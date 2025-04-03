Мита Трампа та нові деталі перемир'я: головні новини України (дайджест)

Новини України 3 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

https://glavred.net/war/poshliny-trampa-i-novye-detali-peremiriya-glavnye-novosti-ukrainy-daydzhest-10652981.html Посилання скопійоване

Головні новини України станом на 22:00 3 квітня / Колаж, Главред, фото: УНІАН, facebook.com/navy.mil.gov.ua, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита для багатьох країн, мінімальна ставка яких становить 10% - до цього списку увійшла і Україна, тоді як Росія, КНДР та Білорусь там відсутні. Міністр фінансів США Бессент пояснив, що Росія не потрапила під нові мита, оскільки "Сполучені Штати не торгують із Росією". Він також додав, що проти РФ уже діють американські санкції.

Також він закликав інші країни не реагувати на рішення президента США Дональда Трампа дзеркальними митами, адже це призведе до ескалації.

відео дня

"Моя порада кожній країні прямо зараз: не вживайте заходів у відповідь. Сядьте зручніше, подумайте про ситуацію, давайте подивимося, що станеться. Бо якщо ви вживете заходів у відповідь, це призведе до ескалації", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Вперше з початку вторгнення: про що домовилися представники Путіна і Трампа

Посланник президента Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв провів зустріч у Вашингтоні зі спеціальним представником американського лідера Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Це перший офіційний візит високопосадовця РФ до США після початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє Reuters.

ЗСУ просунулися на сході, ворог іде на штурм на трьох напрямках – ISW

Сили оборони України просунулися на фронті на Покровському напрямку в Донецькій області, що підтверджено геолокаційними даними.

Про це йдеться у свіжому огляді театру бойових дій американського Інституту вивчення війни (ISW).

Чекає останнього удару: майор ЗСУ розкрив, як Путін хоче здійснити бліцкриг

Президент Росії Володимир Путін сліпо вірить у можливість "останнього вирішального удару", тому зосереджує всі сили на спробі здійснити бліцкриг. Про це майор ЗСУ, дипломат, ексміністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Мамочка, тебе не вистачатиме": РФ вбила невинних жінок ударом по Кривому Рогу

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру України. Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 2 квітня загинули дві працівниці автомийки – Яна Курто та Інна Вінцковська. Окупанти забрали життя українок, які мали сім’ї, мрії та плани на майбутнє. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

Угода про надра: у США розкрили несподіваний хід Києва на переговорах

Українська делегація приїде до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво.

Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg, переговори стосуватимуться угоди про надра.

Для України відкривається вікно можливостей: що насправді означають мита США

Адміністрація Дональда Трампа запровадила 10% мита проти українських товарів. Перша віцепрем'єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що означають для України нові умови від США.

"Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд. Наші мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%", - каже Свириденко у своїй заяві в Facebook.

Кому з українців відключатимуть світло за борги: гендиректор YASNO дав відповідь

В Україні скасували мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників ще 1 січня 2024 року. Але питання щодо того, кого саме і в яких випадках можуть відключати від електроенергії за борги, з’являються і до нині.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко на своїй Facebook-сторінці опублікував відповідне роз’яснення. Він наголосив, що постачальник не вирішує, відключати когось чи ні – критерії визначені правилами ринку електроенергії.

НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

НАТО може допомогти європейській місії, що гарантуватиме мирну угоду в Україні. Це є в планах, які розробляє коаліція західних союзників України. Про це пише Financial Times.

Видання із посиланням на 5 офіційних осіб, які ознайомлені з планами повідомляє, що командні та контрольні структури НАТО можуть бути задіяні для розгортання миротворчих сил в Україні.

Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

В Україні дешевшає морква, незважаючи на обмежену пропозицію на ринку.

За словами учасників ринку, здешевлення такої продукції спричинене тим, що знижується попит на такий овоч. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

Армія країни-агресора РФ активізувала бойові дії одразу на кількох напрямках фронту.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram пресцентру оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

Уточнюється, що ворог активізував бойові дії на Куп'янському напрямку, намагаючись переправити підрозділи через річку Оскіл.

Ворожу колону підірвали: Сили оборони відбили штурм РФ біля важливого села

Окупаційні війська країни-агресорки Росії проводили штурмові дії в районі населеного пункту Андріївка, що у Донецькій області. Для цього ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, в результаті ефективних дій українських військових ворогу не вдалося досягнути успіху, він лише зазнав втрат.

Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

Погода в Україні скоро стане холоднішою – уже через кілька днів варто бути готовими до заморозків і мокрого снігу.

Похолодання почнеться з неділі, 6 квітня. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Чи залишаються США у складі НАТО: Рубіо дав остаточну відповідь

США не мають намірів виходити з НАТО. Як передає ЄП, про це на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу у Брюсселі заявив державний секретар Штатів Марко Рубіо.

Він нагадав, що нещодавно на навчаннях у Литві загинули чотири американські солдати. Це, за його словами, нагадує, що США у НАТО. Протилежну думку Рубіо назвав "істерією".

Як подолати вето Угорщини на вступ України до ЄС: у Раді назвали "рецепт"

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала запитання про те, яким чином Україні вибудовувати відносини з тими країнами ЄС, які виступають проти вступу Києва до ЄС.

