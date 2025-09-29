Tomahawk для України: у ЗСУ сказали, які цілі в Росії будуть уражені

Експортні ракети мають радіус дії до 300 км і технологічно вони обмежені у своїх можливостях.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, які можливості з'являться в українських військових, якщо США погодяться передавати нам ракети Tomahawk паралельно з дозволом наносити удари вглиб РФ. Про це він говорив в ефірі "24 Каналу".

"Tomahawk експортного варіанту - це одна справа. Але якщо це буде передача зброї в тактико-технічних характеристиках, які застосовуються до цієї зброї американською армією, - це зовсім інший рівень. Експортні ракети мають радіус дії до 300 км і технологічно вони обмежені у своїх можливостях, оскільки найсучасніше, найновіше обладнання на них не ставлять через передачу в іншу країну. Але рівень технологічності навіть цих ракет виявився на кілька порядків вищим, ніж російські системи ППО", - зазначив Тимочко. відео дня

За його словами, якщо Україна отримає Tomahawk і дозвіл вражати ворожі об'єкти в радіусі 3 тис. км, то в зоні ураження опиняться ворожа логістика середнього рівня, склади, арсенали, аеродроми, польові штаби тощо.

"Це те все, що буде знищуватися нашими ударами. Ми знаємо, що навіть удари ATACMS по російських базах чи летовищах, які вони експлуатують на окупованих територіях України, для них завжди були дуже болючими і з великими втратами", - зазначив Тимочко.

За його словами, важливими також є кількість і системність постачання ракет.

"Чим більше ракет, тим більше спеціалістів можна підготувати і більше завдань одномоментно можна виконувати", - каже він.

Він нагадав, що Україна активно розвиває свою ракетну програму, розуміючи: що більша номенклатура ракет, то важче супротивнику їм протидіяти і легше нам виконувати різного рівня завдання на різну глибину.

"Навіть якщо експортний варіант (дальність ракет до 300 км), але у великій кількості, то це даватиме можливість застосовувати наші ракети на стратегічну глибину противника - 1 тис. км+. Тоді як ракетами союзників приділяти увагу ворожим об'єктам у радіусі 300 км", - пояснив Тимочко.

Цілі для ударів Tomahawk

Отримавши ракети Tomahawk, Україна зможе завдавати ракетних ударів по 60 регіонах країни-агресора РФ, пише видання Агентство.

Уточнюється, що американські ракети Tomahawk у разі їх передання Києву зможуть долітати до Тюмені на сході і до Мурманська та Архангельська на півночі.

Загалом у зоні ураження опиняться близько 60 регіонів європейської частини РФ, на Уралі та в Сибіру. Серед них Москва і область, Санкт-Петербург і Ленінградська область.

Прохання про передачу ЗСУ крилатих ракет великої дальності, які в теорії здатні вражати цілі в Москві, пролунало від президента України під час його закритої зустрічі з главою Білого дому. У бесіді з Трампом Зеленський заявив, що ракети Tomahawk "допоможуть переконати президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди".

Раніше повідомлялося про те, що Україна отримає доступ до нових ракет. Нові боєприпаси забезпечать тисячі одиниць щорічно і підвищать точність ураження цілей на великій дальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна отримає дуже важливі ракети. Україна отримає нові пакети військової допомоги в рамках програми PURL.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

