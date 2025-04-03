У Києві прогриміло кілька вибухів, є загиблі та поранені

Обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

https://glavred.net/ukraine/v-kieve-progremelo-neskolko-vzryvov-est-pogibshie-i-ranenye-10652861.html Посилання скопійоване

У Києві прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/gunpKyiv

Важливо:

У Деснянському районі стався вибух, у результаті є загиблі

У Дніпровському районі внаслідок вибуху чоловік отримав поранення

У Деснянському районі Києва в четвер, 3 квітня, стався вибух, унаслідок якого є загиблі.

"Унаслідок вибуху загинуло двоє людей", - ідеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Києві.

відео дня

Зазначається, що на місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.

Як повідомляють у соціальних мережах, вибух стався на території ринку "Юність".

/ t.me/gunpKyiv

Крім того, у Дніпровському районі внаслідок вибуху невстановленого предмета чоловік отримав поранення, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів. Постраждалого госпіталізували", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що пожежі на місці події немає.

/ t.me/gunpKyiv

У КМДА нагадали, що в разі виявлення підозрілих предметів не можна підходити до них і торкатися. У разі виявлення такого предмета слід зателефонувати за номером 101, позначити місце знахідки, відійти від підозрілого предмета і дочекатися приїзду фахівців. У жодному разі не можна торкатися самому або дозволяти це робити іншим, переміщати підозрілі предмети чи пробувати їх розібрати.

Нагадаємо, раніше в центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи. В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух - є постраждалі.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві на Рейтарській стався вибух гранати. В одному з кафе на вулиці Рейтарська стався вибух гранати.

Як повідомляв раніше Главред, у Луцьку кинули гранату в натовп людей: в результаті вибуху є постраждалі. У результаті вибуху відомо про 5 постраждалих.

Читайте також:

Що таке Національна поліція України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред