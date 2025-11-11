Рус
РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

Ангеліна Підвисоцька
11 листопада 2025, 01:11
Російські окупанти намагаються просуватися в бік Дніпра і Запоріжжя.
РФ проривається до Дніпра і Запоріжжя / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти намагаються перерізати трасу Павлоград - Покровськ. Водночас вони вже зайшли на 17 км вглиб Дніпропетровської області, що ставить під загрозу окупацію Покровського (населений пункт на Дніпропетровщині). Про це під час чату на Главреді сказав екс-співробітник СБУ Іван Ступак.

Таке просування ворога є "серйозним і болючим". Також росіяни продовжують свій наступ на Запоріжжя. Наразі зарано говорити про загрозу наступу на сам Дніпро, але й не можна виключати розвиток такого сценарію.

"Поки що російська армія рухається паралельно узбережжю Азовського моря в бік Запоріжжя. Такий рух може продовжитися. Точно так само російський наступ може розвернутися в напрямку міста Дніпро. Не хочу нагнітати і говорити, що Дніпро під загрозою, але ми маємо бути готові до різних поворотів сюжету", - зазначив Ступак.

Росіяни намагаються захопити місто Степногірськ, яке розташоване на висоті. Якщо окупантам вдасться це зробити, то в них з'явиться можливість обстрілювати Запоріжжя з висоти.

"Тоді на Запоріжжя чекає те саме, що й на Херсон, де через постійні обстріли неможливо перебувати: місто порожніє, на людей полюють FPV-дрони, йдуть постійні артилерійські обстріли", - акцентував увагу експерт.

Дивіться відео про загрозу захоплення Дніпра та Запоріжжя:

Попри те, що зараз немає загрози прямої окупації Запоріжжя та Дніпра, росіяни продовжуватимуть знищувати міста.

"Тут питання в тому, що вони зроблять із цими містами. Для росіян знищення житлової забудови - це щось на кшталт спортивного інтересу. Для них здорово, коли снаряд за секунду прошиває будинок із дев'ятого до першого поверху, і все руйнується... Тому суто технічно Дніпро або Запоріжжя росіянам доведеться брати довго і нудно, але при цьому міста будуть знищені", - сказав Ступак.

Наступ РФ - думка експерта

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що російські окупаційні війська готують тиск на Дніпропетровщину з південного напряму, рухаючись трасою М-15 у бік Покровського та вздовж річки Вовча. За його оцінкою, противник намагається сформувати плацдарм у районі Покровське-Гуляйполе, що відкриває нові можливості для наступу на Запоріжжя.

"Це робиться для того, щоб розширити оперативні можливості ворога і підготувати подальший наступ на Запоріжжя", - підкреслює Коваленко.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський говорив, що інтенсивність боїв у Покровську дійсно зменшилася, але це не означає, що росіяни відмовилися від планів окупувати місто. Українське командування має плани на випадки тих чи інших варіантів розвитку подій.

Представник Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук заявляв, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агромерації.

Аналітики DeepState повідомляли, що Мирноград перебуває під загрозою оперативного оточення з узяттям під повний вогневий або фізичний контроль усіх шляхів логістики.

новини Дніпра війна в Україні вторгнення Росії Покровськ
