Путін придумав план зближення зі США, щоб 'вибити' поступки у війні - ISW

Російський лідер використовує тему контролю над озброєннями як інструмент тиску на США, зазначили аналітики ISW.

https://glavred.net/war/putin-pridumal-plan-sblizheniya-s-ssha-chtoby-vybit-ustupki-v-voyne-isw-10700504.html Посилання скопійоване

Путін вигадав нову хитрість, щоб зблизитися зі США / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Путін прагне ініціювати переговори зі США щодо контролю над озброєннями

Мета – покращити відносини і отримати поступки від США

Кремль провокує ескалацію, щоб змусити Вашингтон сісти за стіл переговорів

Лідер РФ Володимир Путін прагне ініціювати переговори зі США щодо контролю над озброєннями. Російський лідер розраховує, що це сприятиме покращенню відносин між країнами, а також дозволить отримати вигідні для Москви поступки у війні проти України. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін намагається тиснути на адміністрацію Трампа, щоб вона розпочала переговори щодо контролю над озброєннями, щоб сприяти зближенню між США та Росією та отримати поступки від Сполучених Штатів щодо війни в Україні, як і прогнозувала ISW у серпні 2025 року", - йдеться у звіті. відео дня

Експерти ISW зазначили, що раніше Путін передбачав, що реалізація його ініціативи "Новий СНО" у поєднанні з іншими кроками щодо нормалізації відносин із США може створити "сприятливу атмосферу" для предметного стратегічного діалогу між двома державами.

"ISW продовжує оцінювати, що Кремль висуває перед США перспективу двосторонніх переговорів щодо контролю над озброєннями, щоб забезпечити бажані вимоги Росії в Україні та відвернути від РФ відповідальність за відсутність прогресу в мирних переговорах", - повідомили в Інституті вивчення війни.

Крім цього, Росія намагається спровокувати ескалацію впродовж останніх місяців. Одним із таких кроків став офіційний вихід із Договору про ракети середньої та меншої дальності (РСМД) у серпні 2025 року. Кремль розраховує, що цей тиск змусить США розпочати переговори щодо контролю над озброєннями на двосторонній основі.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Чи застосує РФ ядерну зброю

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає малоймовірним застосування Росією ядерної зброї проти України. За його словами, "скриньку Пандори навряд чи хтось ризикне відкрити".

На думку Жданова, Путін прагне завоювати Україну, а не створювати радіоактивний хаос, який може загрожувати навіть Москві.

"Російські пропагандисти малюють картину, що ядерна хмара в разі удару піде на Європу, але вона може піти і на Москву. Якщо ти хочеш щось завоювати, ти це псувати не будеш - товар треба берегти", - зазначив експерт в інтерв'ю Главреду.

Ядерні погрози Путіна - новини за темою

Що стосується Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), Путін заявив напередодні, що Росія готова дотримуватися кількісних обмежень на ядерну зброю, хоча участь у договорі була "призупинена" у 2023 році.

Москва наголосила, що готова дотримуватись ключових положень СНО-3 після 5 лютого 2026 року, коли спливає термін дії договору. При цьому Путін уточнив, що РФ буде дотримуватися положень договору ще один рік за умови, якщо США виконуватимуть аналогічні зобов’язання.

Росія заявляє про нібито "колосальні загрози" з боку Заходу, через які змушена модернізувати свій ядерний арсенал. Глава держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов підкреслив нібито стратегічну необхідність посилення оборонного потенціалу країни.

Як раніше повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо різко відповів на ядерні погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Він наголосив, що подібні заяви не мають реальної сили, адже Росія не здатна ефективно протистояти навіть європейським країнам, не кажучи вже про США.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред