РФ атакувала Київ і область: був "приліт" у лікарню, загинули люди

Анна Ярославська
5 січня 2026, 06:52
У Київській області без світла залишився Славутич.
Атака на Київ 5 січня 2025 року
Із палаючої будівлі в Києві евакуйовано 25 осіб, пожежу ліквідовано / Фото: ДСНС

Коротко:

  • У Києві зафіксовано влучання в Оболонському районі - виникла пожежа в медичному закладі
  • Унаслідок атаки в столиці загинула одна людина, троє - дістали поранення
  • У Фастівському районі загинув мирний житель 1951 року народження
  • Унаслідок атаки знеструмлено Славутич

У ніч на 5 січня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ і область. Є "прильоти", багато пошкоджень. Загинули та постраждали люди. Місто Славутич знеструмлене.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще троє - постраждали.

У Фастівському районі Київської області загинула людина, також через ворожу атаку знеструмлено Славутич, багато пошкоджень.

Атака на Київ

Як повідомили в ДСНС Києва, вночі 5 січня армія РФ здійснила чергову атаку на столицю.

В Оболонському районі сталося влучання та загоряння на другому поверсі 4-х поверхового медичного закладу, попередньо з працюючим стаціонарним відділенням.

Пожежу ліквідовано. Одна людина загинула. Також три людини постраждали. Евакуйовано 25 осіб.

На місці працювали близько 50 рятувальників і 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Атака на Київську область

Керівник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що минулої ночі під ударом опинилися мирні міста і села, будинки звичайних людей, об'єкти критичної інфраструктури.

"У Фастівському районі внаслідок ворожої атаки загинув мирний житель - чоловік 1951 року народження. Його тіло виявили під час гасіння пожежі у власному будинку. Щирі співчуття родині та близьким загиблого", - написав він.

У Фастівському районі пошкоджено сім приватних і один багатоповерховий житлові будинки, гаражі, два автомобілі, виробничі та складські приміщення.

Крім того, через ворожу атаку знеструмлено Славутич.

"Усі об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення. Місто з теплом і водою", - зазначив Калашник.

РФ атакувала Київ і область: був 'приліт' у лікарню, загинули люди
​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ

Як писав Главред, у ніч на 5 січня Росія здійснила масштабну атаку на Україну з використанням ударних безпілотників і ракет. Повітряну тривогу оголосили через загрозу БпЛА типу "Шахед".

Вибухи прогриміли в Києві, Київській області, Чернігові, Полтаві та Харкові. Є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

У ніч на 2 січня РФ атакувала Запоріжжя ударними дронами. Унаслідок ударів пошкоджено десятки будинків, спалахнув торговий центр. Значна частина ворожих цілей була знищена силами ППО ще на підльоті до міста. Саме це дозволило уникнути поранених серед жителів.

У ніч на 31 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

У чому нова небезпека російських атак: думка експерта

Армія Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожектори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів та авіації.

Експерт із систем радіоелектронної боротьби та військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов у коментарі Главреду розповів про модернізацію російських ударних дронів. За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Як пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дають змогу прикривати лише найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалої та стабільної технологічної співпраці між Росією і Китаєм.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

Китайський гороскоп на сьогодні 5 січня: Мавпам - слабкість, Півням - стрес

