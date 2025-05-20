Лідери ЄС шоковані: ЗМІ з'ясували, що сказав Трамп після розмови з Путіним

Путін готує власний "мирний меморандум" і за вимогою Трампа має надати "щось, з чим люди можуть погодитися".

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Трамп приголомшив Зеленського та лідерів ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео в YouTube, facebook.com/WhiteHouse

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США не вводитимуть нові санкції проти РФ, що шокувало лідерів ЄС

Кремль готує документ із пропозиціями щодо припинення війни

Трамп наполягає на переговорах Києва і Москви без участі інших країн, що не влаштовує ЄС

Президент США Дональд Трамп після розмови з лідером РФ Володимиром Путіним приголомшив президента Володимира Зеленського та п’ятьох європейських лідерів. США не братимуть участі у мирних переговорах і не запроваджуватимуть санкції проти РФ. Про це пише Axios, посилаючись на обізнані джерела.

Президент України Володимир Зеленський і лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та Єврокомісії очікували або згоди РФ на припинення вогню, або санкцій за її відмову після розмови Трампа з Путіним. Натомість Трамп заявив, що Путін "готовий до переговорів", але США участі в них не братимуть. Він також назвав санкції проти Росії "поганою ідеєю", оскільки, на його думку, "Путін хоче укласти угоду".

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"Трамп створив враження, що він наближається до повного відходу від цього питання (нових санкцій – Главред). Деякі лідери, які брали участь у розмові, виглядали "здивованими" або "шокованими", - зазначили у видані із посиланням на джерело, обізнане з цією розмовою.

Президент України нагадав Трампу, що Росія вже погоджувалася на переговори — зокрема, у Стамбулі, але безрезультатно. Лідери ЄС також нагадали Трампу, що саме він запропонував почати перемовини із 30-денного припинення вогню.

"Мирний меморандум" від Кремля

У відповідь на запитання лідерів Трамп повідомив, що Путін нібито представить "мирний меморандум" зі своїми умовами щодо припинення вогню та завершення війни. Він також закликав російського лідера надати "щось, з чим люди можуть погодитися", а не вимогу, яку одразу відхилять.

"Лідери, які брали участь у телефонній розмові, були здивовані тим, що Трамп виявився відносно задоволений тим, що почув від Путіна, і представив це як новий розвиток подій, хоча російський лідер, схоже, зовсім не змінив своєї позиції", - йдеться у матеріалі.

Європа хоче бути суддею в перемовинах

При цьому Трамп наполягає на прямому діалозі між Києвом і Москвою, без посередників — позицію, яку не поділяють європейські лідери. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що США та європейські країни мають бути залучені до переговорів як "судді" процесу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував провести широку зустріч усіх сторін. Трамп у відповідь запропонував Ватикан як нейтральне місце для переговорів.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Путіним - новини за темою

Як повідомляв Главред, 19 травня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Путін назвав свою телефонну розмову з Трампом "змістовною та корисною". За його словами, Росія готова працювати над меморандумом із Україною щодо майбутнього мирного договору.

Також після переговорів Трамп заявив, що наразі не посилюватиме санкцій проти Росії через війну в Україні, бо вбачає шанс на дипломатичний прогрес. Водночас амерканський лідер не виключив їх запровадження в майбутньому.

Президент Зеленський підтвердив дві розмови з Дональдом Трампом — до та після його дзвінка Путіну. До другої розмови приєдналися лідери ЄС, зокрема Макрон, Мелоні, фон дер Ляєн, Мерц і Стубб. Зеленський наголосив, що Україна не виведе війська з власних територій та не прийме жодних ультиматумів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що телефонна розмова Дональда Трампа з Володимиром Путіним не змінила ситуацію на фронті. За його словами, РФ як і раніше не зацікавлена в припиненні вогню й прагне війни. Україна наполягає на негайному та безумовному припиненні бойових дій, а Європа підтримує цей підхід.

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Що таке Axios? Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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