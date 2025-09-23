Рус
Під ударом можуть опинитися кілька держав: по яких країнах РФ може скоро вдарити

Альона Вороніна
23 вересня 2025, 20:46
Відсутність реакції НАТО і Європи провокацію із російськими дронами у Польщі лише заохочує подальші провокації окупантів.
Путин, Шахед
Світан сказав, по яких країнах РФ може скоро вдарити/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Основні тези Світана:

  • Відсутність реакції НАТО і Європи запросила Росію до подальших провокацій
  • Далі РФ може влаштувати провокації не лише проти Польщі, а й проти інших країн

Оскільки НАТО і Європа ніяк не відреагували на провокації країни-агресорки Росії з дронами у Польщі, це ще більше заохотило РФ до подібних дій.

Далі Росія може влаштувати провокації не лише проти Польщі, а й проти інших країн. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

Відсутність реакції НАТО і Європи запросила країну-агресорку Росію до подальших провокацій, це називається "пригостила". Якщо Росію пригощають, то чому б їй і не пригоститися? Бо наступною буде не тільки Польща – під удар РФ можуть потрапити Норвегія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії, Румунія та Болгарія", – сказав Світан.

Він вважає, що далі такі провокації будуть болючішими для країн НАТО.

"Яким методом здійснювати ці провокації – росіяни вже вигадуватимуть самі. Можуть бути задіяні безпілотники з бойовою частиною, ті ж самі "Герані", або ракети (з обманкою чи бойові)", – сказав експерт.

Водночас Світан зазначає, що росіяни після кожної такої провокації будуть заявляти, нібито вони до неї не причетні.

"А росіяни після виконання чергової провокації будуть клеїти дурня і скажуть: "Я не я, хата не моя, це була не наша ракета, а українська". Адже 30 років тому свої ракети ми віддали Росії, тому може бути й така провокація. Зокрема, Х-55 і Х-22 пішли в Росію на ура. Наприклад, десь у районі Балтики росіяни можуть випустити Х-22, а ці ракети небезпечні, вони можуть дійти навіть до Бельгії та Данії. У Росії вистачить мізків зробити наступний крок більш кривавим", – додав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, чим небезпечна беззуба реакція НАТО на провокації Росії проти європейських країн, і чому нові атаки РФ будуть більш кривавими:

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля. Дії росіян на Південно- та Північно-слобожанському напрямках завершилися тактичним провалом, попри спроби пропаганди подати їх як успіх, вказує Гнатов.

Також раніше повідомлялося, що росіяни рвуться до околиць – в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста. Війська РФ намагаються захопити Кам'янське та Плавні, щоб створити плацдарм для наступу на Степногірськ і південні околиці Запоріжжя, вказують в ЗСУ.

Нагадаємо, військовий пояснив, що насправді планує Путін на Донбасі. Кремль перекидає резерви на фронт, щоб продовжити наступ, а ЗСУ ведуть обережні, але ефективні оборонні дії.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Ракам - нагорода, Левам - зміни, Дівам - розчарування

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 24 вересня: Левам - неприємна подія, Стрільцям - прибуток

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століття

Навіть не Київ чи Харків: яке місто було найбільшим в Україні до 19 століття

