури. Окремо уряд змінив умови щодо суми компенсації та орендованого майна.

"Перше – включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Друге – розширюємо перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Це важливе рішення для паливної інфраструктури, яка залишається однією з ключових цілей російських атак. Також до переліку додаємо сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи", - заявив Корецький.

Ще одна зміна стосується граничного обсягу державної підтримки. Ліміт компенсації страхової премії для одного підприємства збільшили з 3 до 5 млн грн на рік. Механізм також поширили на орендовані активи та спростили вимоги до страхових договорів.

"Третє – збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 млн грн на рік для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування", - зазначив прем'єр-міністр.

Паралельно уряд розширив інструменти фінансування для великих підприємств у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Йдеться про можливість спрямовувати пільгові кредити на відновлення пошкодженої інфраструктури, модернізацію виробництва та поповнення оборотних коштів.

"Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури, модернізації підприємств переробної промисловості, а також для поповнення оборотного капіталу оптової та роздрібної торгівлі. Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний ліміт для групи пов’язаних компаній - 1 млрд грн", - повідомив Корецький.

За його словами, уряд також заклав окремий напрям фінансування страхування воєнних ризиків у проєкті державного бюджету на наступний рік. Водночас розширення чинної програми вирішили запровадити вже зараз.

"Ми приймаємо ці рішення в умовах обмеженого фінансового ресурсу. Але підтримка підприємців необхідна, щоб український бізнес міг продовжувати працювати, зберігати робочі місця та сплачувати податки", - наголосив Корецький.

Що зміниться для мешканців Києва та Київської області

Окремо глава Київської ОВА Тимур Ткаченко наголосив, що новий статус області не передбачає жодних змін для повсякденного життя населення. За його словами, рішення передусім стосується умов роботи підприємств, які залишаються під постійною загрозою через російські атаки.

"Не йдеться про запровадження якихось нових обмежень, зміну правил повсякденного життя людей. Насамперед це рішення важливе для бізнесу", - зазначив Ткаченко.

Очільник області пов'язує розширення програми з необхідністю зберегти економічну активність регіону, де працюють тисячі підприємств. Він також підкреслив, що додаткові механізми захисту активів мають допомогти компаніям продовжувати роботу за умов воєнних загроз.

"Тобто йдеться про додатковий інструмент захисту активів і можливість продовжувати роботу навіть за високих безпекових ризиків", - наголосив глава Київської ОВА.

Допис Тимура Ткаченка
Допис Тимура Ткаченка / Скріншот

Ткаченко також відзначив значення підприємців для місцевих громад - від збереження зайнятості та податкових надходжень до підтримки Сил оборони й відновлення пошкоджених об'єктів. На його думку, одним із ключових завдань області залишається створення умов для стабільної роботи компаній.

Удари по Києву - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив про удар по будівлі компанії "Київстар" та цілеспрямовані атаки по заправках у Києві. Він підкреслив, що удари відбулисься в ході хвилі атак реактивними "Шахедами". Внаслідок ударів двоє людей загинули і дев’ятеро отримали поранення.

Київська міська військова адміністрація повідомляла про влучання БПЛА у Дарницькому та Оболонському районах столиці. Мер Віталій Кличко зазначив, що було зафіксовано удари по АЗС та складських приміщеннях.

Повітряні сили інформували про рух реактивних БПЛА у напрямку Києва та кілька оголошень тривоги вранці. Київська влада повідомила про те, що двічі за ранок лунали вибухи і що служби фіксували загоряння на складах. О 05:48 у Святошинському районі зафіксовано загоряння складського приміщення і тривають роботи з ліквідації наслідків.

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Про персону: Сергій Корецький

Сергій Корецький - український підприємець та менеджер у нафтогазовій галузі. Прем'єр-міністр України з 16 липня 2026 року. Директор ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта" (з листопада 2022 до 13 травня 2025), пише Вікіпедія.

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