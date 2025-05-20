Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

Руслана Заклінська
20 травня 2025, 16:34
753
Путін готує власний "мирний меморандум" і за вимогою Трампа має надати "щось, з чим люди можуть погодитися".
Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним
Трамп приголомшив Зеленського та лідерів ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • США не вводитимуть нові санкції проти РФ, що шокувало лідерів ЄС
  • Кремль готує документ із пропозиціями щодо припинення війни
  • Трамп наполягає на переговорах Києва і Москви без участі інших країн, що не влаштовує ЄС

Президент США Дональд Трамп після розмови з лідером РФ Володимиром Путіним приголомшив президента Володимира Зеленського та п’ятьох європейських лідерів. США не братимуть участі у мирних переговорах і не запроваджуватимуть санкції проти РФ. Про це пише Axios, посилаючись на обізнані джерела.

Президент України Володимир Зеленський і лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Єврокомісії очікували або згоди РФ на припинення вогню, або санкцій за її відмову після розмови Трампа з Путіним. Натомість Трамп заявив, що Путін "готовий до переговорів", але США участі в них не братимуть. Він також назвав санкції проти Росії "поганою ідеєю", оскільки, на його думку, "Путін хоче укласти угоду".

відео дня

"Трамп створив враження, що він наближається до повного відходу від цього питання (нових санкцій – Главред). Деякі лідери, які брали участь у розмові, виглядали "здивованими" або "шокованими", - зазначили у видані із посиланням на джерело, обізнане з цією розмовою.

Президент України нагадав Трампу, що Росія вже погоджувалася на переговори — зокрема, у Стамбулі, але безрезультатно. Лідери ЄС також нагадали Трампу, що саме він запропонував почати перемовини із 30-денного припинення вогню.

"Мирний меморандум" від Кремля

У відповідь на запитання лідерів Трамп повідомив, що Путін нібито представить "мирний меморандум" зі своїми умовами щодо припинення вогню та завершення війни. Він також закликав російського лідера надати "щось, з чим люди можуть погодитися", а не вимогу, яку одразу відхилять.

"Лідери, які брали участь у телефонній розмові, були здивовані тим, що Трамп виявився відносно задоволений тим, що почув від Путіна, і представив це як новий розвиток подій, хоча російський лідер, схоже, зовсім не змінив своєї позиції", - йдеться у матеріалі.

Європа хоче бути суддею в перемовинах

При цьому Трамп наполягає на прямому діалозі між Києвом і Москвою, без посередників — позицію, яку не поділяють європейські лідери. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що США та європейські країни мають бути залучені до переговорів як "судді" процесу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував провести широку зустріч усіх сторін. Трамп у відповідь запропонував Ватикан як нейтральне місце для переговорів.

Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Путін назвав свою телефонну розмову з Трампом "змістовною та корисною". За його словами, Росія готова працювати над меморандумом із Україною щодо майбутнього мирного договору.

Також після переговорів Трамп заявив, що наразі не посилюватиме санкцій проти Росії через війну в Україні, бо вбачає шанс на дипломатичний прогрес. Водночас амерканський лідер не виключив їх запровадження в майбутньому.

Президент Зеленський підтвердив дві розмови з Дональдом Трампом — до та після його дзвінка Путіну. До другої розмови приєдналися лідери ЄС, зокрема Макрон, Мелоні, фон дер Ляєн, Мерц і Стубб. Зеленський наголосив, що Україна не виведе війська з власних територій та не прийме жодних ультиматумів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним не змінила ситуацію на фронті. За його словами, РФ як і раніше не зацікавлена в припиненні вогню й прагне війни. Україна наполягає на негайному та безумовному припиненні бойових дій, а Європа підтримує цей підхід.

Читайте також:

Що таке Axios?

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін війна Росії та України Переговори Трампа і Путіна
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

16:34Війна
Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

15:27Війна
Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

15:01Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

"Я стану частиною армії": суддя МастерШеф у військовій формі повідомив про важливе рішення

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком за столом за 25 с

"Мені боляче": Тетяна Овсієнко публічно розповіла про своє нещастя

"Мені боляче": Тетяна Овсієнко публічно розповіла про своє нещастя

Мити авто самостійно на вулиці більше не можна: які штрафи чекають на українців

Мити авто самостійно на вулиці більше не можна: які штрафи чекають на українців

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

Останні новини

17:57

Свата Трампа призначили послом США у Франції попри судимості за тяжкі злочини

17:53

"Завжди бісило": Зеленська зробила неочікуване зізнання про свою маму

17:47

"З ним покінчено": ЗМІ зʼясували, куди зник Ілон Маск

17:28

Народжені під щасливою зіркою - які 3 знаки зодіаку завжди отримують бажане

17:05

З якого боку повинна спати дружина: священник здивував відповіддюВідео

Війна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – ПалійВійна триватиме ще рік, а на переговорах Росію далі більше цікавитиме доля Бєлгородщини – Палій
17:02

