РФ готує нові ракети для ударів по Україні: 'Флеш' назвав критичний термін

Росія законтрактувала нову генерацію дешевих засобів ураження, які летять швидше, нижче й активно маневрують.

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РФ готує заміну реактивним "Шахедам" / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/serhii_flash

Головне із заяви "Флеша":

Вікно для розробки перехоплювачів - буквально пів року

Нові ракети РФ швидші, маневрені й летять на низьких висотах

Українські розробники працюють над кількома типами перехоплювачів

Україна має близько пів року, щоб створити власні дешеві ракети-перехоплювачі, здатні протидіяти новому типу російських малих крилатих ракет. Про це заявив позаштатний радник Президента з технологічних питань, експерт у галузі технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов в інтерв'ю Radio NV.

"У нас зараз є буквально пів року для того, щоб зробити і побудувати наші дешеві твердопаливні ракети, які будуть збивати таку проблему для нас, як дешеві російські крилаті ракети", - сказав він. відео дня

Логіка противника, за словами експерта, будується на випередженні: у Москві прораховують, що столиця невдовзі буде прикрита новим класом засобів ППО, і вже готують те, що ці засоби обійде.

"Росіяни також розуміють, що у нас зараз будуть реактивні перехоплювачі і ми закриємо Київ. Але вони зараз працюють над створенням і роблять ставку на наступну ітерацію. Це вже маленькі крилаті дешеві ракети", - зауважив "Флеш".

До цієї категорії він відніс російські вироби "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М" та "Гербера-5". Їхні характеристики принципово відрізняються від нинішніх цілей: більша швидкість, здатність активно маневрувати та політ на дуже низьких висотах.

Ракета Бандероль / Інфографіка: Главред

Масштаб виробництва, за його оцінкою, уже закладений у контрактах російського ВПК, і йдеться не про поодинокі зразки.

"У нас є дані від розвідки, ми бачимо, що вони законтрактували таких ракет, навіть як і реактивних "Шахедів", тобто там приблизна кількість. І вони будуть робити на це ставку", - додав Бескрестнов.

Чому нинішні напрацювання можуть не спрацювати

Засоби, які зараз створюють під боротьбу з реактивними "Шахедами", ризикують застаріти ще до масового розгортання - саме тому роботу над новим класом озброєння потрібно починати негайно, наголошує експерт.

"Через п'ять місяців там уже не будуть працювати реактивні перехоплювачі, бо швидкість там ще вище. І потрібно робити дешеві українські ракети для того, щоб вбивати це все", - підкреслив він.

Бескрестнов також проінформував, що нині українські розробники працюють одразу над кількома варіантами швидкісних перехоплювачів, призначених для протидії реактивним "Шахедам".

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Як зараз знищуються швидкісні БПЛА

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що Україна вже має прототипи засобів перехоплення реактивних дронів, але Збройні сили України поки що не можуть повною мірою на них розраховувати.

За його словами, швидкісні БПЛА зараз знищуються за допомогою авіації, зенітних ракетних комплексів та засобів малої ППО.

"Працює авіація, працюють зенітні ракетні війська. Якщо дрон перебуває в зоні досяжності малих засобів протиповітряної оборони або переносних зенітно-ракетних комплексів, задіюються відповідні засоби", - пояснив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали попереджали, що Росія може найближчими днями завдати нового масованого удару по Україні, причому під загрозою можуть опинитися не лише Київ, а й міста на заході країни - зокрема Львів та Івано-Франківськ.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків також говорив, що західні області України можуть частіше потрапляти під ворожі удари.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявляв, що Росія готує нову хвилю ударів по Україні одразу з кількох напрямків, а атаки можуть тривати протягом усього дня. Є інформація, що ворог може атакувати сьогодні і з півночі, і зі сходу

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Про персону: Сергій "Флеш" Бескрестнов Бескрестнов Сергій Олександрович, позивний "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер. Голова ГО "Центр радіотехнологій", пише Вікіпедія. З квітня 2022 року займається консультаціями та навчанням різних військових підрозділів та інших силових структур України. З липня 2026 року – радник президента України з питань технологічних напрямів оборони.

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