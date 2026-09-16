Удар був смертельним: РФ атакувала автобус на Нікопольщині, є багато жертв

Окупанти поцілили по цивільному автобусу.

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Медики надають допомогу тим пасажирам, які вижили / Колаж: Главред, фото: pixabay, t.me/dnipropetrovskaODA

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РФ атакувала Дніпропетровщину

Окупанти влучили у рейсовий автобус на Нікопольщині

Внаслідок атаки є багато жертв і постраждалих

Країна-агресор Росія 16 вересня атакувала рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, окупанти поцілили по автобусу безпілотником. Внаслідок атаки на місці загинули 5 людей, ще щонайменше 7 отримали поранення.

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"Семеро поранених зараз під наглядом лікарів. Їм надають усю необхідну допомогу", - додав Ганжа.

В Офісі Генерального прокурора уточнили, що військові РФ завдали удару по автобусу FPV-дроном. Пошкоджено маршрутний мікроавтобус, який рухався по трасі.

FPV-дрон / Інфографіка: Главред

"За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Які міста можуть стати новими цілями для FPV-дронів

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, російські війська почали застосовувати FPV-дрони для ударів значно глибше від лінії фронту. Тому не виключено, що під ударом можуть опинитися Київ, Дніпро та інші великі міста.

Якщо ретранслятор забезпечує керування базовим дроном на 200 кілометрів, а FPV ще відлітає від нього на 10-20 кілометрів, то глибина ураження виходить дуже значною. Однак для масового використання таких комплексів потрібне серійне виробництво та підготовка операторів.

Удари РФ по Дніпропетровщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія серед білого дня 10 вересня атакувала Дніпро. Внаслідок удару "Бандеролей" пошкоджено підприємство харчової промисловості - завод "Олейна".

Раніше, у ніч на 10 вересня росіяни атакували Кривий Ріг безпілотниками. Зафіксовано прямі влучання ворожих дронів у житловому секторі. Були постраждалі.

Напередодні стало відомо, що вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині. Постраждали люди.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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