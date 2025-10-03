Путін у відчаї через війну і йде на безпрецедентний крок: ЗМІ дізналися деталі

Москва намагається це ретельно приховати.

Путін у відчаї через війну і йде на безпрецедентний крок / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Москва має намір збільшити чисельність армії до 2,4 млн осіб

Наразі на території України перебувають близько 620 тисяч російських військових

У понеділок, 29 вересня, російський диктатор Володимир Путін розпорядився провести осінній призов до армії, у рамках якого до кінця 2025 року в Росії буде мобілізовано 135 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років.

Це стане наймасштабнішим осіннім призовом майже за десятиліття. З урахуванням весняного набору в 160 тисяч осіб, загальна кількість призваних у 2025 році досягне рекордних показників із 2016 року, пише The Telegraph.

Російська влада стверджує, що призовна кампанія не пов'язана з війною проти України. За словами чиновників, призовники проходять службу всередині країни, тоді як у бойових діях беруть участь контрактники. Такий підхід пояснюють прагненням Кремля уникнути масового невдоволення серед сімей військовослужбовців.

Москва має намір збільшити чисельність армії до 2,4 млн осіб, з яких 1,5 млн будуть військовослужбовцями на дійсній службі. Це означає зростання армії до 2028 року на 180 тисяч осіб.

Українська розвідка повідомляє, що наразі на території України перебувають близько 620 тисяч російських військових, а 2025 року планується залучити додатково 343 тисячі контрактників. Ба більше, Кремль формує "стратегічний резерв" із 200 тисяч солдатів для майбутніх операцій.

За оцінками експертів, попри чисельну перевагу, Росія зазнає великих втрат. Україна ефективно компенсує брак живої сили застосуванням дронів і сучасних технологій.

Колишній офіцер морської піхоти США Роб Лі зазначив, що Кремль може зіткнутися з необхідністю подальшого збільшення чисельності військ.

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія намагається тримати під контролем власні мобілізаційні ресурси. Про це, зокрема, свідчить те, що в РФ зросли штрафи за неповідомлення місцевих військових комісаріатів про зміну місця проживання.

Раніше повідомлялося, що ризик оголошення мобілізації в Росії існує, однак це один із найменш бажаних варіантів для Володимира Путіна. У Москви є й альтернативні шляхи посилення своїх військових ресурсів.

Напередодні стало відомо, що глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що цілком імовірно вже цієї осені росіяни можуть почати нову хвилю мобілізації.

