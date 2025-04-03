Україну засипатиме снігом: коли регіони накриє морозне похолодання

Погода в Одесі буде однією з найхолодніших 4 квітня. Там температура повітря підвищиться лише до +13 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 4 квітня

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні 4 квітня буде дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

6-7 квітня у багатьох областях України буде сніг. На дорогах очікується ожеледиця. Також синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Температура повітря впаде до 6 градусів морозу, а у Карпатах - до -10 градусів.

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8-10 квітня морозна погода пошириться й на інші регіони. Вона зачепить більшу частину території України. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівель, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 4 квітня температура повітря підвищиться до +19 градусів. У більшості областей буде сонячна та тепла погода. Дощі буде лише на півдні.

Похолодання очікується вже з 5 квітня. Температура повітря впаде на заході, півночі та у центральних областях. Холоднеча добереться до східних та південних областей 7 квітня. Наступний тиждень буде холодним.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: ventusky

Погода 4 квітня

В Україні 4 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у південних областях. У центральних та південних областях буде туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 9-14° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +19

За даними meteoprog, 4 квітня в Україні буде достатньо тепло, але місцями прохолодно. Найтепліше буде у Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+19 градусів. Найнижча температура буде у Одеській області. Там температура повітря опуститься до +10...+13 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: meteoprog

Погода 4 квітня у Києві

У Києві 4 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, заморозки і сніг накриють Україну – стало відомо, у яких областях вдарить зимова погода. Похолодання різко вдарить в Україні. У низку областей увірвуться опади – багато де будуть дощі, а в низці областей навіть випаде сніг і будуть заморозки.

Також раніше повідомлялося, що сніг буде не лише в Карпатах – було названо дату різкого похолодання. Погода у Луцьку 1 квітня буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +7 градусів.

Нагадаємо, найближчими днями Україну атакує майже 6-бальна буря – названо дату. Країну накриє сильна буря, через яку може погіршитися стан здоров'я.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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