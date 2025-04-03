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Кому з українців відключатимуть світло за борги: гендиректор YASNO дав відповідь

Альона Вороніна
3 квітня 2025, 11:02
339
Постачальник зацікавлений у тому, щоб отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити споживача.
Кому з українців відключатимуть світло за борги: гендиректор YASNO дав відповідь
Кому з українців відключатимуть світло за борги/ колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Чи можуть відключити світло за борги
  • Яка категорія боржників може потрапити під відключення

В Україні скасували мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників ще 1 січня 2024 року. Але питання щодо того, кого саме і в яких випадках можуть відключати від електроенергії за борги, з’являються і до нині.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко на своїй Facebook-сторінці опублікував відповідне роз’яснення. Він наголосив, що постачальник не вирішує, відключати когось чи ні – критерії визначені правилами ринку електроенергії.

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Водночас він зазначив, що постачальник зацікавлений отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити споживача.

"Постачальник ніколи не зацікавлений в тому, щоб відключати споживача. Він зацікавлений отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити його і втратити клієнта", – наголосив Коваленко.

Також він пояснив, у яких випадках споживачу можуть відключити електроенергію за борги.

"Відключення відбуваються лише і винятково тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові та інші сповіщення ігнорують проблему і відмовляються погашати борг", – зазначив він.

Гендиректор YASNO нагадав, що українці можуть сплатити борг за електроенергію різними способами – за допомогою чатботів, застосунку, в особистому кабінеті або здійснити офлайн-оплату через партнерів.

"Якщо для оплати у людини немає коштів, є можливість укласти графік погашення заборгованості. І попри всі ці розмаїття можливостей, маємо на зараз майже 1,5 млрд грн боргу перед YASNO. Тому відносимось до світла, як до товару", – підсумував він.

Кому з українців відключатимуть світло за борги: гендиректор YASNO дав відповідь
Як заощадити на електроенергії/ Інфографіка: Главред

Раніше Главред розповідав, як не переплачувати за світло – у ДТЕК розкрили головний секрет економії. Фахівці поділилися основною порадою, як українцям не переплачувати за світло.

Нагадаємо, експерти назвали 3 "прилади-вампіри", які таємно споживають електроенергію. "Пристрої-вампіри" можуть збільшити ваш річний рахунок за електроенергію, якщо їх не вимикати з розетки.

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Що відомо про Yasno?

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

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