"Проблема в тому, що нам потрібно бути святішими, ніж Папа Римський. І це досить складно. Коли ми виконували свої завдання в рамках семи умов на рівні кандидатства, які потім розширилися додатковими вимогами, багато наших найкращих друзів у Європейському Союзі постійно наголошували: ви маєте зробити це не на 99%, а на 110%", - підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

За газ і світло доведеться платити більше: коли може зрости ціна

Українцям у 2025 році варто очікувати підвищення ціни на електроенергію та природній газ.

Про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі телеканалу "Еспресо". Він зазначає, що ситуація на енергетичному ринку потребує активних дій уже зараз.

У Києві прогриміло кілька вибухів, є загиблі та поранені

У Деснянському районі Києва в четвер, 3 квітня, стався вибух, унаслідок якого є загиблі.

"Унаслідок вибуху загинуло двоє людей", - ідеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Києві.

Зазначається, що на місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

Скільки коштуватиме кошик на Великдень-2025: які продукти подорожчали найбільше

Напередодні Великодня українці традиційно готують святкові кошики, однак у 2025 році зростання цін суттєво вплинуло на їхню вартість.

Згідно з аналізом Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), бюджетний великодній кошик, що містить паску, крашанки, сіль, хрін і свічку, у 2024 році коштує в середньому 426 грн — на 33% більше, ніж торік. Додавання сиру, ковбаси та гірчиці підвищує ціну до 847 грн (+23%), а включення кагору, овочів і сала збільшує вартість до 1 185 грн (+17%).

Пекти паску – дорого: наскільки подорожчали продукти для головної випічки на Великдень

Цього року продукти, які потрібні для випікання паски на Великдень, обійдуться українцям на суму, що на 38,6% більша, ніж у квітні минулого року.

Індекс головної великодньої випічки значно зріс. Про це йдеться у моніторингу цін на продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Погода в Україні 6 та 7 квітня погіршиться через переміщення арктичного повітря та активний циклон. Про це повідомили в ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Це червона лінія": Зеленський назвав два табу України на переговорах з РФ

Київ під час майбутніх переговорів щодо завершення війни не погодиться на визнання окупованих територій частиною Росії. Також Україна не скорочуватиме свою армію. Про це заявив президент України на зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

Ціна злетіла на 28%: скільки зараз коштує борщовий набір

Продуктовий набір для приготування борщу за рік подорожчав на 28%. Про це йдеться у моніторингу цін на продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Якщо у 2023 році ціна на продуктовий набір для борщу варіювалася від 136 до 179 грн упродовж року, у 2024 році вона становила від 146 до 166 грн, то у березні 2025 року його вартість досягнула 190 грн.

Перемир'я з РФ може початись "найближчими тижнями": Зеленський розкрив деталі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що змусити Росію припинити вогонь можливо вже в найближчі тижні або місяці, якщо посилити тиск на країну-агресора. Про це він повідомив під час робочого візиту на Чернігівщину, де зустрівся з керівниками територіальних громад області.

За його словами, хоча Україна, Європа та США можуть мати різне бачення окремих аспектів, вони залишаються єдиними в прагненні якнайшвидшого припинення бойових дій.

Росія готує ще 150 тисяч солдатів: у Зеленського попередили про новий наступ

Українське командування фіксує підготовку російських військ до активізації бойових дій на кількох напрямках. Росія має ресурси, але залишається питання, чи вистачить їх для значних оперативних досягнень. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає Суспільне.

Угода з Трампом і заморожування війни: у Bloomberg розкрили плани Путіна

Країна-окупант Росія розраховує на проведення зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, у рамках якої сторони нібито укладуть вигідне для Москви "перемир'я", що призведе до тимчасового припинення війни та ослаблення України на постійній основі. Кремль жодним чином "не турбують" можливі нові санкції з боку Вашингтона. Москва налаштована воювати і далі, якщо перемовини не дадуть результату. У матеріалі Bloomberg йдеться про те, що Кремль не лякають погрози Трампа запровадити серйозні вторинні санкції на російську нафту через відсутність просування в перемовнинах, спрямованих на завершення російсько-української війни.

Україну засипатиме снігом: коли регіони накриє морозне похолодання

Погода в Україні 4 квітня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

6-7 квітня у багатьох областях України буде сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Температура повітря впаде до 6 градусів морозу, а у Карпатах - до -10 градусів.

У Трампа оголосили про умову зниження нових тарифів

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа веде перемовини з основними торговельними партнерами про умови зниження нових тарифів. Щоб добитися такого рішення від Вашингтона, країнам потрібно переглянути свої правила торгівлі та дозволити більше імпорту американських товарів. Про це заявив міністр торгівлі Говард Лутник.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що перемовини з країнами тривають відтоді, як Трамп оголосив про взаємні мита і глобальний базовий тариф у 10%.

РФ готує масований ракетний удар по Україні: в НАТО попередили про загрозу

Розвідка НАТО фіксує активне виробництво ракет у Росії. Ворог накопичує ракети майбутніх атак, незважаючи на зменшення ракетних ударів останнім часом. Про це повідомив високопосадовець Альянсу під час міністерського засідання в Брюсселі, пише "Європейській правда".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред