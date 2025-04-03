Вперше з початку вторгнення: про що домовилися представники Путіна і Трампа

Адміністрація Трампа продовжує тиснути на Росію та Україну, йдеться в повідомленні.

https://glavred.net/world/vpervye-s-nachala-vtorzheniya-o-chem-dogovorilis-predstaviteli-putina-i-trampa-10652720.html Посилання скопійоване

Відбувся новий раунд переговорів через посередників / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Що відбулося:

Посланник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом у Вашингтоні.

Ця зустріч стала першим візитом високопосадовця РФ до США після початку повномасштабної війни в Україні.

Адміністрація Трампа продовжує тиснути на Росію та Україну, щоб вони погодилися на припинення вогню.

Посланник президента Росії Володимира Путіна з питань інвестицій Кирило Дмитрієв провів зустріч у Вашингтоні зі спеціальним представником американського лідера Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Це перший офіційний візит високопосадовця РФ до США після початку повномасштабної війни в Україні, повідомляє Reuters.

"Адміністрація Трампа продовжує тиснути на Росію та Україну, щоб вони погодилися на припинення вогню, повідомили два американські чиновники, знайомі з цим питанням", - заявило видання. відео дня

Як зазначає агентство, Дмитрієв, який раніше працював інвестиційним банкіром у Goldman Sachs та здобув освіту у Стенфорді, є одним із найбільш обізнаних представників російської еліти в США. Він підтримує тісні контакти з кількома ключовими особами з оточення Трампа.

Таким чином, він став найвищим російським представником, який офіційно відвідав США з моменту масштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Сам Дмитрієв у соцмережі Х заявив, що нібито діалог між Росією та США є вкрай важливим і спрямований на "процвітання світу".

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори США і РФ - що відомо

Нещодавно президент США Дональд Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками. Він заявив, що Штати можуть запровадити проти Росії вторинні санкції, якщо Путін "не впорається зі своєю роботою".

Окрім цього, Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн" щодо припинення вогню в Україні. Президент США зазначив, що давно та добре знає Путіна. Також очільник Штатів висловив впевненість, що лідер Кремля не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Також, як раніше повідомляв Главред, Трампу запропонували дату припинення вогню в Україні. Цей день був би найбільш сприятливим для припинення вогню без будь-яких умов.

Більше міжнародних новин:

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред