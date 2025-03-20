Путін захищає енергетичну інфраструктуру: які умови можуть висунути Україні

Російська сторона намагається врятувати себе, одночасно ставлячи Україну в ще більш невигідне становище.

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Володимир Горбач сказав, чого може вимагати Путін заради перемир'я / Колаж: Главред, фото: УНІАН, сайт Кремля, скріншот

Головні тези:

Імовірно, Трамп спробує переконати Україну прийняти умови РФ

Києву можуть заборонити бити по російській енергетичній інфраструктурі

Не виключена домовленість, за якою російські кораблі отримають можливість виходити в море

Росія фактично відмовилася від пропозиції про тридцятиденне перемир'я. Чого чекати Україні у зв'язку з цим і які ще вимоги можуть висунути Києву, спрогнозував виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Насправді, Росія не відмовилася від самого перемир'я - вона відмовилася від безумовності припинення вогню. Натомість вона висунула власні вимоги та умови, які продиктувала Дональду Трампу. Чи відмовиться від цих умов Трамп? Поки що ми не чули, що він їх відкинув, а це означає, що, найімовірніше, він їх прийняв. Тепер наступний етап - переконати Україну прийняти ці умови. Або ж просто поставити її перед фактом, не питаючи, за ми чи проти, і просто припинити постачання американського озброєння. Таке теж можливо - повторюся, це вже було", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Горбач вважає, що надалі російська сторона робитиме вигляд, що підтримує перемир'я, але при цьому чекатиме виконання своїх умов. До того моменту вона продовжуватиме військові дії так, як робила це раніше.

Які вимоги можуть висунути Україні

Експерт також вважає, що в контексті припинення вогню Трампа і Путіна насамперед цікавлять енергетичні об'єкти та інфраструктура для майбутнього ведення бізнесу, можливо, навіть спільного. А ось цивільні об'єкти для них не є пріоритетом.

"Отже, насамперед увага буде прикута до енергетики та інфраструктури. Водночас обстріли цивільних об'єктів, на жаль, виносяться за дужки", - сказав він.

Основне обмеження для України - це заборона на удари по російській енергетичній інфраструктурі, тобто на те, що ми успішно робимо протягом останніх місяців, завдаючи ударів по нафтопереробних заводах, газо- і нафтопроводах, компресорних станціях, портах тощо.

"При цьому Україна якраз досягла піку своїх можливостей у цій сфері. У нас з'явився так званий "довгий Нептун", а також нові безпілотники з дальністю до 3000 км, про що нещодавно заявив президент. Я спеціально перевірив: це приблизна відстань до Уренгоя, Сургута, Тюмені - Західного Сибіру, ключових центрів російського видобутку нафти і газу. Тому тут можна сказати, що Путін захищає свою енергетичну інфраструктуру, завдаючи ударів по нашій", - пояснив експерт.

За його словами, окупанти використовують тактику так званого вогню, що турбує, по цивільних цілях.

"Щоночі здійснюються атаки дронами-камікадзе Шахед, і саме вони є прикладом цієї тактики. Вона спрямована на те, щоб виснажувати нашу систему ППО, створювати постійний психологічний тиск і завдавати серйозної шкоди. Навіть якщо ці удари не завжди вражають енергетичну інфраструктуру, вони руйнують промислові підприємства або випадкові житлові будинки", - сказав він.

Крім того, прозвучала домовленість про припинення вогню і, можливо, відновлення співпраці в Чорному морі - там, де українські безпілотники контролюють російський військово-морський флот, який змушений ховатися в Новоросійську, бо боїться виходити у відкрите море.

"Схоже, що може бути домовленість, за якою російські кораблі отримають можливість виходити в море, не стріляти і не використовувати зброю. Однак у разі будь-якого порушення або навіть натяку на провокацію українську сторону, ймовірно, звинуватять у зриві домовленостей або переговорного процесу", - зазначив Горбач.

Він вважає, що Путін і російська сторона намагаються врятувати себе в цій ситуації, одночасно ставлячи Україну в ще більш невигідне становище.

"При цьому, за будь-якої можливості, вони будуть звинувачувати Україну і скаржитися Дональду Трампу, що саме українці є порушниками. Ми все це вже проходили і добре розуміємо ризики. Тому не факт, що ці домовленості між Трампом і Путіним вдасться імплементувати в життя", - резюмував Горбач.

Дивіться відео інтерв'ю з Володимиром Горбачем для Главреда:

Переговори про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, увечері 18 березня відбулася розмова Трампа і Путіна. У рамках розмови, яка тривала понад 2 години, сторони домовилися розпочати мирний процес, спрямований на завершення війни в Україні.

Після розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним та угоди про 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру України президент Володимир Зеленський 19 березня провів телефонну розмову з Трампом.

Трамп у Truth Social повідомив, що розмова із Зеленським тривала годину і була присвячена узгодженню позицій України та Росії. Він заявив, що переговори йдуть "у правильному напрямку" і анонсував офіційну заяву Держдепу.

За даними Bloomberg, під час телефонної розмови з Трампом Зеленський погодився припинити удари по російських енергетичних об'єктах і обговорив можливість часткового припинення вогню.

23 березня в місті Джидда триватимуть переговори щодо припинення вогню. З американського боку до Саудівської Аравії вирушать державний секретар США Марко Рубіо і радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волтц.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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