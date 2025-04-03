Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

Олексій Тесля
3 квітня 2025, 12:22
50
Ворог активізував бойові дії та атакує одразу на кількох напрямках фронту.
РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали 'гарячі' напрямки
Українські воїни дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото: 56 ОМБр, 22 ОМБр

Головне:

  • Ворог активізував бойові дії на Куп'янському напрямку
  • Противник продовжує спроби перекидання особового складу на західний берег Оскола

Армія країни-агресора РФ активізувала бойові дії одразу на кількох напрямках фронту.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram пресцентру оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.

відео дня

Уточнюється, що ворог активізував бойові дії на Куп'янському напрямку, намагаючись переправити підрозділи через річку Оскіл.

"На Куп’янському напрямку піхотні атаки ворога успішно відбито біля Камʼянки, Нової Кругляківки та Загризового. Противник продовжує спроби перекидання особового складу на західний берег річки Оскіл. Сили оборони вживають заходи щодо недопущення просування та переміщення військ противника", - зазначають українські захисники.

Крім того, на Харківському напрямку російські окупанти атакували Вовчанськ, однак українські сили втримали позиції.

Водночас на Лиманському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Новосергіївка, Нове, Катеринівка, Зелена Долина, Торське та Ямполівка. Штурмові дії ворога відбито. Противник безуспішно вів наступальні дії в Серебрянському лісництві.

Лиман инфографика Главред
Лиман инфографика Главред / Инфографика: Главред

В ОСГВ Хортиця уточнили, що на Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення біля Верхньокам'янського та Білогорівки. Ворог зазнав втрат у живій силі, внаслідок чого відмовився від наступу і відступив.

При цьому на Краматорському і Торецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності йшли в напрямках Новомаркового, Предтечиного, Білої Гори, Диліївка, Часового Яру, Дружби, Щербинівки, Романівки та Торецька. Втрат позицій не допущено, ворог отримав гідну відсіч.

"На Покровському напрямку армія агресора продовжує атакувати в напрямках Єлизаветівки, Променю, Новоукраїнки, Удачного, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки та Олексіївки. Противнику завдається вогневе ураження", - зазначається в повідомленні.

Також додається, що на Новопавлівському напрямку ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Веселого, Бурлацького, Мирного та Розливу. Захисники продовжують стримувати ворожі атаки.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману на Донеччині, однак відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Раніше в ГУР розкрили, як командир РФ збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом. Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

Більше новин:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

військова агресія РФ війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

12:22Україна
Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

12:10Економіка
НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

11:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 квітня (оновлюється)

Останні новини

12:47

Два кораблі ВМС України завершили перший рівень оцінки НАТО: подробиці

12:32

Експерт - про міжнародну спецоперацію СБУ: "це дзвінок для пропагандистів, після Молчанова будуть інші

12:23

Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося

12:22

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

12:10

Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
12:07

Рішення США про масштабні мита вплинуло на ринок: скільки коштують долар і євро

11:55

НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

11:49

Мінус одна таємниця: відомий співак розповів про особисте життя

11:43

"Процес складний": дружина Решетника показала, який будинок вони купили

Реклама
11:19

Україна не підпише запропонований США варіант угоди про надра: названо причину

11:02

Кому з українців відключатимуть світло за борги: гендиректор YASNO дав відповідь

10:54

Для України відкривається вікно можливостей: що насправді означають мита США

10:49

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Щурам - проблеми з нервами, Козлам - обман

10:30

Секрет у поливі: як зробити, щоб редиска не гірчила

10:29

Стосунки з жертвами торгівлі людьми: Ван-Дамму висунули серйозні звинувачення

10:26

Угода про надра: у США розкрили несподіваний хід Києва на переговорах

10:08

"Мамочка, тебе не вистачатиме": РФ вбила невинних жінок ударом по Кривому РогуФото

10:05

Вартість iPhone й іншої техніки Apple різко зросте: у чому причина

09:55

"Я дуже сильно радію": Dorofeeva готує масштабний концерт у Палаці Спорту

09:30

Популярний український співак після мобілізації зізнався, чим займається

Реклама
09:25

Україна може стати новим лідером НАТО: з'явився несподіваний прогнозВідео

09:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 квітня (оновлюється)

08:51

Чекає останнього удару: майор ЗСУ розкрив, як Путін хоче здійснити бліцкриг

08:40

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Період важливих змін: що відбудеться у 2025 році за датою народження

08:25

"Змушує вас мучитися": Олександр Терен повернув грант і назвав причину

08:20

ЗСУ просунулися на сході, ворог іде на штурм на трьох напрямках – ISW

08:15

Вперше з початку вторгнення: про що домовилися представники Путіна і Трампа

08:10

РФ здійснила абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгненняПогляд

07:50

Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: лише геній головоломок вгадає за 19 секунд

07:01

"Майже неминуча": в Франції зробили тривожну заяву про ядерну війну

06:10

Марін Ле Пен і "Русская правда"Погляд

05:59

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

05:13

Гороскоп на завтра 4 квітня: Скоріпонам - несподіваний прибуток, Левам - успіх

04:32

Гірше для Росії, ніж 5 стаття НАТО: названо найкращу гарантію безпеки для України

04:00

Перше місце у світі: експерти назвали найпродаваніший автомобіль 2025 року

03:30

Зараз мріють мільйони: яку професію вважали ганебною в СРСР

03:00

3 потужні молитви для захисту: мольфар розказав, як правильно молитися

02:30

Загроза розвалу НАТО: прогноз створення нових ядерних оборонних союзівВідео

Реклама
01:59

Водії тільки починають розуміти, для чого потрібні загадкові кнопки із лініями

01:30

Санті Дімопулос ставлять уколи в живіт - що сталося

01:17

РФ готується до масштабного наступу: яка область України в зоні ризику

00:33

Трамп запровадив "взаємні мита" проти усіх країн світу - деталі

00:25

Третя дружина Сергія Тігіпка публічно зізналася в нескінченному коханні

02 квітня, середа
23:40

Мінус 20-30% на цінниках: відомо, коли в Україні подешевшає базовий продукт

23:34

Меланія Трамп вигуляла леопардове пальто за 500 тисяч

23:28

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

23:14

Меган Маркл пустила стороннього на свою дорогущу кухню: яка умова

22:38

Секрет врожаю чи зайва робота: експерт розповів, чи потрібно пасинкувати томатиВідео

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Операція в Курській області
Аналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти