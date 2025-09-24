Рус
Путін годував Трампа "сніданками": Зеленський розповів, що обіцяв диктатор

Руслан Іваненко
24 вересня 2025, 01:49
20
Володимир Зеленський підтвердив, що Трамп крок за кроком змінив ставлення до України.
Трамп, Путин, Зеленский
Зеленський розповів, як Трамп відмовився від міфів Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, t.me, Владимир Зеленский

Коротко:

  • Трамп змінив ставлення до України після розмов із Зеленським
  • Президент США більше не вірить Путіну щодо Донбасу
  • Зеленський навів факти, що вплинули на зміну думки Трампа

Заяви Дональда Трампа від 23 вересня свідчать про зміну його позиції щодо України. Раніше президент США перебував під впливом Володимира Путіна, але зараз ситуація змінилася. Деталі розповів президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Стосунки Трампа з Путіним

За словами Зеленського, Трамп мав певні стосунки з Путіним:

відео дня

"Перед тим, як відбувся мій діалог з ним, у нього були ці відносини. Я не знаю, на чому ці відносини базуються, але він довіряв їм. Коли Путін поділився з ним про ситуацію на Сході України: "через день, через тиждень, через місяць...", усі ці казки, що вони окупують весь Донбас чи частину, яку ми контролюємо, велику частину", – розповів президент України.

Таким чином, Путін регулярно повідомляв Трампа про нібито плани захоплення Донбасу, і президент США цьому вірив. Водночас у розмовах із Зеленським або особисто Трамп зазначав, що росіяни можуть окупувати Донбас восени, і "нам треба щось робити".

Зміна думки Трампа

Згодом позиція Трампа змінилася, проте процес відбувався поступово.

"Потім, крок за кроком, він зрозумів, що Путін поширює інформацію, далеку від реальності на полі бою, далеку від правди. І, звісно, зараз він значно більше довіряє мені, інформації, якою моя розвідка та військові діляться з партнерами", – заявив Зеленський.

Зміна думки Трампа – експертна думка

За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Володимир Путін демонструє прагнення ініціювати переговори зі США щодо контролю над озброєннями, щоб посилити власні стратегічні позиції.

На думку експертів, російський лідер розраховує, що така ініціатива сприятиме покращенню двосторонніх відносин та дозволить Москві отримати вигідні поступки у війні проти України.

Аналітики ISW додають, що Путін очікує: поєднання запуску ініціативи "Новий СНО" з іншими кроками щодо нормалізації контактів із США може створити сприятливу атмосферу для предметного стратегічного діалогу між державами. Таким чином, ці дії Кремля виглядають не лише як дипломатична ініціатива, а й як інструмент впливу на міжнародну безпеку та позиції Росії у війні проти України.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські захисники прорвалися на фронті та оточили близько тисячі російських військових. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Водночас, за словами речника ОСУВ "Дніпро" Віктора Трегубова, про значний успіх на Добропільському напрямку можна буде говорити лише тоді, коли ворога відтиснуть від околиць Родинського.

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан наголосив, що відсутність реакції НАТО та Європи на російські дронові провокації в Польщі підштовхує Москву до нових дій. Надалі Росія може влаштовувати подібні інциденти не лише проти Польщі, а й щодо інших держав.

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

