Під ударом можуть опинитися кілька держав: по яких країнах РФ може скоро вдарити

Відсутність реакції НАТО і Європи провокацію із російськими дронами у Польщі лише заохочує подальші провокації окупантів.

Світан сказав, по яких країнах РФ може скоро вдарити/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Основні тези Світана:

Відсутність реакції НАТО і Європи запросила Росію до подальших провокацій

Далі РФ може влаштувати провокації не лише проти Польщі, а й проти інших країн

Оскільки НАТО і Європа ніяк не відреагували на провокації країни-агресорки Росії з дронами у Польщі, це ще більше заохотило РФ до подібних дій.

Далі Росія може влаштувати провокації не лише проти Польщі, а й проти інших країн. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

Відсутність реакції НАТО і Європи запросила країну-агресорку Росію до подальших провокацій, це називається "пригостила". Якщо Росію пригощають, то чому б їй і не пригоститися? Бо наступною буде не тільки Польща – під удар РФ можуть потрапити Норвегія, Швеція, Фінляндія, країни Балтії, Румунія та Болгарія", – сказав Світан.

Він вважає, що далі такі провокації будуть болючішими для країн НАТО.

"Яким методом здійснювати ці провокації – росіяни вже вигадуватимуть самі. Можуть бути задіяні безпілотники з бойовою частиною, ті ж самі "Герані", або ракети (з обманкою чи бойові)", – сказав експерт.

Водночас Світан зазначає, що росіяни після кожної такої провокації будуть заявляти, нібито вони до неї не причетні.

"А росіяни після виконання чергової провокації будуть клеїти дурня і скажуть: "Я не я, хата не моя, це була не наша ракета, а українська". Адже 30 років тому свої ракети ми віддали Росії, тому може бути й така провокація. Зокрема, Х-55 і Х-22 пішли в Росію на ура. Наприклад, десь у районі Балтики росіяни можуть випустити Х-22, а ці ракети небезпечні, вони можуть дійти навіть до Бельгії та Данії. У Росії вистачить мізків зробити наступний крок більш кривавим", – додав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, чим небезпечна беззуба реакція НАТО на провокації Росії проти європейських країн, і чому нові атаки РФ будуть більш кривавими:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

