Чи залишаються США у складі НАТО: Рубіо дав остаточну відповідь

У Штатах вважають, що інші члени Альянсу повинні внести певні зміни.

https://glavred.net/world/ostayutsya-li-ssha-v-sostave-nato-rubio-dal-okonchatelnyy-otvet-10652831.html Посилання скопійоване

США хочуть зробити НАТО більш життєздатним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Що сказав Рубіо:

США планують залишатися в НАТО

Члени НАТО мають збільшити свої військові бюджети

США не мають намірів виходити з НАТО. Як передає ЄП, про це на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу у Брюсселі заявив державний секретар Штатів Марко Рубіо.

Він нагадав, що нещодавно на навчаннях у Литві загинули чотири американські солдати. Це, за його словами, нагадує, що США у НАТО. Протилежну думку Рубіо назвав "істерією".

відео дня

"Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО", – сказав він.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Водночас держсекретар США наголосив, що успішне існування НАТО із США можливе тільки, якщо інші європейські країни-члени Альянсу збільшать військові бюджети.

"Нам треба, щоб НАТО ставав більш життєздатним. Єдиний шлях, щоб Альянс став сильнішим і більш життєздатним – через посилення (оборонних - Главред) спроможностей", - додав американський чиновник.

Посилення оборони НАТО - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за словами політолога Андрія Золотарьова, у європейських країнах-членах НАТО збільшують витрати на оборону, однак говорити зараз всерйоз про створення європейської армії не доводиться.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону через його погрози не захищати країни Європи в разі нападу.

Напередодні також повідомлялося, що президент США розглядає можливість скасувати 5 статтю НАТО про колективну оборону через те, що Штати не хочуть захищати країни Європи у випадку нападу на них.

Інші новини:

Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред