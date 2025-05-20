Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"РФ хоче те, на що не має права": у Трампа зробили гучну заяву про війну в Україні

Руслана Заклінська
20 травня 2025, 22:06
498
Держсекретар США вважає, що військового вирішення війни не існує.
'РФ хоче те, на що не має права': у Трампа зробили гучну заяву про війну в Україні
Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Рубіо:

  • США чекають від РФ умов перемир'я з Україною, щоб краще розуміти Путіна

  • Війна в Україні не має військового вирішення

    відео дня

  • Можливе посилення санкцій у майбутньому, але поки що США утримуються

США очікують, що Росія оприлюднить свої умови для припинення вогню, що дозволить краще зрозуміти наміри лідера РФ Володимира Путіна. В майбутньому США можуть посилити санкційний тиск на Росію. Про це під час слухань у Сенаті заявив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, Путін підходить до мирного процесу з холодним розрахунком, оцінюючи вигоди для Росії. Водночас, як наголосив Рубіо, Кремль отримав зовсім не ту війну, на яку розраховував.

"Коли він вторгся в Україну, я думаю, він очікував, що уряд впаде і що його зустрічатимуть як визволителя, але сталося не так. І насправді Росія сьогодні контролює менше територій, ніж після перших двох місяців війни", - зазначив він.

Також Рубіо назвав хорошим результатом домовленість України і Росії на переговорах у Стамбулі щодо обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Водночас, на думку держсекретаря, просування на шляху до миру поки що немає.

"Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються підготувати умови, які вони вимагатимуть для досягнення припинення вогню, що дасть змогу провести ширші переговори. Я буду набагато краще розуміти розрахунки пана Путіна, коли побачу, який вигляд мають ці умови", - сказав Рубіо.

Крім цього, держсекретар США Рубіо заявив, що війна в Україні не має військового вирішення.

"Ось із чим ми можемо погодитися... Військового вирішення цієї кризи не існує. І ми повинні завершити її шляхом переговорів. І фундаментальна проблема, яка стоїть перед нами в Україні, полягає в такому: Росія хоче отримати те, чого в неї немає і на що вона не має права. А Україна хоче отримати те, що не може повернути військовим шляхом", - сказав політик.

Санкції проти РФ

Водночас Рубіо наголосив, що США не робили жодних поступок Росії. Санкції проти Москви діють, як і постачання зброї та розвідувальної інформації Києву.

"Коли Володимир Путін прокинувся сьогодні вранці, на нього діяли ті самі санкції, що й від початку цього конфлікту, а Україна все ще отримувала постачання озброєння від нас і наших союзників", - підкреслив держсекретар США.

Рубіо також не виключив, що в майбутньому США можуть посилити санкційний тиск на РФ. Проте зауважив, що наразі Вашингтон утримується від нових жорстких заходів, аби не зірвати дипломатичний діалог.

"Можливо, справа дійде до цього... Президент вважає, що якщо почати погрожувати санкціями, росіяни припинять розмовляти. А для нас важливо мати можливість розмовляти з ними і спонукати їх сісти за стіл переговорів", - додав він.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним 19 травня - новини за темою

Нагадаємо, 19 травня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Путін охарактеризував її як "змістовну та корисну" і заявив про готовність Росії працювати над меморандумом щодо майбутнього мирного договору з Україною.

Після переговорів Трамп зазначив, що не планує наразі посилювати санкції проти Росії, оскільки бачить потенціал для дипломатичного прориву. Водночас він не виключив, що санкції можуть бути запроваджені пізніше.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що мав дві розмови з Трампом — одну до контакту Трампа з Путіним, а другу — після, у ширшому форматі за участі лідерів ЄС. Зеленський наголосив, що Україна не піде на поступки — виведення військ із власних територій чи прийняття ультиматумів не розглядається.

Як повідомляв Главред, після розмови з Путіним Трамп заявив, що той "готовий до переговорів", але США залишаться осторонь. Санкції Трамп назвав "поганою ідеєю", оскільки "Путін хоче укласти угоду". Лідери України, Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Єврокомісії були здивовані м’якою позицією Трампа, особливо з огляду на відсутність змін у риториці Кремля.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Марко Рубіо новини України війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Одразу з двох сторін: росіяни рвуться до важливого міста в Донецькій області

Одразу з двох сторін: росіяни рвуться до важливого міста в Донецькій області

23:02Фронт
"РФ хоче те, на що не має права": у Трампа зробили гучну заяву про війну в Україні

"РФ хоче те, на що не має права": у Трампа зробили гучну заяву про війну в Україні

22:06Війна
Україну накриває різке потепління: де затримається дощова погода

Україну накриває різке потепління: де затримається дощова погода

20:43Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

Українка зачепила принца Вільяма і Кейт Міддлтон під час прогулянки: що сталося

Українка зачепила принца Вільяма і Кейт Міддлтон під час прогулянки: що сталося

Вдарить понад +30 градусів: синоптик сказав, коли буде пік спеки в Україні влітку

Вдарить понад +30 градусів: синоптик сказав, коли буде пік спеки в Україні влітку

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тиграм - тривога, Козлам - плітки

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тиграм - тривога, Козлам - плітки

Останні новини

23:07

Долар на порозі різкого стрибка: яким буде курс до 23 травня

23:05

Що приховує пакет на знаку: юрист пояснив, чи мають право штрафувати

23:02

Одразу з двох сторін: росіяни рвуться до важливого міста в Донецькій області

22:36

Донька Олени Мозгової після камінг-ауту засвітила обручку

22:19

Торговий безвіз з Україною закінчується: Дональд Туск назвав дату

Війна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – ПалійВійна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – Палій
22:09

"Я вже двічі через це проходила": дружина Преснякова заговорила про поповнення

22:06

"РФ хоче те, на що не має права": у Трампа зробили гучну заяву про війну в Україні

22:04

Пощастить на всі 100: 5 знаків зодіаку, яким усміхнеться удача найближчим часом

21:42

Від зернятка до саджанця: коли й як пікірувати томати

Реклама
21:27

Куди насправді засипати порошок: майстер пояснив значення I, II та "квітки"Відео

21:02

"Моє серце належить "Ахіллесу": Ектор Хіменес-Браво розповів про свою роль у ЗСУ

20:43

Україну накриває різке потепління: де затримається дощова погода

20:41

Чи обов’язково цілувати покійника на похороні: священник здивував відповіддюВідео

20:38

Мовна мапа України: як говорять у різних куточках країни

20:32

Деяким українцям обіцяють виплатити по 7 тисяч гривень: хто у списку

20:31

Зеленський розкрив деталі можливих переговорів з Росією: подробиці

20:25

Як з’явилась назва "джинси" та до чого тут золотошукачіВідео

19:38

Погроза з Петербурга: Медведєв зробив заяву про мирні переговори РФ та України

19:38

"Фундація Катерини Осадчої" познайомить підлітків з професіями на фестивалі кар’єри на ВДНГ

19:34

По Росії готують удар "там, де справді болить": у ЄС розрили задум

Реклама
19:30

Військова допомога Україні: у США вийшли з неочікуваною заявою

19:10

Що трапилось після розмови Трампа та Путіна?Погляд

18:52

Водії не здогадуються: чи можна сідати за кермо після безалкогольного пиваВідео

18:49

Подорожчання не уникнути: у чому причина стрибка цін на популярний вид м’яса

18:47

Чому Україна досі не знищила Кримський міст: у ВМС назвали єдину причину

18:38

Де заховався кіт: лише геній знайде його за 5 секунд

18:37

70% українців не довіряють Порошенку: суспільство вимагає покарання, - Гладких

18:35

В Україні прийняли рішення щодо пенсій на 10 млрд грн - кого торкнуться зміни

17:57

Свата Трампа призначили послом США у Франції попри судимості за тяжкі злочини

17:53

"Завжди бісило": Зеленська зробила неочікуване зізнання про свою маму

17:47

"З ним покінчено": ЗМІ зʼясували, куди зник Ілон Маск

17:28

Народжені під щасливою зіркою - які 3 знаки зодіаку завжди отримують бажане

17:05

З якого боку повинна спати дружина: священник здивував відповіддюВідео

17:02

"Трансформери" повертаються: як змінилися герої культової франшизи за 18 років

16:56

Економіст пояснив, чому маркетинг у фармгалузі - це не "зло"

16:51

"Мені заборонили співати": у соліста гурту Ziferblat виявили хворобу перед Євробаченням

16:44

Гривня "відвойовує" позиції у долара: скільки буде коштувати валюта 21 травня

16:34

Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

16:33

Померла зірка серіалів "Багаті теж плачуть" і "Дика троянда"

16:12

Викидати не варто: що можна зробити із старих консервних банокВідео

Реклама
15:55

Лише одна дія перед пранням – і затхлий запах від рушників зникне: що варто додати

15:33

Більшості не по кишені: в Україні різко підскочили ціни на житло

15:28

Загадка для українців: що насправді означає слово "субота"Відео

15:27

Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

15:01

Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

14:59

Серйозний удар по РФ: ЄС і Британія ввели санкції проти тіньового флоту і не тільки

14:37

Рахунки за пальне зменшаться: як правильно користуватись кондиціонером в авто

14:26

Українка зачепила принца Вільяма і Кейт Міддлтон під час прогулянки: що сталося

14:11

Вдарить понад +30 градусів: синоптик сказав, коли буде пік спеки в Україні влітку

13:53

Бачили всі, знають одиниці: що за дивні круглі нарости виростають на деревахВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти