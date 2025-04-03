Ціна злетіла на 28%: скільки зараз коштує борщовий набір

За продукти, необхідні для приготування борщу, доведеться віддати більше коштів.

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Скільки зараз коштує борщовий набір/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштує продуктовий набір для борщу

Наскільки подорожчали продукти для борщу за місяць і за рік

Продуктовий набір для приготування борщу за рік подорожчав на 28%. Про це йдеться у моніторингу цін на продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Якщо у 2023 році ціна на продуктовий набір для борщу варіювалася від 136 до 179 грн упродовж року, у 2024 році вона становила від 146 до 166 грн, то у березні 2025 року його вартість досягнула 190 грн.

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На початку квітня цього року ціна на такий продуктовий набір становить 187 грн.

"Для приготування борщу (на 3 літри води) знадобляться: 250 г капусти, 500 г буряка, 300 г картоплі, 150 г моркви, 100 г цибулі, 2 столові ложки томатної пасти, 30 мл олії, 500 г свинячих ребер, а також сіль, перець і лавровий лист за смаком. Вартість борщу становить 187 грн. За рік вартість зросла на +28%", – зазначили в УКАБ.

Також аналітики розповіли, що якщо додати до борщу дві скибочки батона (50 г), столову ложку сметани (25 г) і зубчик часнику (5 г), його ціна зросте до 195 грн проти 191 грн минулого місяця.

За минулий місяць продуктовий набір для борщу подорожчав на 2%.

Індекс борщу у квітні 2025/ Інфографіка УКАБ

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні подешевшає базовий продукт на 20-30%. З наближенням травня ціни на деякі продукти знижуватимуться.

Також раніше повідомлялося, що ціна на популярний овоч стрімко падає – стало відомо, скільки платитимуть українці. Подешевшав ще один популярний овоч, який українці споживають досить часто.

Нагадаємо, стало відомо, скільки коштуватиме кошик на Великдень-2025 і які продукти подорожчали найбільше. Ціни на продукти до великоднього кошика в 2025 році значно зростуть порівняно з попереднім роком, вказують аналітики.

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