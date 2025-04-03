Перемир'я з РФ може початись 'найближчими тижнями': Зеленський розкрив деталі

Припинення вогню у війні Росії проти України може початись вже найближчим часом за умови відповідного тиску на Росію, сказав Зеленський.

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Зеленський розповів, коли може початись перемир'я з росіянами / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

Припинення вогню може настати в найближчі тижні або місяці

Ключовим питанням є тиск на Росію

Україні важливо мати сильні позиції за столом переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що змусити Росію припинити вогонь можливо вже в найближчі тижні або місяці, якщо посилити тиск на країну-агресора. Про це він повідомив під час робочого візиту на Чернігівщину, де зустрівся з керівниками територіальних громад області.

За його словами, хоча Україна, Європа та США можуть мати різне бачення окремих аспектів, вони залишаються єдиними в прагненні якнайшвидшого припинення бойових дій.

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"Питання тільки в тиску на рускіх, щоб дійти до цього. Я думаю, що це можливо зробити максимально найближчими тижнями чи місяцями. Так, може бути по-різному. Іноді все в один момент відбувається, особливо з цією частиною закінчення війни. Гаряча фаза, ми вважаємо, це повне припинення вогню. Це гаряча фаза війни", – сказав глава держави.

Президент підкреслив, що Україна обов’язково досягне справедливого миру та має для цього різні напрацювання, однак важливо мати сильні позиції за столом переговорів.

Дивіться відео заяви Зеленського про перемир'я:

Фото: скріншот

Окремо Зеленський наголосив, що серед гарантій безпеки мають бути й економічні механізми, які сприятимуть відновленню постраждалих регіонів.

Перемир'я у війні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що для морського перемир'я необхідні офіційні документи з чітко визначеними умовами, проте наразі таких немає. За його словами, говорити про дотримання режиму припинення вогню на морі складно, оскільки немає формалізованої угоди, яка б визначала конкретні вимоги, межі та умови.

Водночас спроби США досягти мирної угоди між Україною та Росією можуть призвести до встановлення режиму припинення вогню у другій половині 2025 року. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що до червня перемир’я малоймовірне, однак після цього воно може стати реальнішим.

Колишній офіцер британського спецназу SAS, військовий аналітик Тім Коллінз у статті для The Telegraph зазначив, що активні бойові дії з обох сторін можуть свідчити про підготовку як України, так і Росії до можливого заморожування конфлікту. На його думку, обидві сторони намагаються досягти максимальної вигоди, поки така можливість ще існує.

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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