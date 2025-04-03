Для України відкривається вікно можливостей: що насправді означають мита США

Якщо на продукцію з США ЄС, Китай, Індія та інші країни запровадять дзеркальні тарифи, в України є чудові шанси.

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Нові тарифи Трампа не сильно вдарять по Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

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Нові тарифи Трампа не сильно вдарять по Україні, так як експорт в США не великий.

Введення мит іншими країнами, відкриває для України нові можливості для експорту.

США відкриті до переговорів, тому Україна має намір запропонувати вигідні умови співпраці.

Адміністрація Дональда Трампа запровадила 10% мита проти українських товарів. Перша віцепрем'єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що означають для України нові умови від США.

"Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд. Наші мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%", - каже Свириденко у своїй заяві в Facebook. відео дня

Як Україна зміцнить свою позицію з США?

За словами міністерки, в України все ще є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість.

"Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції — на суму більше $1 млн", - каже міністерка.

Резюмуючи, Юлія Свириденко підкреслила, що Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер, тому від справедливих мит виграють обидві наші країни.

Чи вдарять нові мита США по Україні?

Народний депутат Ярослав Железняк також заспокоїв на своїй сторінці в Telegram, що нові тарифи Трампа не сильно вдарять по Україні. Він заявив, що наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього що ми кудись експортуємо.

Своєю чергою США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі 5 разів більше - з цієї причини наша країна отримала "лайт" тариф у лише 10%:

Основний обсяг експорту припадав на металургійну продукцію, але з березня вже діє 25% тариф на сталь та алюміній.

Значну частину експорту складали труби, та на них вже встановлено тариф, а також діють антидемпінгові заходи.

Приблизно третина експорту припадає на аграрну та харчову продукцію, але з квітня і так очікується введення тарифу на цю групу товарів.

"Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю). Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи…. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок", - підсумував нардеп.

Запровадження мит США - що відомо

Як повідомляв Главред, напередодні Дональд Трамп, президент США, оголосив про введення нових торгових мит, які стосуються різних країн. Він вважає, що ці заходи допоможуть відновити економічне процвітання США.

Ба більше, до цього списку увійшла і Україна, тоді як Росія, КНДР та Білорусь там відсутні. В Білому домі пояснили, що РФ не потрапила під нові мита начебто через те, що "Сполучені Штати не торгують із ними" і проти них вже діють санкції.

Окрім цього, Трамп також наказав міністру торгівлі розглянути можливість подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, збільшивши їх з 25% до 50%.

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Хто така Юлія Свириденко? Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

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