РФ завдала ракетного удару по Одесі: що відомо про жертви і руйнування

РФ завдала ракетного удару по Одесі

У суботу, 23 квітня, Одеса піддалася ракетному обстрілу, який був нанесений силами російських окупантів.

В результаті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, повідомляє УНІАН.

Відзначається, що вдень ворог випустив по місту ракети. У різних районах міста були чутні вибухи.

За словами численних очевидців, в результаті обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, почалася пожежа, вибиті шибки. На місці працюють представники відповідних служб.

Як пишуть в соцмережах, одна з ракет потрапила в житлові будинки.

"Одна з них прилетіла в житловий комплекс. Кілька квартир зруйновані, вибуховою хвилею вибило вікна в будинках, також у дворі згоріло кілька машин", - підкреслюється в повідомленні.

У свою чергу радник глави МВС Антон Геращенко публікував відео диму над Одесою після ракетного обстрілу.

За його словами, по місту випустили не менше шести крилатих ракет.

Кілька ракет вдалося збити. Городяни бачили вибухи в небі і падаючі палаючі уламки.

Як мінімум одна ракета впала і вибухнула.

"Потрапили в житлові будинки. Вже точно відомо про одного загиблого. Він згорів у своїй машині у дворі одного з будинків", - повідомив Геращенко.

Як пише Думська, жителі міста чули вибухи в різних районах. Це були як прильоти, так і відльоти нашого ППО.

Підкреслюється, що як мінімум одна ракета впала і вибухнула. В одному з густонаселених районів почалася пожежа в житловому будинку.

/ Думський

За даними міськради, в результаті обстрілу пошкоджені об'єкти інфраструктури.

"По всій видимості, прилетіли ракети "повітря-земля" Х-101. Такі зазвичай випускають стратегічні бомбардувальники Ту - 95 і Ту-160", - уточнює видання.

/ Думський

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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