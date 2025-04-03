РФ готує масований ракетний удар по Україні: в НАТО попередили про загрозу

Росія не лише виробляє ракети, а й закуповує додаткові боєприпаси в Північної Кореї, розповів високопосадовець НАТО.

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Росія накопичує ракети для нового удару / Колаж: Главред, фото: Командування ПС, 126 окрема бригада територіальної оборони, Главред

Коротко:

Росія продовжує виробляти значну кількість ракет ізакуповує їхв в КНДР

РФ зменшила використання ракет через атаки дронів-камікадзе

Ворог накопичує ракети, щоб потім завдати потужних ударів

Розвідка НАТО фіксує активне виробництво ракет у Росії. Ворог накопичує ракети майбутніх атак, незважаючи на зменшення ракетних ударів останнім часом. Про це повідомив високопосадовець Альянсу під час міністерського засідання в Брюсселі, пише "Європейській правда".

"Ми бачимо зараз те, що бачили і раніше, коли росіяни сповільнюють авіаудари далекого радіусу дії, у цей час накопичують запаси, щоб потім застосувати її у масованих ударах. Бо масовані удари мають дуже значне військове значення та вплив на моральний дух. Якщо вони відбуваються кожні пару тижнів, це має ефект. Тому схоже, що йдеться про накопичення тактичних запасів, щоб потім використати їх у великих кількостях", - розповів він. відео дня

За його словами, РФ зменшила використання ракет через ефективне застосування дронів-камікадзе. Це дозволяє окупантам тимчасово скоротити ракетні атаки, але не знімає потреби у масованих ударах у майбутньому.

"Росіяни значно покращили свою тактику використання дронів-камікадзе, вони більш ефективно їх використовують. Це призводить до того, що зменшується потреба у великих ракетних ударах", - пояснив високопосадовець НАТО.

Крім власного виробництва, Росія також закуповує ракети у Північної Кореї.

"Без сумніву, Росія продовжує виробляти велику кількість ракет і балістичних ракет, і вони купують додаткову кількість у Північної Кореї. Вони, безумовно, продовжують їх виробляти і накопичувати", - додав чиновник, посилаючись на розвідувальні дані.

Звідки і чим РФ б'є по Україні / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 1 квітня Росія не завдавала ударів дронами-камікадзе по Україні. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що ворог накопичує безпілотники для майбутніх масованих атак.

Проте після одноденної паузи Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 74 безпілотники, з яких 54 – "Шахеди". Під прицілом опинився Харків, куди ворог направив щонайменше 14 дронів.

Як повідомляв Главред, увечері 2 квітня Росія вдруге за день атакувала Харків ударними дронами "Шахед". За даними мера міста Ігоря Терехова, удари припали на приватний сектор Київського району. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано щонайменше 14 ударів.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено. Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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