ЗСУ взяли в оточення 1000 окупантів: Зеленський заінтригував подробицями з фронту

Українські військові звільнили 360 квадратних кілометрів.

Українські військові оточили 1000 російських окупантів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Що відомо:

Українські військові звільнили 360 квадратних кілометрів території

ЗСУ оточили 1000 російських окупантів

Українські військові змогли прорватись на фронті та взяти в "кільце" 1000 російських окупантів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом.

Він також додав, що бійці ЗСУ звільнили 360 квадратних кілометрів території.

"Наші солдати цього місяця деокупували 360 (квадратних - ред.) кілометрів і оточили 1000 солдатів. Звичайно, ми хочемо обміну, але в будь-якому разі нам потрібні наші солдати", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українська оборона буде тривати, поки Росія не припинить війну.

Успіхи ЗСУ на фронті - думка експерта

Як писав Главред, на Донеччині Сили оборони ведуть активні бойові дії та вже звільнили сім населених пунктів, створюючи для окупантів серйозні проблеми. Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Найбільша контратакувальна операція наразі триває на Добропільському напрямку. Там для окупантів готують три можливі "котли", у які можуть потрапити їхні угруповання.

"Звичайно, ми не побачимо результатів найближчими днями, але протягом наступних тижнів або, можливо, місяців ми спостерігатимемо проблеми у російських військ. Вони будуть змушені на цей напрямок перекидати свої найкращі штурмові підрозділи, зокрема десантно-штурмові війська та підрозділи морської піхоти",– сказав він в ефірі 24 Каналу.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку та мають поступове просування. Як повідомив Олександр Сирський, за минулу добу відновлено контроль над 1,3 км² і проведено зачистку та знищення противника на площі 2,1 км² у Покровському районі Донецької області.

На Покровському напрямку командування армії Росії застосовує всі можливі засоби, аби захопити Покровськ і навколишні села. Водночас самі російські військові відверто невдоволені такою тактикою, повідомили у десантно-штурмових військах ЗСУ.

21 вересня українські військові оприлюднили відео з села Олексіївка на Сумщині, де у кількох місцях уже встановлено державні прапори. Як заявив 225-й Окремий штурмовий полк, у цьому населеному пункті окупанти фактично "закопалися" та лише мріють про виживання.

