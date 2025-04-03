Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні буде похолодання
- Коли будуть заморозки і випаде мокрий сніг
- Якою буде погода у вихідні й наступного тижня
Погода в Україні скоро стане холоднішою – уже через кілька днів варто бути готовими до заморозків і мокрого снігу.
Похолодання почнеться з неділі, 6 квітня. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"У суботу-неділю в Україні розпочнеться новий атмосферний процес, прийде інша, свіжа повітряна маса – очікується похолодання, посилення вітру до штормового та мокрий сніг", – зазначила вона.
У суботу, 5 квітня, похолоднішає на заході, півночі та частині центральних областей, а в неділю, 6 квітня різко похолоднішає та піде сніг, на дорогах буде складна ситуація.
У східних областях та на півдні у вихідні ще переважатиме дощ, бо туди холодна повітряна маса прийде вже в понеділок 7-го квітня, зазначила синоптикиня.
Погода в Україні 4 квітня
У п’ятницю, 4 квітня, в Україні максимальна температура повітря становитиме упродовж дня +12…+19 градусів. Прохолодніше буде лише в прибережних районах, там очікується +10…+14 градусів.
У більшості областей України очікується суха погода із сонечком, лише у південній частині затримаються хмари та передбачається періодичний дощ.
Погода в Києві 4-6 квітня
У Києві в п’ятницю буде сонячна тепла погода із температурою повітря до +18 градусів.
В суботу температура повітря почне знижуватися, піде дощ, а в неділю дощ переходитиме у сніг, на дорогах ймовірне налипання мокрого снігу, посилиться вітер, температура повітря вдень становитиме у столиці +2…+5 градусів.
Погода в Україні наступного тижня
За попередніми прогнозами, наступний тиждень очікується холодним, із нічними заморозками, періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, синоптик сказала, які регіони накриє майже 20-градусна спека. Тепло протримається в Україні недовго.
Також раніше повідомлялося, що снігопади будуть навіть у Києві – було названо дату морозного похолодання. Погода в Україні 3 квітня буде достатньо теплою, але у багатьох областях очікуються дощі.
Нагадаємо, Україну атакувала майже 7-бальна буря – "трусити" буде майже 2 тижні. Ця магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття, тому що буде досить сильною.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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