"Трансформери" повертаються: як змінилися герої культової франшизи за 18 років

16:56

Економіст пояснив, чому маркетинг у фармгалузі - це не "зло"

16:51

"Мені заборонили співати": у соліста гурту Ziferblat виявили хворобу перед Євробаченням

16:44

Гривня "відвойовує" позиції у долара: скільки буде коштувати валюта 21 травня

Реклама
16:34

Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

16:33

Померла зірка серіалів "Багаті теж плачуть" і "Дика троянда"

16:12

Викидати не варто: що можна зробити із старих консервних банокВідео

15:55

Лише одна дія перед пранням – і затхлий запах від рушників зникне: що варто додати

15:33

Більшості не по кишені: в Україні різко підскочили ціни на житло

15:28

Загадка для українців: що насправді означає слово "субота"Відео

15:27

Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих", але є умова

15:01

Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців: кому обіцяють за це $1000

14:59

Серйозний удар по РФ: ЄС і Британія ввели санкції проти тіньового флоту і не тільки

14:37

Рахунки за пальне зменшаться: як правильно користуватись кондиціонером в авто

14:26

Українка зачепила принца Вільяма і Кейт Міддлтон під час прогулянки: що сталося

Реклама
14:11

Вдарить понад +30 градусів: синоптик сказав, коли буде пік спеки в Україні влітку

13:53

Бачили всі, знають одиниці: що за дивні круглі нарости виростають на деревахВідео

13:44

Деякі українці мають доплатити за газ більше 400 гривень: у чому причина

13:27

Прощання з Максимом Неліпою: чому не буде його родини

12:58

"Соромно стало за вас": Влад Яма потрапив у гучний скандал і розлютив шанувальників

12:52

"Не пропустіть": українцям назвали дату ідеальної погоди

12:48

Гривня залишається міцною: що буде з курсом долара у найближчі місяці

12:35

Перемога для Путіна: Трамп кинув Україну - Financial Times

11:56

"Статус-кво незмінний": в ОП і РНБО підвели підсумки переговорів Трампа і Путіна

11:49

"Свобода личить": колишня дружина Комарова покинула Україну і назвала причину

11:32

Українських водіїв попередили про накладання штрафів: кого каратимуть

11:16

21 травня не можна сваритися і лаятися: яке свято і день ангела

11:14

"Диявол криється в деталях": у Путіна оцінили терміни укладення миру з Україною

11:02

1450 гривень за кілограм: українці хапаються за голови від цін на ягоди

10:45

Китайський гороскоп на завтра 21 травня: Тиграм - тривога, Козлам - плітки

10:24

Щоб не втратити гроші: експерти відповіли, в якій валюті зберігати заощадження

10:22

Гороскоп Таро на червень 2025: Ракам - кохання, Левам - нагорода, Дівам - гроші

10:10

Під Покровськом росіяни ведуть безперервні штурми: розкрито тактику окупантів

09:55

Багато українців отримають пільги на оплату ЖКП цього літа - деталі

09:29

4 знаки зодіаку, які до кінця травня досягнуть приголомшливого успіху

Реклама
09:29

Гороскоп на завтра 21 травня: Дівам - приємні новини, Водоліям - гроші

09:27

У соцмережах з'явилися фейкові акаунти топ-персон України - ЦПД

09:25

Не знають навіть місцеві - чому Донбас раніше був "десятою провінцією Бельгії"Відео

09:16

Вибухнула просто на сцені: учасниця Євробачення 2025 потрапила в небезпеку

09:12

Трамп сказав, що поки не запроваджуватиме нових санкцій проти РФ і назвав причину

08:33

Надії на санкції США проти РФ стали більш примарними - The Times

08:32

Карта Deep State онлайн за 20 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:27

"Лідери приголомшені": у FT дізналися про реакцію ЄС на деталі розмови Трампа з Путіним

08:10

Ракетна невдача РФ: деградація чи саботаж?Погляд

08:02

Гурт Ziferblat повернувся в Україну - як зустрічали на вокзалі

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Переговори з Росією
Кремль поставив ще жорсткіший ультиматум УкраїніЗустріч Зеленського з Путіним і перемовиниТрамп зробив заяву про Зеленського і Путіна
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти