У Києві прогриміло кілька вибухів, є загиблі та поранені

Важливо:
- У Деснянському районі стався вибух, у результаті є загиблі
- У Дніпровському районі внаслідок вибуху чоловік отримав поранення
У Деснянському районі Києва в четвер, 3 квітня, стався вибух, унаслідок якого є загиблі.
"Унаслідок вибуху загинуло двоє людей", - ідеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Києві.
Зазначається, що на місце події було негайно направлено слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.
Наразі всі обставини події встановлюються. На місці продовжують працювати профільні служби.
Як повідомляють у соціальних мережах, вибух стався на території ринку "Юність".
Крім того, у Дніпровському районі внаслідок вибуху невстановленого предмета чоловік отримав поранення, повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів. Постраждалого госпіталізували", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
Зазначається, що пожежі на місці події немає.
У КМДА нагадали, що в разі виявлення підозрілих предметів не можна підходити до них і торкатися. У разі виявлення такого предмета слід зателефонувати за номером 101, позначити місце знахідки, відійти від підозрілого предмета і дочекатися приїзду фахівців. У жодному разі не можна торкатися самому або дозволяти це робити іншим, переміщати підозрілі предмети чи пробувати їх розібрати.
Нагадаємо, раніше в центрі Івано-Франківська прогриміли вибухи. В Івано-Франківську поблизу залізничного вокзалу пролунав вибух - є постраждалі.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві на Рейтарській стався вибух гранати. В одному з кафе на вулиці Рейтарська стався вибух гранати.
Як повідомляв раніше Главред, у Луцьку кинули гранату в натовп людей: в результаті вибуху є постраждалі. У результаті вибуху відомо про 5 постраждалих.
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