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Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО

Руслана Заклінська
15 вересня 2026, 11:44
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Данія викликає посла РФ через провокацію.
Російський фрегат випустив ракети по гелікоптеру однієї з країн НАТО
Фрегат РФ випустив ракети по вертольоту НАТО / Колаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, pixabay.com

Коротко:

  • РФ випустила дві сигнальні ракети в бік данського вертольота
  • Одна ракета пролетіла небезпечно близько
  • Данія викликає російського посла

Російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в напрямку вертольота Збройних сил Данії поблизу Гедсера. Одна з них пролетіла на невеликій відстані від повітряного судна. Про це повідомило TV2 з посиланням на данські Збройні сили.

Інцидент стався під час планової фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах. Данський гелікоптер виконував завдання зі спостереження за кораблем.

відео дня

За даними данського оборонного відомства, російський фрегат випустив у бік Fennec дві сигнальні ракети. Одна з них пролетіла на небезпечній відстані від гелікоптера.

Сигнальні ракети є піротехнічними засобами, які на морі зазвичай використовують для подачі сигналів і привернення уваги.

Як пише Ritzau, міністр оборони Данії Єппе Бруус заявив, що влада країни викликає російського посла на розмову через інцидент.

"Це інцидент, до якого Данія ставиться дуже серйозно. Ми вперше стикаємося з таким інцидентом, і це свідчить про те, що росіяни стають все більш схильними до ризику. Саме тому ми викликаємо російського посла на бесіду", - сказав Бруус.

Водночас військовий аналітик Центру військових досліджень Копенгагенського університету Кеннет Оленшлегер Буль зазначив, що інцидент не можна назвати нападом у розумінні міжнародного права, оскільки російська сторона не застосовувала зброю.

"Однак це, безумовно, недружній крок, спрямований на те, щоб змусити гелікоптер триматися подалі, хоча і фрегат, і гелікоптер мали право перебувати в цьому районі", – заявив аналітик.

За його словами, ситуація є серйозною, оскільки раніше данські військові регулярно фотографували російські кораблі, які проходили через данські води, і такі випадки відбувалися без подібних інцидентів.

"Тому це є ескалацією", - додав Буль.

Чи існує ризик прямого протистояння Росії та НАТО

Російські диверсійні операції в Європі стають частішими та масштабнішими, що підвищує ризик прямого протистояння Москви з НАТО, пише The New York Times.

Серед останніх випадків - невдала атака російських дронів на аеропорт Лейпциг/Галле в Німеччині, спроби диверсій на залізниці Польщі, підпали та ймовірні атаки на оборонні й енергетичні об’єкти в інших країнах Європи. Західні спецслужби пов’язують активізацію таких операцій із розчаруванням Кремля перебігом війни проти України.

"У якийсь момент усе вийде з-під контролю, хтось постраждає, і це створить для Альянсу зовсім іншу дилему", - попередила колишня посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

Водночас західні розвідки не вважають найближчим часом імовірним прямий напад Росії на країну НАТО із залученням сухопутних військ. Головним стримувальним фактором залишається стаття 5 договору Альянс.

Можливість агресії РФ проти Литви - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, минулого року Збройні сили Литви заявили про оснащення мостів і доріг на кордоні інженерними спорудами для кріплення вибухових матеріалів. Згідно з матеріалом, мости і дороги обираються з урахуванням природних перешкод та їхнього стратегічного значення в системі оборони Литви.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив про можливість нової ескалації з боку Росії та вказав на Балтійський регіон і Польщу як ймовірні цілі. За словами міністра, Путіну потрібна нова перемога і це штовхає Кремль до пошуку альтернативних сценаріїв.

Розвідка Литви повідомила про підготовку сценаріїв нетрадиційних ударів по критичній інфраструктурі в регіоні. За висновками розвідки, Росія може використовувати удари українськими дронами щоб ускладнити атрибуцію атак.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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