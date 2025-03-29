РФ перейшла до нової смертоносної тактики ударів БпЛА по Україні - BILD

Російські окупанти використовують дрони далекого радіусу дії у ще більш смертоносний спосіб.

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РФ змінила тактику атак дронами / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ змінила тактику атак дронами

Щоночі росіяни запускають від 20 до 150 дронів

Тепер БпЛА збираються у групи на великій висоті та атакують одночасно

Російська армія почала застосовувати нову тактику ударів по Україні за допомогою безпілотників. Окупанти використовують дрони далекого радіусу дії у ще більш смертоносний спосіб, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Про це пише німецьке видання BILD.

Російські війська активно застосовують ударні безпілотники-камікадзе "Шахед-136" та "Герань-2". Ці дрони мають довжину близько чотирьох метрів і несуть значний заряд вибухівки. Вони спричиняють масштабні руйнування, провокують сильні пожежі та завдають втрат мирному населенню.

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За даними BILD, росіяни випускають від 20 до 150 дронів щоночі, атакуючи житлові квартали, енергетичну та іншу інфраструктуру. Якщо раніше українським силам ППО вдавалося збивати більшість ворожих БпЛА ще на підльоті до цілей, то зараз ситуація змінилася.

"Але якщо наразі значна частина безпілотників була збита українськими підрозділами протиповітряної оборони ще до того, як вони влучали, то вже близько тижня все більше й більше машин-вбивць пробираються, спричиняючи величезні пошкодження та пожежі в українських містах", - зазначили у виданні.

Нова тактика РФ

Раніше окупанти запускали дрони один за одним, з інтервалом у кілька хвилин. Це дозволяло силам ППО ефективно відстежувати і знищувати їх у повітрі. Тепер же безпілотники збираються у групи за кілька кілометрів від цілі на великій висоті, а потім одночасно спрямовуються на об’єкт атаки.

"Численні дрони-камікадзе, заряджені вибухівкою, летять одночасно. Лише частину з них можна відбити", - пише BILD.

За інформацією видання, Збройні сили України вже працюють над розробкою ефективної тактики протидії цій новій стратегії ворога. Проте подробиці тримають в секреті.

Атаки РФ - новини України

Як повідомляв Главред, ввечері та вночі 29 березня російська армія завдала масованого удару по Україні. Президент України Володимир Зеленський розповів, що росіяни випустили понад 170 дронів, з яких понад 100 – "Шахеди". Атака охопила Дніпропетровську, Київську, Сумську, Харківську та Хмельницьку області. Руйнування зафіксовано у всіх регіонах, що потрапили під удар.

У суботу, 29 березня, в Кривому Розі пролунали потужні вибухи. За даними ОВА, унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, школа та автомийка.

Внаслідок атаки постраждали семеро людей. Також знищено понад 20 автомобілів, один з яких загорівся.

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