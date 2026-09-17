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Уряд відклав підготовку енергетики до зими - що сталось та коли вона відновиться

Юрій Берендій
17 вересня 2026, 17:35
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Видатки на енергетику перенесли на грудень разом із частиною капітальних програм.

Уряд відклав підготовку енергетики до зими - що сталось та коли вона відновиться
Уряд відклав фінансування енергетики до грудня - що буде із підготовкою до зими / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Ключові тези:

  • Мінфін переніс частину видатків на грудень
  • Під загрозою фінансування захисту енергетики

Уряд відклав частину видатків на підготовку енергетики до зими, будівництво укриттів і соціальні проєкти з вересня, жовтня та листопада на грудень. Про це повідомила депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у подкасті "Хроніки економіки".

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За її словами, не йдеться про повну відмову держави від фінансування цивільних програм на користь військових та соціальних виплат. Мінфін змінив розпис держбюджету, перенісши частину запланованих витрат на останній місяць року.

"Мінфін вніс зміни до розпису державного бюджету і відклав деякі видатки вересня, жовтня і листопада на грудень. В першу чергу це капітальні видатки: будівництво і реконструкція, в тому числі лікарень; це будівництво укриттів в лікарнях і школах; захист енергетики; будівництво соціального житла тощо", - розповіла Підласа.

Найбільша проблема полягає у строках реалізації таких проєктів. Якщо фінансування надходить лише наприкінці року, провести необхідні роботи в повному обсязі може бути фізично неможливо.

"Наприклад, в вересні, якщо не помиляюся, вони відклали на грудень 39 мільярдів гривень видатків. Але коли ми говоримо про капітальні видатки, ми розуміємо, що віддалення їх на грудень означає, що вони в цьому році взагалі не будуть профінансовані, тому що це просто неможливо зробити буде", - зазначила голова бюджетного комітету.

Окремо Підласа підтвердила, що серед перенесених напрямів є заходи, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону та посиленням захисту енергетичної інфраструктури.

"В тому числі, так. Тому ми говоримо, що ситуація з бюджетом погана, і коли ми говоримо про те, що потрібно ухвалювати ритмічно і вчасно міжнародні зобов'язання, то ми не просто так це говоримо", - наголосила Підласа.

Якою буде наступна зима - прогноз військового

В Україні наступний опалювальний сезон може супроводжуватися серйозними перебоями з електроенергією, опаленням та гарячою водою. За прогнозом капітана ЗСУ та блогера Андрія Оністрата, суттєве погіршення ситуації можливе вже з листопада. Про це повідомив капітан ЗСУ та блогер Андрій Оністрат в інтерв'ю РБК-Україна.

Найбільші труднощі, за його оцінкою, можуть виникнути у сфері комунальних послуг. В окремих регіонах перебої з опаленням і гарячим водопостачанням здатні бути тривалими.

Ситуацію з електроенергією Оністрат оцінює ще жорсткіше. Він прогнозує, що за несприятливого розвитку подій подачу світла можуть обмежити до кількох годин на добу, причому переважно в нічний час.

Окремим ризиком військовий назвав вплив таких обмежень на повсякденне життя людей. Саме тому він закликав не відкладати підготовку до холодного періоду та заздалегідь врахувати можливий дефіцит базових комунальних послуг.

Уряд відклав підготовку енергетики до зими - що сталось та коли вона відновиться
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Група "Нафтогаз" повідомила про масовані російські удари по видобувній інфраструктурі і зупинку частини об’єктів. У пресрелізі компанії зазначили, що атакували об’єкти Нафтогазу із застосуванням безпілотників і ракет. За даними "Нафтогазу", протягом тижня ворог завдав 13 атак і внаслідок обстрілів роботу частини об’єктів було зупинено.

Президент Володимир Зеленський наголошував на необхідності підвищення стійкості регіонів і розвитку оборонних проєктів у відповідь на загрози. Він підкреслив, що реалізація Планів стійкості триває та потребує пришвидшення для захисту критичної інфраструктури. За словами президента, над розробкою української балістики працюють дві компанії і країна розраховує отримати близько 30 мільярдів допомоги, тоді як Міноборони не вистачає близько 27 мільярдів доларів.

Київська міська державна адміністрація повідомляє про підготовку заходів на випадок тривалих відключень електроенергії і опалення в зимовий період. Міська влада інформувала, що понад 200 тисяч мешканців можуть бути включені до списків для тимчасового переселення за потреби. Наразі згоду на можливе переміщення надали близько двох тисяч осіб, при цьому в пріоритеті залишаються маломобільні громадяни та люди з інвалідністю.

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Про персону: Андрій Оністрат

Андрій Оністрат - український військовослужбовець, капітан Збройних сил України, учасник бойових дій. До початку повномасштабного вторгнення Росії був банкіром і підприємцем. Після 24 лютого 2022 року долучився до Сил оборони України.

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