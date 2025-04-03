Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Анна Косик
3 квітня 2025, 16:09
549
Через ускладнення погодних умов водіїв та пішоходів закликають бути більш обережними на дорогах.
Погода, снег, зима
Холодна погода повернеться в Україну на кілька днів / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • У яких областях України погіршиться погода через активний циклон
  • Коли в Україні знову випаде сніг і будуть нічні заморозки

Погода в Україні 6 та 7 квітня погіршиться через переміщення арктичного повітря та активний циклон. Про це повідомили в ДСНС України з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У західних областях, а також Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях очікуються мокрий сніг, сніг (місцями до 15 см), ожеледиця, пориви вітру до 15-20 м/с та нічні заморозки 0…-6°C.

відео дня

"8-10 квітня холодна погода із нічними заморозками пошириться на більшість території України", - йдеться у повідомленні.

Через ускладнення погодних умов в Україні у зазначені дати можливі перебої в роботі транспорту, енергетичних та комунальних служб."Закликаємо водіїв та пішоходів бути обережними на дорогах! Подбайте про свою безпеку та тепло", - додали в ДСНС України.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що за даними синоптика Наталії Діденко погода в Україні скоро стане холоднішою – уже через кілька днів варто бути готовими до заморозків і мокрого снігу.

Раніше стало відомо, що за даними meteoprog, 3 квітня в Україні буде достатньо тепло, але місцями прохолодно. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+17 градусів.

Напередодні Наталія Діденко також попереджала, що з 5 по 9 квітня в Україні поступово падатиме температура повітря. 6-7 квітня у західних, північних та навіть центральних областях може бути сніг.

Інші новини:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода заморозки прогноз погоди Укргідрометцентр новини України Погода в Україні Погода на завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Це червона лінія": Зеленський назвав два табу України на переговорах з РФ

"Це червона лінія": Зеленський назвав два табу України на переговорах з РФ

16:36Війна
Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

16:09Синоптик
Пекти паску – дорого: наскільки подорожчали продукти для головної випічки на Великдень

Пекти паску – дорого: наскільки подорожчали продукти для головної випічки на Великдень

16:05Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

Гороскоп на завтра 4 квітня: Скоріпонам - несподіваний прибуток, Левам - успіх

Гороскоп на завтра 4 квітня: Скоріпонам - несподіваний прибуток, Левам - успіх

Последние новости

16:37

Що думає кішка про свого господаря - де і як спить пухнастик розповість багато про що

16:36

"Це червона лінія": Зеленський назвав два табу України на переговорах з РФ

16:35

В РФ заявили про порушення Україною енергетичного перемир'я - реакція Генштабу

16:19

Маловідома кнопка може зробити авто холоднішим у спеку та зекономити пальне

16:09

Мокрий сніг, ожеледиця і заморозки: у яких регіонах України погіршиться погода

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
16:08

OnlyFans пропонує купити TikTok, але китайський уряд може заблокувати угоду

16:05

Пекти паску – дорого: наскільки подорожчали продукти для головної випічки на Великдень

16:04

Трамп забив останній цвях у кришку гроба лідерства СШАмнение

15:54

Ексміністр оборони України Гриценко у 2013 році "випадково не помітив", що Росія готується до захоплення Криму, — ЗМІ

Реклама
15:45

Мокра переможниця "Холостяка" знялася в незвичайній фотосесії

15:39

Скільки коштуватиме кошик на Великдень-2025: які продукти подорожчали найбільше

15:24

У Києві прогриміло кілька вибухів, є загиблі та поранені

15:16

Не поділили стілець: поплічники Путіна зганьбились на переговорах з США

15:12

За газ і світло доведеться платити більше: коли може зрости ціна

15:10

"Алкоголік розкаявся": продюсер назвав гонорари Єфремова після виходу з колонії

14:35

Треба знайти 3 відмінності між собаками: найкраща загадка на перевірку уважності

14:28

Потрібне вікно можливостей: нардепка спрогнозувала, коли Україна стане членом ЄС

14:25

Не просто маскування: вчені розкрили, навіщо жирафам плями

14:24

Як подолати вето Угорщини на вступ України до ЄС: у Раді назвали "рецепт"

14:19

Сергій Стрельніков розповів, як бився з популярною українською актрисою

Реклама
14:09

Від творців "Ключів від правди": 1+1 Україна покаже серіал з Цимбалару в головній ролі

14:00

Чи залишаються США у складі НАТО: Рубіо дав остаточну відповідь

13:59

Кому молитися 4 квітня, щоб позбутися хвороб: яке свято, прикмети

13:49

Подвійні привітання: колишня дружина Dzidzio вагітна первістком

13:43

Ексміністр інфраструктури Омелян розкритикував антикорупційну діяльність Шабуніна і ЦПК – ЗМІ

13:39

Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

13:34

Ворожу колону підірвали: Сили оборони відбили штурм РФ біля важливого села

13:33

Отримання водійського посвідчення: тепер водіїв перевірятимуть по-новому

13:24

Буде щастити в усьому: 3 знаки зодіаку, у яких буде фантастичний квітень

13:23

Росіяни захопили нові території у двох областях України – DeepState

13:12

"Контузії, поранення": Василь Вірастюк ледь не загинув на Донбасі

13:10

Трамп все змінив: експерт розповів про нюанс застосування 5 статті НАТО

12:47

Два кораблі ВМС України завершили перший рівень оцінки НАТО: подробиці

12:32

Експерт - про міжнародну спецоперацію СБУ: "це дзвінок для пропагандистів, після Молчанова будуть інші

12:23

Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося

12:22

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

12:10

Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

12:07

Рішення США про масштабні мита вплинуло на ринок: скільки коштують долар і євро

11:55

НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

11:49

Мінус одна таємниця: відомий співак розповів про особисте життя

Реклама
11:43

"Процес складний": дружина Решетника показала, який будинок вони купили

11:19

Україна не підпише запропонований США варіант угоди про надра: названо причину

11:02

Кому з українців відключатимуть світло за борги: гендиректор YASNO дав відповідь

10:54

Для України відкривається вікно можливостей: що насправді означають мита США

10:49

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Щурам - проблеми з нервами, Козлам - обман

10:30

Секрет у поливі: як зробити, щоб редиска не гірчила

10:29

Стосунки з жертвами торгівлі людьми: Ван-Дамму висунули серйозні звинувачення

10:26

Угода про надра: у США розкрили несподіваний хід Києва на переговорах

10:08

"Мамочка, тебе не вистачатиме": РФ вбила невинних жінок ударом по Кривому РогуФото

10:05

Вартість iPhone й іншої техніки Apple різко зросте: у чому причина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти