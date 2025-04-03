'Це червона лінія': Зеленський назвав два табу України на переговорах з РФ

Під час майбутніх переговорів про завершення війни Україна точно не погодиться на дві речі, розповів президент Зеленський.

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Зеленський назвав "червоні лінії" на переговорах з РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Зеленського:

Україна не визнає окуповані території російськими

Україна не скорочуватиме ЗСУ

Справедливий мир настане тільки тоді, коли всі території повернуться під контроль України

Київ під час майбутніх переговорів щодо завершення війни не погодиться на визнання окупованих територій частиною Росії. Також Україна не скорочуватиме свою армію. Про це заявив президент України на зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини.

"Для нас пріоритет – наша сильна армія. Тому це (для нас) "червона лінія" - жодних зменшень в рази нашої армії. Якщо чесно, ми будемо робити все, щоби залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більша, ніж на початку війни. Армія, яка може тільки модернізуватися. Ось які зміни можуть бути після закінчення війни", - зазначив глава держави. відео дня

За його словами, одним із ключових принципів України на майбутніх переговорах стане невизнання захоплених Росією територій.

"Інші геополітичні речі – це невизнання будь-яких територій, які окупувала Росія, рускімі. Це українські території, це для нас одна з найголовніших "червоних ліній". У будь-якому випадку, це тимчасово окуповані території", - наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що справедливий мир настане тільки тоді, коли всі території повернуться під контроль України. Водночас він припустив, що дипломатичний шлях може бути єдиним способом повернення деяких територій.

"Якщо можна зробити так, щоби знайти компроміс, щоб повернення цих територій відбулось з часом дипломатичним шляхом… Я думаю, що напевно, що стосується деяких територій, це буде єдиний шлях", - припустив він.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна не боїться жодного формату переговорів, але розуміє всі складнощі війни. Він підкреслив, що блокування переговорів з Росією є результатом позиції Путіна, який не готовий до прямих переговорів.

Також Зеленський розповів, що Європу на мирних переговорах представлятимуть Франція та Велика Британія. Це рішення було ухвалене під час Саміту в Франції.

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін знову маніпулює вимогами для завершення війни. Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Кремль знову намагається представити українську владу як "нелегітимну", що нібито унеможливлює переговори.

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