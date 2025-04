ЗСУ просунулися на сході, ворог іде на штурм на трьох напрямках – ISW

Головне:

Сили оборони України просунулися на фронті на Покровському напрямку в Донецькій області, що підтверджено геолокаційними даними.

Про це йдеться у свіжому огляді театру бойових дій американського Інституту вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що ЗСУ нещодавно просунулися на південний схід від Котлиного (на південний захід від Покровська).

Водночас повідомляється і про просування на цьому ж напрямку російських окупантів - у західній частині Лисівки (на південний схід від Покровська) і на південний схід від Богданівки (на південний захід від Покровська).

Крім того, зафіксовано також просування ворога поблизу Великої Новосілки, на північний захід від Бурлацького (на північний захід від Великої Новосілки).

Водночас геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, вказують на те, що російські війська нещодавно захопили Лобкове (на північний захід від Работиного) і просунулися на схід і захід від цього населеного пункту.

У ISW не виключають, що росіяни могли захопити Олександропіль на південний захід від Торецька. За геолокаційними даними, російські війська також атакували 1 і 2 квітня поблизу самого Торецька.

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману на Донеччині, однак відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Раніше в ГУР розкрили, як командир РФ збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом. Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.