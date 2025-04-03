Ціна злетіла на 28%: скільки зараз коштує борщовий набір

Ви дізнаєтеся:
- Скільки коштує продуктовий набір для борщу
- Наскільки подорожчали продукти для борщу за місяць і за рік
Продуктовий набір для приготування борщу за рік подорожчав на 28%. Про це йдеться у моніторингу цін на продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
Якщо у 2023 році ціна на продуктовий набір для борщу варіювалася від 136 до 179 грн упродовж року, у 2024 році вона становила від 146 до 166 грн, то у березні 2025 року його вартість досягнула 190 грн.
На початку квітня цього року ціна на такий продуктовий набір становить 187 грн.
"Для приготування борщу (на 3 літри води) знадобляться: 250 г капусти, 500 г буряка, 300 г картоплі, 150 г моркви, 100 г цибулі, 2 столові ложки томатної пасти, 30 мл олії, 500 г свинячих ребер, а також сіль, перець і лавровий лист за смаком. Вартість борщу становить 187 грн. За рік вартість зросла на +28%", – зазначили в УКАБ.
Також аналітики розповіли, що якщо додати до борщу дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) і зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 195 грн проти 191 грн минулого місяця.
За минулий місяць продуктовий набір для борщу подорожчав на 2%.
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Що таке Український клуб аграрного бізнесу?
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