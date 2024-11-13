США не дадуть Україні Tomahawk: Жданов пояснив, як Путін 'кинув' Трампа

Дональд Трамп нібито вже провів телефонну розмову з диктатором Володимиром Путіним, каже Олег Жданов.

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Олег Жданов спрогнозував розвиток ситуації навколо війни в Україні / 22 окрема механізована бригада, Главред

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Припинення вогню на фронті неможливе

Путін уже "кинув" Трампа

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов прокоментував нещодавню заяву прем'єра Польщі Дональда Туска про те, що найближчими днями від США можна очікувати дату припинення вогню, а також визначення режиму припинення вогню.

"Це просто політична заява. Забезпечити такий режим припинення вогню неможливо фізично, США не можуть дати подібних гарантій", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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При цьому експерт нагадав про те, що згідно з повідомленнями ЗМІ, переможець президентських виборів у США Дональд Трамп під час розмови нібито попросив диктатора Володимира Путіна не переходити до ескалації.

"І як повівся Путін? Встановив рекорд із застосування дронів-камікадзе проти України, а також 11 листопада провів генеральну репетицію масованого ракетного удару по нашій країні", - зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що якщо Трамп дійсно пообіцяв, що за Росією залишаться окуповані території України, то це буде стимул для Путіна йти в наступ.

"І Трамп не дасть нам Tomahawk у відповідь на те, що Путін після його прохання не ескалувати ситуацію, зробив із точністю до навпаки", - додав Жданов.

/ Инфографика: Главред

Раніше повідомлялося, що Україна не отримає ракет Tomahawk, таке рішення навряд чи розглядатимуть, вважає військовий аналітик, співзасновник громадянської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов. На його думку, поява подібних відомостей - контрольований витік інформації.

Як повідомляв Главред, раніше американське видання The New York Times із посиланням на високопоставленого чиновника США опублікувало інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський у рамках Плану перемоги (секретної частини документа) попросив Вашингтон поставити Україні ракети Tomahawk.

Як повідомлялося раніше, поява в Україні ракет Tomahawk не виключена, раніше говорив політичний експерт Тарас Загородній. Як вважає він, йдеться про торг і завдання мінімум для Києва - отримати дозвіл на удари вглиб Росії.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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