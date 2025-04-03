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Рішення США про масштабні мита вплинуло на ринок: скільки коштують долар і євро

Даяна Швець
3 квітня 2025, 12:07
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В Україні курс долара на валютному ринку припинив падіння, тоді як єдина європейська валюта різко подорожчала.
Трамп, пошлины, деньги
Обмінники оновили табло / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін з відео прямої трансляції Білого дому

Коротко:

  • Заява Дональда Трампа про запровадження мит спричинила ослаблення долара та зміцнення євро на міжнародних ринках.
  • Курс євро в Україні різко зріс, на міжбанківському ринку курс долара також залишається стабільним.

Зміцнення євро пов'язане з ослабленням долара після заяви президента США Дональда Трампа щодо запровадження масштабних мит. За даними моніторингу ринку, станом на ранок 3 квітня середній курс продажу долара залишився стабільним на рівні 41,50 гривень, натомість курс євро зріс на 40 копійок, до 45,40 гривень.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,00 гривень, а євро – по 44,70 гривень.

відео дня

На міжбанківському валютному ринку курс долара встановився на рівні 41,32-41,35 гривень за долар (купівля-продаж), що відповідає показникам попереднього дня.

Водночас Національний банк України (НБУ) шостий день поспіль знижує курс долара до гривні.

Станом на 3 квітня 2025 року офіційний курс НБУ становить:

  • 41,3162 гривень за 1 долар (-0,0568 грн);
  • 44,6339 гривень за 1 євро (+0,0255 грн).
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Як розповідав Главред, 1 квітня, Національний банк України знизив офіційний курс долара до 41,42 грн (-6 коп.). Водночас курс євро зріс до 44,83 грн (+8 коп.).

Станом на 2 квітня повідомлялося, що курс долара знижується вже п’ятий день поспіль. Офіційний курс долара на 2 квітня встановили на рівні 41,37 грн/дол - гривня зміцнилася на 5 копійок порівняно з попереднім показником.

Банкір Тарас Лєсовий здивував, по якій ціні буде 100$ в квітні. За його словами, на ситуацію серйозно впливає динаміка розвитку аграрного сектору та загального стану економіки країни.

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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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