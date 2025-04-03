Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США

Даяна Швець
3 квітня 2025, 07:50
677
Під дію мит потрапили навіть віддалені та малонаселені території, такі як Токелау та Шпіцберген.
Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США
Трамп запровадив нові мита, але Росія знову поза списком / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що мова:

  • РФ не потрапила під нові мита через те, що "Сполучені Штати не торгують із ними" і проти них вже діють санкції.
  • США все ж таки продовжують торгівлю з Росією, хоча обсяг значно скоротився.

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита для багатьох країн, мінімальна ставка яких становить 10% - до цього списку увійшла і Україна, тоді як Росія, КНДР та Білорусь там відсутні. Міністр фінансів США Бессент пояснив, що Росія не потрапила під нові мита, оскільки "Сполучені Штати не торгують із Росією". Він також додав, що проти РФ уже діють американські санкції.

Також він закликав інші країни не реагувати на рішення президента США Дональда Трампа дзеркальними митами, адже це призведе до ескалації.

відео дня

"Моя порада кожній країні прямо зараз: не вживайте заходів у відповідь. Сядьте зручніше, подумайте про ситуацію, давайте подивимося, що станеться. Бо якщо ви вживете заходів у відповідь, це призведе до ескалації", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Своєю чергою, у Білому домі також прокоментували це рішення. Як заявила прес-секретар Керолайн Лівітт у коментарі для Axios, Росія не була включена до списку, оскільки чинні санкції США "виключають будь-яку значущу торгівлю".

Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Однак, за даними видання, США все ж таки продовжують торгівлю з Росією, і її обсяги перевищують показники деяких країн, які потрапили під нові мита Трампа. Наприклад, таких як Маврикій чи Бруней.

Примітно, що під дію мит потрапили навіть такі віддалені та малонаселені території, як Токелау (приблизно 1500 жителів) у південній частині Тихого океану та Шпіцберген (близько 2500 жителів) за Полярним колом – території, що належать Новій Зеландії та Норвегії відповідно.

Водночас у переліку відсутні Куба, Білорусь та Північна Корея.

Як пояснила Лівітт, це пов’язано з тим, що чинні мита і санкції щодо цих країн "і так занадто високі". При цьому вона наголосила, що Росія все ще може зіткнутися з "додатковими жорсткими санкціями".

Дві великі економіки – Канада та Мексика – також не потрапили під нові мита. За словами Лівітт, це пов’язано з тим, що Трамп уже запровадив 25%-ві мита на їхню продукцію.

Axios нагадує, що обсяг торгівлі між США та Росією зазнав значного скорочення: у 2021 році він складав приблизно 35 мільярдів доларів, а минулого року знизився до 3,5 мільярдів доларів.

Запровадження мит США - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів з іншими країнами. На думку лідера США, такі мита повернуть "золотий вік".

Раніше з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп має в планах запровадити мито на імпорт з ЄС у розмірі 25%. На думку аналітиків, такий крок може завдати великої шкоди дипломатичним зв'язкам між союзниками і навіть призвести до широкої трансатлантичної торговельної війни.

Окрім цього, як повідомляв Главред, Дональд Трамп видав доручення міністру торгівлі. Президент США захотів збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію.

Більше новин про США:

Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини США економіка мито Дональд Трамп міжнародна політика новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС

09:00Інтерв'ю
ЗСУ просунулися на сході, ворог іде на штурм на трьох напрямках – ISW

ЗСУ просунулися на сході, ворог іде на штурм на трьох напрямках – ISW

08:20Україна
Вперше з початку вторгнення: про що домовилися представники Путіна і Трампа

Вперше з початку вторгнення: про що домовилися представники Путіна і Трампа

08:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Алкоголь і сигарети стануть розкішшю: що буде з цінами з 1 квітня 2025 року

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Бикам - драма, Тиграм - ревнощі

Китайський гороскоп на завтра 3 квітня: Бикам - драма, Тиграм - ревнощі

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Полює за футболістом: Сєдокова пригледіла нову жертву і вже робить успіхи

Полює за футболістом: Сєдокова пригледіла нову жертву і вже робить успіхи

Останні новини

09:00

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС

08:51

Чекає останнього удару: майор ЗСУ розкрив, як Путін хоче здійснити бліцкриг

08:40

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Період важливих змін: що відбудеться у 2025 році за датою народження

08:25

"Змушує вас мучитися": Олександр Терен повернув грант і назвав причину

НАТО більше не існує, але вже формується "нове НАТО", де лідерство за Україною – ЗагороднійНАТО більше не існує, але вже формується "нове НАТО", де лідерство за Україною – Загородній
08:20

ЗСУ просунулися на сході, ворог іде на штурм на трьох напрямках – ISW

08:15

Вперше з початку вторгнення: про що домовилися представники Путіна і Трампа

08:10

РФ здійснила абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгненняПогляд

07:50

Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США

Реклама
07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: лише геній головоломок вгадає за 19 секунд

07:01

"Майже неминуча": в Франції зробили тривожну заяву про ядерну війну

06:10

Марін Ле Пен і "Русская правда"Погляд

05:59

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

05:13

Гороскоп на завтра 4 квітня: Скоріпонам - несподіваний прибуток, Левам - успіх

04:32

Гірше для Росії, ніж 5 стаття НАТО: названо найкращу гарантію безпеки для України

04:00

Перше місце у світі: експерти назвали найпродаваніший автомобіль 2025 року

03:30

Зараз мріють мільйони: яку професію вважали ганебною в СРСР

03:00

3 потужні молитви для захисту: мольфар розказав, як правильно молитися

02:30

Загроза розвалу НАТО: прогноз створення нових ядерних оборонних союзівВідео

01:59

Водії тільки починають розуміти, для чого потрібні загадкові кнопки із лініями

Реклама
01:30

Санті Дімопулос ставлять уколи в живіт - що сталося

01:17

РФ готується до масштабного наступу: яка область України в зоні ризику

00:33

Трамп запровадив "взаємні мита" проти усіх країн світу - деталі

00:25

Третя дружина Сергія Тігіпка публічно зізналася в нескінченному коханні

02 квітня, середа
23:40

Мінус 20-30% на цінниках: відомо, коли в Україні подешевшає базовий продукт

23:34

Меланія Трамп вигуляла леопардове пальто за 500 тисяч

23:28

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

23:14

Меган Маркл пустила стороннього на свою дорогущу кухню: яка умова

22:38

Секрет врожаю чи зайва робота: експерт розповів, чи потрібно пасинкувати томатиВідео

22:29

Відмовився від їжі: путініст Кіркоров доводить себе до виснаження після смерті батька

22:25

Харків під атакою Шахедів: у місті пролунала серія вибухів

22:08

Доведеться поступитися: Келлог розповів, як можна добитися припинення вогнюВідео

22:00

Удари по Україні та падіння Ту-22М3 в РФ: головні новини України (дайджест)

21:30

Російський співак витер соплі об прихильниць на концерті: епічне відеоВідео

21:24

Потап публічно представив молоденьку фаворитку, на яку проміняв Каменських

21:22

Експерти закликали залишати картопляне пюре надворі у квітні: яка причина

21:18

США ввели нові санкції проти Росії – опубліковано список

21:00

Не просто логотип: що насправді означає Fiat 500

20:58

Ризикуєте втратити красу і здоров'я: чим не можна вмиватися 3 квітня, прикмети

20:30

У Зеленського розповіли про етапи підготовки до виборів президента

Реклама
20:15

Балетний обман: трупа Ballet of Ukraine не має жодного стосунку до України

20:13

Радість шкодить собаці: ветеринар пояснив, то таке синдром щасливого хвостаВідео

20:07

Умеров анонсує завершення першого етапу реформи ВЛК: подробиці

19:57

"Пілот не вижив": в Росії впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3Відео

19:44

Відомий актор підставив Ігоря Кондратюка та втік за кордон - деталі

19:39

Трамп не зможе: у Білому домі зробили заяву про припинення вогню до Великодня

19:35

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

19:24

Побита в Дубаї модель прийшла до тями: як даватиме свідчення

19:10

Як Путін сміється з ТрампаПогляд

19:03

"Серед загиблих усі цивільні": Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому РогуФото

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти