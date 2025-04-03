Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Через ускладнення погодних умов водіїв та пішоходів закликають бути більш обережними на дорогах.

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Холодна погода повернеться в Україну на кілька днів / фото: УНІАН

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У яких областях України погіршиться погода через активний циклон

Коли в Україні знову випаде сніг і будуть нічні заморозки

Погода в Україні 6 та 7 квітня погіршиться через переміщення арктичного повітря та активний циклон. Про це повідомили в ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У західних областях, а також Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються мокрий сніг, сніг (місцями до 15 см), ожеледиця, пориви вітру до 15-20 м/с та нічні заморозки 0…-6°C.

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"8-10 квітня холодна погода із нічними заморозками пошириться на більшість території України", - йдеться у повідомленні.

Через ускладнення погодних умов в Україні у зазначені дати можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб."Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах! Подбайте про свою безпеку та тепло", - додали в ДСНС України.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що за даними синоптика Наталії Діденко погода в Україні скоро стане холоднішою – уже через кілька днів варто бути готовими до заморозків і мокрого снігу.

Раніше стало відомо, що за даними meteoprog, 3 квітня в Україні буде достатньо тепло, але місцями прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+17 градусів.

Напередодні Наталія Діденко також попереджала, що з 5 по 9 квітня в Україні поступово падатиме температура повітря. 6-7 квітня у західних, північних та навіть центральних областях може бути сніг.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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