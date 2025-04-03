РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали 'гарячі' напрямки

Ворог активізував бойові дії та атакує одразу на кількох напрямках фронту.

https://glavred.net/ukraine/rf-perebrasyvaet-shturmovikov-cherez-oskol-v-vsu-nazvali-goryachie-napravleniya-10652789.html Посилання скопійоване

Українські воїни дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

Головне:

Ворог активізував бойові дії на Куп'янському напрямку

Противник продовжує спроби перекидання особового складу на західний берег Оскола

Армія країни-агресора РФ активізувала бойові дії одразу на кількох напрямках фронту.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram пресцентру оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

відео дня

Уточнюється, що ворог активізував бойові дії на Куп'янському напрямку, намагаючись переправити підрозділи через річку Оскіл.

"На Куп’янському напрямку піхотні атаки ворога успішно відбито біля Камʼянки, Нової Кругляківки та Загризового. Противник продовжує спроби перекидання особового складу на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування та переміщення військ противника", - зазначають українські захисники.

Крім того, на Харківському напрямку російські окупанти атакували Вовчанськ, однак українські сили втримали позиції.

Водночас на Лиманському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Новосергіївка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина, Торське та Ямполівка. Штурмові дії ворога відбито. Противник безуспішно вів наступальні дії в Серебрянському лісництві.

Лиман инфографика Главред / Инфографика: Главред

В ОСГВ Хортиця уточнили, що на Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення біля Верхньокам'янського та Білогорівки. Ворог зазнав втрат у живій силі, внаслідок чого відмовився від наступу і відступив.

При цьому на Краматорському і Торецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності йшли в напрямках Новомаркового, Предтечиного, Білої Гори, Диліївка, Часового Яру, Дружби, Щербинівки, Романівки та Торецька. Втрат позицій не допущено, ворог отримав гідну відсіч.

"На Покровському напрямку армія агресора продовжує атакувати в напрямках Єлизаветівки, Променю, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки та Олексіївки. Противнику завдається вогневе ураження", - зазначається в повідомленні.

Також додається, що на Новопавлівському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Веселого, Бурлацького, Мирного та Розливу. Захисники продовжують стримувати ворожі атаки.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману на Донеччині, однак відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Раніше в ГУР розкрили, як командир РФ збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом. Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

Більше новин:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред