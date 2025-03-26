Ціни підскочили на 17%: скільки цьогоріч українцям обійдеться великодній набір

Коротко:
- Середній великодній набір в Україні коштує більше 1000 гривень
- Середня вартість приготування паски складає 202 гривні
У 2025 році середня ціна великоднього набору буде коштувати на 17% більше, ніж у 2024 році, а саме 1124,77 гривень. Про це пише Delo із посиланням на дослідження аналітиків компанії PromoCodius.
Для стандартного великоднього кошика обрали 10 яєць, 1 кілограм твердого сиру, 1 кілограм с/в ковбаси, 1 білий батон, 1 упаковку хрону та набір з 3 свічок. Ціни на ці продукти порівняли у 5 популярних українських супермаркетах. У найдешевшому вартість набору склала 950,19 гривень, в той час як у найдорожчому - 1189,73 гривні.
Аналітики вважають, що на збільшення вартості набору вплинули інфляційні процеси і те, що такі продукти як яйця, борошно і м'ясні вироби мають підвищений попит.
Окрім цього вони підрахували, що середня вартість приготування домашньої паски із 700 грамів борошна, 6 курячих яєць, 180 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 грамів цукру, родзинок та 40 грамів дріжджів складе 202 гривні.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що в Україні продовжують зростати ціни на вершкове масло. За даними Держстату, за рік вартість молочного продукту зросла на 32,2%.
Напередодні повідомлялося, що з листопада 2024 року в Україні постійно зростають ціни на твердий сир. У середньому вартість продукту підскочила на понад 120 гривень за кілограм.
Нагадаємо, минулого тижня продовжилося зростання цін на огірок – з 95 – 150 до 100 – 160 гривень за кілограм, дорожчав і солодкий перець – верхня цінова межа піднялася з 185 до 205 гривень.
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