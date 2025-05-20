'РФ хоче те, на що не має права': у Трампа зробили гучну заяву про війну в Україні

Держсекретар США вважає, що військового вирішення війни не існує.

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Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Рубіо:

США чекають від РФ умов перемир'я з Україною, щоб краще розуміти Путіна

Війна в Україні не має військового вирішення відео дня

Можливе посилення санкцій у майбутньому, але поки що США утримуються

США очікують, що Росія оприлюднить свої умови для припинення вогню, що дозволить краще зрозуміти наміри лідера РФ Володимира Путіна. В майбутньому США можуть посилити санкційний тиск на Росію. Про це під час слухань у Сенаті заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, Путін підходить до мирного процесу з холодним розрахунком, оцінюючи вигоди для Росії. Водночас, як наголосив Рубіо, Кремль отримав зовсім не ту війну, на яку розраховував.

"Коли він вторгся в Україну, я думаю, він очікував, що уряд впаде і що його зустрічатимуть як визволителя, але сталося не так. І насправді Росія сьогодні контролює менше територій, ніж після перших двох місяців війни", - зазначив він.

Також Рубіо назвав хорошим результатом домовленість України і Росії на переговорах у Стамбулі щодо обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Водночас, на думку держсекретаря, просування на шляху до миру поки що немає.

"Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються підготувати умови, які вони вимагатимуть для досягнення припинення вогню, що дасть змогу провести ширші переговори. Я буду набагато краще розуміти розрахунки пана Путіна, коли побачу, який вигляд мають ці умови", - сказав Рубіо.

Крім цього, держсекретар США Рубіо заявив, що війна в Україні не має військового вирішення.

"Ось із чим ми можемо погодитися... Військового вирішення цієї кризи не існує. І ми повинні завершити її шляхом переговорів. І фундаментальна проблема, яка стоїть перед нами в Україні, полягає в такому: Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права. А Україна хоче отримати те, що не може повернути військовим шляхом", - сказав політик.

Санкції проти РФ

Водночас Рубіо наголосив, що США не робили жодних поступок Росії. Санкції проти Москви діють, як і постачання зброї та розвідувальної інформації Києву.

"Коли Володимир Путін прокинувся сьогодні вранці, на нього діяли ті самі санкції, що й від початку цього конфлікту, а Україна все ще отримувала постачання озброєння від нас і наших союзників", - підкреслив держсекретар США.

Рубіо також не виключив, що в майбутньому США можуть посилити санкційний тиск на РФ. Проте зауважив, що наразі Вашингтон утримується від нових жорстких заходів, аби не зірвати дипломатичний діалог.

"Можливо, справа дійде до цього... Президент вважає, що якщо почати погрожувати санкціями, росіяни припинять розмовляти. А для нас важливо мати можливість розмовляти з ними і спонукати їх сісти за стіл переговорів", - додав він.

Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним 19 травня - новини за темою

Нагадаємо, 19 травня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Путін охарактеризував її як "змістовну та корисну" і заявив про готовність Росії працювати над меморандумом щодо майбутнього мирного договору з Україною.

Після переговорів Трамп зазначив, що не планує наразі посилювати санкції проти Росії, оскільки бачить потенціал для дипломатичного прориву. Водночас він не виключив, що санкції можуть бути запроваджені пізніше.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що мав дві розмови з Трампом — одну до контакту Трампа з Путіним, а другу — після, у ширшому форматі за участі лідерів ЄС. Зеленський наголосив, що Україна не піде на поступки — виведення військ із власних територій чи прийняття ультиматумів не розглядається.

Як повідомляв Главред, після розмови з Путіним Трамп заявив, що той "готовий до переговорів", але США залишаться осторонь. Санкції Трамп назвав "поганою ідеєю", оскільки "Путін хоче укласти угоду". Лідери України, Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Єврокомісії були здивовані м’якою позицією Трампа, особливо з огляду на відсутність змін у риториці Кремля.

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