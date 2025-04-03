Чекає останнього удару: майор ЗСУ розкрив, як Путін хоче здійснити бліцкриг

Для Путіна Україна - це екзистенційна загроза, яку необхідно вирішити на користь Росії, вважає експерт.

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Путін має нові плани щодо захоплення фронту / Колаж: Головред, фото: kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На які питання дав відповідь Омелян:

Чому Кремль затягує переговори про мир

Як РФ зосереджує сили на спробі здійснити бліцкриг

Чи впаде режим Володимира Путіна до 9 травня

Президент Росії Володимир Путін сліпо вірить у можливість "останнього вирішального удару", тому зосереджує всі сили на спробі здійснити бліцкриг. Про це майор ЗСУ, дипломат, ексміністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Трампа на столі є реальний аналіз стану російської економіки, яка перебуває в катастрофічному становищі й стрімко котиться вниз. Зупинити це падіння дуже важко. Водночас у Путіна є сліпа віра, він вірить у можливість останнього вирішального удару. Тобто він зосереджує всі сили на тому, щоб спробувати здійснити бліцкриг. Я впевнений, що йому не вдасться ані зібрати достатньо ресурсів для цього, ані реалізувати свій план, але він у це вірить. Тому Путін максимально затягує будь-які переговори щодо перемир'я. Трамп це розуміє і злиться, що його водять за носа", - зауважив Омелян. відео дня

Дипломат висловив думку, що наразі ситуація не виглядає так, що ми наближаємось до вирішальної стадії. Малоймовірно, що до 20 квітня, 1 чи 9 травня вдасться досягти значного результату.

Однак і "чорних лебедів" виключати не можна, адже будь-яка подія може змінити хід ситуації - всі сторони перебувають у хиткому становищі.

"Наприклад, Володимир Олександрович сподівається на смерть Путіна. Трамп вважає, що він може досягнути прориву завдяки своєму авторитету. А Путін свято вірить, що він має довести ситуацію до бажаного для себе результату. Про Париж, Берлін і Лондон вони вже забули, але для Путіна, в його розумінні, Україна - це екзистенційна загроза, яку необхідно вирішити на користь Росії. У цій ситуації єдиний гарант нашої безпеки та сила – це Збройні Сили України", - наголосив Омелян.

Що відбувається на фронті - останні новини

Главред з посиланням на ISW писав про те, що ЗСУ просунулися на сході. Уточнюється, що ЗСУ нещодавно мали успіх на південний схід від Котлиного (на південний захід від Покровська).

Своєю чергою речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук повідомив, що РФ готується до масштабного наступу. Одним із пріоритетів наступу країни-агресора Росії може стати Сумщина.

До слова, на Донеччині російські війська розширюють плацдарм на північний схід від Лиману. Однак, важливим моментом є те, що відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

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Хто такий Володимир Омелян? Володимир Омелян – український політик, дипломат і колишній міністр інфраструктури України (2016-2019). Він також відомий як політичний експерт. Омелян працював у Міністерстві закордонних справ України, зокрема у відділі НАТО та європейської безпеки та навіть обіймав посаду міністра інфраструктури України. Брав активну участь у реформуванні транспортної галузі України. Експерт часто висловлює активну політичну позицію.

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