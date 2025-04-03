Чи залишаються США у складі НАТО: Рубіо дав остаточну відповідь

Що сказав Рубіо:
- США планують залишатися в НАТО
- Члени НАТО мають збільшити свої військові бюджети
США не мають намірів виходити з НАТО. Як передає ЄП, про це на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу у Брюсселі заявив державний секретар Штатів Марко Рубіо.
Він нагадав, що нещодавно на навчаннях у Литві загинули чотири американські солдати. Це, за його словами, нагадує, що США у НАТО. Протилежну думку Рубіо назвав "істерією".
"Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО", – сказав він.
Водночас держсекретар США наголосив, що успішне існування НАТО із США можливе тільки, якщо інші європейські країни-члени Альянсу збільшать військові бюджети.
"Нам треба, щоб НАТО ставав більш життєздатним. Єдиний шлях, щоб Альянс став сильнішим і більш життєздатним – через посилення (оборонних - Главред) спроможностей", - додав американський чиновник.
Посилення оборони НАТО - що відомо
Нагадаємо, Главред писав, що за словами політолога Андрія Золотарьова, у європейських країнах-членах НАТО збільшують витрати на оборону, однак говорити зараз всерйоз про створення європейської армії не доводиться.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО почали витрачати "мільярди і мільярди" доларів на колективну оборону через його погрози не захищати країни Європи в разі нападу.
Напередодні також повідомлялося, що президент США розглядає можливість скасувати 5 статтю НАТО про колективну оборону через те, що Штати не хочуть захищати країни Європи у випадку нападу на них.
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Хто такий Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.
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