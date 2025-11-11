ЗСУ вразили Саратовський НПЗ і термінал у Криму: Генштаб підтвердив удари

Коротко:
- Генштаб ЗСУ підтвердив нічні удари по стратегічних об'єктах РФ
- У районі Саратовського НПЗ зафіксовано сильні вибухи і велику пожежу
- У Феодосії дрони вразили резервуари з ПММ
- Також завдано ударів по складу і скупченню живої сили окупантів
У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по Саратовському НПЗ у Росії, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії та низці об'єктів у Донецькій області, захопленій армією РФ.
"У рамках зниження військово-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України вразили Саратовський НПЗ у Саратовській області Росії", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалася масивна пожежа. Результати влучень уточнюються.
Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів - бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну тощо. НПЗ у Саратові задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.
Також уражено АТ "Морський нафтовий термінал" у Феодосії. Це ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів і тимчасово окуповані території півдня України.
"Зафіксовано потрапляння в резервуари на території об'єкта. Ступінь завданих збитків уточнюється", - зазначили в Генштабі.
Крім того, завдано удару по складу окупантів в окупованому Донецьку та по зосередженню живої сили в районі Очеретиного. Ударні БПЛА досягли районів цілей. Результати уточнюються.
Удари по Саратовському НПЗ
Як писав Главред, у ніч на 11 листопада Саратовську область країни-агресора РФ масовано атакували безпілотники. Вибухи прогриміли в Саратові та Енгельсі. Місцеві жителі повідомили про пожежу і "приліт" по об'єкту нафтової промисловості.
У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Росії.
У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України також завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу. У районі об'єкта було зафіксовано вибухи і пожежу. Результати ураження військові уточнюють.
