'Мамочка, тебе не вистачатиме': РФ вбила невинних жінок ударом по Кривому Рогу

Мали сім’ї та мрії - ким були жінки, які загинули внаслідок цинічного злочину ворога.

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Ким були загиблі від удару РФ / Колаж: Главред, фото: ДСНС, "СВОЇ. Кривий Ріг"

Росія продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру України. Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 2 квітня загинули дві працівниці автомийки – Яна Курто та Інна Вінцковська. Окупанти забрали життя українок, які мали сім’ї, мрії та плани на майбутнє. Про це повідомив місцевий Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

Яна Курто завжди підтримувала Україну та допомагала людям. Вона брала участь у волонтерських ініціативах, зокрема допомагала у пошуках рідних загиблого захисника. У 2023 році її маму збила автівка, і Яна збирала кошти на лікування, але, на жаль, врятувати її не вдалося.

Яна Курто / фото: Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг"

Інна Вінцковська, якій було 45 років, до початку повномасштабної війни працювала вихователькою у дитячому садку та дуже любила дітей. У неї залишилася донька, яка перебувала в Польщі.

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Інна Вінцковська / фото: Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг"

Родина планувала разом відсвяткувати Великдень, проте через російську агресію їм доведеться зібратися на похорон.

"Вона о 15:30 написала мені, що все добре, а через пів години її не стало. Мамочка рідненька, мені буде тебе не вистачати", – розповіла Поліна.

Удар по Кривому Рогу 2 квітня - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 квітня росіяни атакували підприємство у Кривому Розі. Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російського удару по Кривому Рогу, за попередніми даними, загинули троє людей, а також є один поранений.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу. Він закликав світ посилити тиск на Росію для припинення терору проти України та наголосив на недостатній кількості систем ППО для протидії РФ.

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Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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