ЗСУ вразили Саратовський НПЗ і термінал у Криму: Генштаб підтвердив удари

Саратовський НПЗ забезпечував паливом російську армію, виробляючи бензин, дизель і мазут.

Саратовський НПЗ потрапив під удар ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Google maps, t.me/exilenova_plus

Генштаб ЗСУ підтвердив нічні удари по стратегічних об'єктах РФ

У районі Саратовського НПЗ зафіксовано сильні вибухи і велику пожежу

У Феодосії дрони вразили резервуари з ПММ

Також завдано ударів по складу і скупченню живої сили окупантів

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по Саратовському НПЗ у Росії, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії та низці об'єктів у Донецькій області, захопленій армією РФ.

"У рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України вразили Саратовський НПЗ у Саратовській області Росії", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалася масивна пожежа. Результати влучень уточнюються.

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну тощо. НПЗ у Саратові задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Також уражено АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Це ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів і тимчасово окуповані території півдня України.

"Зафіксовано потрапляння в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється", - зазначили в Генштабі.

Крім того, завдано удару по складу окупантів в окупованому Донецьку та по зосередженню живої сили в районі Очеретиного. Ударні БПЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Удари по Саратовському НПЗ

Як писав Главред, у ніч на 11 листопада Саратовську область країни-агресора РФ масовано атакували безпілотники. Вибухи прогриміли в Саратові та Енгельсі. Місцеві жителі повідомили про пожежу і "приліт" по об'єкту нафтової промисловості.

У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Росії.

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України також завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу. У районі об'єкта було зафіксовано вибухи і пожежу. Результати ураження військові уточнюють.

