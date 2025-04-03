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Росія готує ще 150 тисяч солдатів: у Зеленського попередили про новий наступ

Юрій Берендій
3 квітня 2025, 18:51
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Росіяни готуються посилити тиск на фронті на напрямках, де це буде можливо зробити та готується збільшити чисельність військ, сказав Паліса.
ВСУ
Наступ РФ може початись вже найближчим часом / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Про що сказав Паліса:

  • Росія планує збільшити чисельність військ ще на 150 тисяч
  • Росіяни мають тактичні успіхи на фронті, але і Сили оборони України проводять ефективні контратаки

Українське командування фіксує підготовку російських військ до активізації бойових дій на кількох напрямках. Росія має ресурси, але залишається питання, чи вистачить їх для значних оперативних досягнень. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає Суспільне.

За наявною інформацією, цього року РФ планує збільшити чисельність своїх військ на 150 тисяч осіб, що еквівалентно приблизно 15 мотострілецьким дивізіям.

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"Їх формування триває. Проблем із залученням особового складу в росіян зараз немає. Однак потрібно розуміти, що всі ці з’єднання не можуть бути введені в бій одночасно. Тому очікувано, що найближчим часом вони намагатимуться максимально тиснути на тих напрямках, де це можливо", — сказав Паліса.

Посилення бойового тиску відбувається паралельно з консультаціями щодо припинення вогню, яке цікавить Росію лише частково — переважно щодо морського напрямку, де такий режим має для неї більше значення.

Щодо сухопутних боїв, противник продовжує поступовий наступ, намагаючись прорвати оборону на окремих ділянках. Йдеться про тактичні успіхи, яких вони досягають ціною значних втрат.

За словами Паліси, росіяни можуть дозволити собі затягування часу, тому продовжуватимуть бойові дії. Водночас українські сили ведуть контратаки та досягають власних результатів.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська на Покровському напрямку зазнають невдач і не можуть просунутися вперед, фактично "б'ючись лобами". Військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що за останні пів року українські захисники здійснили щонайменше чотири контрудари, повернувши втрачені позиції, зокрема в районі Котлиного та Лисівки.

Окупанти також намагалися штурмувати позиції ЗСУ поблизу Андріївки на Донеччині, задіявши бронетехніку та близько двох взводів особового складу. Проте, за даними Генштабу, завдяки ефективним діям українських військових противник зазнав втрат і не досяг успіху.

Водночас, аналітичний ресурс DeepState повідомляє, що російські війська змогли просунутися вперед у двох областях України.

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Хто такий Павло Паліса

Закінчив Львівський інститут сухопутних військ і командно-штабний інститут Національного університету оборони України. У 2023 році - командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Учасник боїв за Бахмут. У листопаді 2024 року був призначений Володимиром Зеленським заступником керівника Офісу президента України, пише Вікіпедія.

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