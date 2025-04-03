Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США

Під дію мит потрапили навіть віддалені та малонаселені території, такі як Токелау та Шпіцберген.

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Трамп запровадив нові мита, але Росія знову поза списком / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що мова:

РФ не потрапила під нові мита через те, що "Сполучені Штати не торгують із ними" і проти них вже діють санкції.

США все ж таки продовжують торгівлю з Росією, хоча обсяг значно скоротився.

Президент США Дональд Трамп запровадив нові мита для багатьох країн, мінімальна ставка яких становить 10% - до цього списку увійшла і Україна, тоді як Росія, КНДР та Білорусь там відсутні. Міністр фінансів США Бессент пояснив, що Росія не потрапила під нові мита, оскільки "Сполучені Штати не торгують із Росією". Він також додав, що проти РФ уже діють американські санкції.

Також він закликав інші країни не реагувати на рішення президента США Дональда Трампа дзеркальними митами, адже це призведе до ескалації.

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"Моя порада кожній країні прямо зараз: не вживайте заходів у відповідь. Сядьте зручніше, подумайте про ситуацію, давайте подивимося, що станеться. Бо якщо ви вживете заходів у відповідь, це призведе до ескалації", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Своєю чергою, у Білому домі також прокоментували це рішення. Як заявила прес-секретар Керолайн Лівітт у коментарі для Axios, Росія не була включена до списку, оскільки чинні санкції США "виключають будь-яку значущу торгівлю".

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Однак, за даними видання, США все ж таки продовжують торгівлю з Росією, і її обсяги перевищують показники деяких країн, які потрапили під нові мита Трампа. Наприклад, таких як Маврикій чи Бруней.

Примітно, що під дію мит потрапили навіть такі віддалені та малонаселені території, як Токелау (приблизно 1500 жителів) у південній частині Тихого океану та Шпіцберген (близько 2500 жителів) за Полярним колом – території, що належать Новій Зеландії та Норвегії відповідно.

Водночас у переліку відсутні Куба, Білорусь та Північна Корея.

Як пояснила Лівітт, це пов’язано з тим, що чинні мита і санкції щодо цих країн "і так занадто високі". При цьому вона наголосила, що Росія все ще може зіткнутися з "додатковими жорсткими санкціями".

Дві великі економіки – Канада та Мексика – також не потрапили під нові мита. За словами Лівітт, це пов’язано з тим, що Трамп уже запровадив 25%-ві мита на їхню продукцію.

Axios нагадує, що обсяг торгівлі між США та Росією зазнав значного скорочення: у 2021 році він складав приблизно 35 мільярдів доларів, а минулого року знизився до 3,5 мільярдів доларів.

Запровадження мит США - що відомо

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів з іншими країнами. На думку лідера США, такі мита повернуть "золотий вік".

Раніше з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп має в планах запровадити мито на імпорт з ЄС у розмірі 25%. На думку аналітиків, такий крок може завдати великої шкоди дипломатичним зв'язкам між союзниками і навіть призвести до широкої трансатлантичної торговельної війни.

Окрім цього, як повідомляв Главред, Дональд Трамп видав доручення міністру торгівлі. Президент США захотів збільшити з 25% до 50% мито на імпорт із Канади всієї сталі та алюмінію.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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