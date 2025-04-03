Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Для України відкривається вікно можливостей: що насправді означають мита США

Даяна Швець
3 квітня 2025, 10:54
448
Якщо на продукцію з США ЄС, Китай, Індія та інші країни запровадять дзеркальні тарифи, в України є чудові шанси.
Трамп
Нові тарифи Трампа не сильно вдарять по Україні / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Нові тарифи Трампа не сильно вдарять по Україні, так як експорт в США не великий.
  • Введення мит іншими країнами, відкриває для України нові можливості для експорту.
  • США відкриті до переговорів, тому Україна має намір запропонувати вигідні умови співпраці.

Адміністрація Дональда Трампа запровадила 10% мита проти українських товарів. Перша віцепрем'єр-міністерка України – Міністерка економіки Юлія Свириденко пояснила, що означають для України нові умови від США.

"Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає. Скільки ми експортували до США у 2024 році? $874 млн, з яких $363 припадало на чавун і ще $112 млн – труби. Натомість ми купили в США товарів на суму $3,4 млрд. Наші мита на американські товари досить низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%", - каже Свириденко у своїй заяві в Facebook.

відео дня

Як Україна зміцнить свою позицію з США?

За словами міністерки, в України все ще є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість.

"Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Ми експортуємо до США понад 600 різних категорій товарів (дуже різних – навіть гайкові ключі), з них 65 видів продукції — на суму більше $1 млн", - каже міністерка.

Резюмуючи, Юлія Свириденко підкреслила, що Україна має, що запропонувати Сполученим Штатам Америки як надійний союзник та партнер, тому від справедливих мит виграють обидві наші країни.

Чи вдарять нові мита США по Україні?

Народний депутат Ярослав Железняк також заспокоїв на своїй сторінці в Telegram, що нові тарифи Трампа не сильно вдарять по Україні. Він заявив, що наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і 2% від всього що ми кудись експортуємо.

Своєю чергою США до нас завозять майже на 3 млрд, взагалі 5 разів більше - з цієї причини наша країна отримала "лайт" тариф у лише 10%:

  • Основний обсяг експорту припадав на металургійну продукцію, але з березня вже діє 25% тариф на сталь та алюміній.
  • Значну частину експорту складали труби, та на них вже встановлено тариф, а також діють антидемпінгові заходи.
  • Приблизно третина експорту припадає на аграрну та харчову продукцію, але з квітня і так очікується введення тарифу на цю групу товарів.

"Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю). Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи…. І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок", - підсумував нардеп.

Запровадження мит США - що відомо

Як повідомляв Главред, напередодні Дональд Трамп, президент США, оголосив про введення нових торгових мит, які стосуються різних країн. Він вважає, що ці заходи допоможуть відновити економічне процвітання США.

Ба більше, до цього списку увійшла і Україна, тоді як Росія, КНДР та Білорусь там відсутні. В Білому домі пояснили, що РФ не потрапила під нові мита начебто через те, що "Сполучені Штати не торгують із ними" і проти них вже діють санкції.

Окрім цього, Трамп також наказав міністру торгівлі розглянути можливість подвоєння мит на імпорт сталі та алюмінію з Канади, збільшивши їх з 25% до 50%.

Більше важливих новин:

Хто така Юлія Свириденко?

Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США импорт економіка Минэкономики мито Дональд Трамп імпортозаміщення Свириденко Ярослав Железняк новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

12:22Україна
Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

12:10Економіка
НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

11:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

Де 3 відмінності між хлопчиками на коні: треба знайти відповідь за 17 секунд

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 квітня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 квітня (оновлюється)

Останні новини

12:47

Два кораблі ВМС України завершили перший рівень оцінки НАТО: подробиці

12:32

Експерт - про міжнародну спецоперацію СБУ: "це дзвінок для пропагандистів, після Молчанова будуть інші

12:23

Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося

12:22

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

12:10

Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
12:07

Рішення США про масштабні мита вплинуло на ринок: скільки коштують долар і євро

11:55

НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

11:49

Мінус одна таємниця: відомий співак розповів про особисте життя

11:43

"Процес складний": дружина Решетника показала, який будинок вони купили

Реклама
11:19

Україна не підпише запропонований США варіант угоди про надра: названо причину

11:02

Кому з українців відключатимуть світло за борги: гендиректор YASNO дав відповідь

10:54

Для України відкривається вікно можливостей: що насправді означають мита США

10:49

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Щурам - проблеми з нервами, Козлам - обман

10:30

Секрет у поливі: як зробити, щоб редиска не гірчила

10:29

Стосунки з жертвами торгівлі людьми: Ван-Дамму висунули серйозні звинувачення

10:26

Угода про надра: у США розкрили несподіваний хід Києва на переговорах

10:08

"Мамочка, тебе не вистачатиме": РФ вбила невинних жінок ударом по Кривому РогуФото

10:05

Вартість iPhone й іншої техніки Apple різко зросте: у чому причина

09:55

"Я дуже сильно радію": Dorofeeva готує масштабний концерт у Палаці Спорту

09:30

Популярний український співак після мобілізації зізнався, чим займається

Реклама
09:25

Україна може стати новим лідером НАТО: з'явився несподіваний прогнозВідео

09:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 квітня (оновлюється)

08:51

Чекає останнього удару: майор ЗСУ розкрив, як Путін хоче здійснити бліцкриг

08:40

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Період важливих змін: що відбудеться у 2025 році за датою народження

08:25

"Змушує вас мучитися": Олександр Терен повернув грант і назвав причину

08:20

ЗСУ просунулися на сході, ворог іде на штурм на трьох напрямках – ISW

08:15

Вперше з початку вторгнення: про що домовилися представники Путіна і Трампа

08:10

РФ здійснила абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгненняПогляд

07:50

Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: лише геній головоломок вгадає за 19 секунд

07:01

"Майже неминуча": в Франції зробили тривожну заяву про ядерну війну

06:10

Марін Ле Пен і "Русская правда"Погляд

05:59

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

05:13

Гороскоп на завтра 4 квітня: Скоріпонам - несподіваний прибуток, Левам - успіх

04:32

Гірше для Росії, ніж 5 стаття НАТО: названо найкращу гарантію безпеки для України

04:00

Перше місце у світі: експерти назвали найпродаваніший автомобіль 2025 року

03:30

Зараз мріють мільйони: яку професію вважали ганебною в СРСР

03:00

3 потужні молитви для захисту: мольфар розказав, як правильно молитися

02:30

Загроза розвалу НАТО: прогноз створення нових ядерних оборонних союзівВідео

Реклама
01:59

Водії тільки починають розуміти, для чого потрібні загадкові кнопки із лініями

01:30

Санті Дімопулос ставлять уколи в живіт - що сталося

01:17

РФ готується до масштабного наступу: яка область України в зоні ризику

00:33

Трамп запровадив "взаємні мита" проти усіх країн світу - деталі

00:25

Третя дружина Сергія Тігіпка публічно зізналася в нескінченному коханні

02 квітня, середа
23:40

Мінус 20-30% на цінниках: відомо, коли в Україні подешевшає базовий продукт

23:34

Меланія Трамп вигуляла леопардове пальто за 500 тисяч

23:28

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

23:14

Меган Маркл пустила стороннього на свою дорогущу кухню: яка умова

22:38

Секрет врожаю чи зайва робота: експерт розповів, чи потрібно пасинкувати томатиВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти