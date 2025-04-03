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Пекти паску – дорого: наскільки подорожчали продукти для головної випічки на Великдень

Альона Вороніна
3 квітня 2025, 16:05
217
Вартість продуктів, які потрібні для випікання паски на Великдень, зросла на 38,6% у порівнянні з квітнем минулого року.
Паска
Скільки доведеться заплатити за продукти для випікання паски/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки зараз коштують продукти для випікання паски
  • Наскільки збільшилася ціна на ці продукти у порівнянні з минулим роком

Цього року продукти, які потрібні для випікання паски на Великдень, обійдуться українцям на суму, що на 38,6% більша, ніж у квітні минулого року.

Індекс головної великодньої випічки значно зріс. Про це йдеться у моніторингу цін на продукти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

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"Цьогорічний індекс головної великодньої випічки значно зріс – приготування 3-4 пасок вагою по 500-600 грам за класичним рецептом обійдеться в 318,4 грн, що на 38,6% дорожче, ніж перед Великоднем 2024 року", – йдеться у моніторингу УКАБ.

Найбільший вплив на собівартість мають наступні продукти:

  • вершкове масло (подорожчало на 71% і становить 121 грн за 200 грам),
  • молоко (+31%, 30 грн за 500 грам),
  • яйця (+61%, 58 грн за 8 штук).

"Окрім цього, для випікання паски потрібні борошно та цукор, які за останній місяць дещо подешевшали: борошно на 8%, а цукор на 6%. Проте, це здешевлення не компенсує річного зростання цін: борошно все ще на 14% дорожче, ніж у квітні 2024 року, а цукор – на 13%. Вартість дріжджів залишилася незмінною", – зазначається у моніторингу.

Великодній стіл
Великодній стіл/ інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що в Україні подешевшає базовий продукт на 20-30%. З наближенням травня ціни на деякі продукти знижуватимуться.

Також раніше повідомлялося, що ціна на популярний овоч стрімко падає – стало відомо, скільки платитимуть українці. Подешевшав ще один популярний овоч, який українці споживають досить часто.

Нагадаємо, стало відомо, скільки коштуватиме кошик на Великдень-2025 і які продукти подорожчали найбільше. Ціни на продукти до великоднього кошика в 2025 році значно зростуть порівняно з попереднім роком, вказують аналітики.

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Що таке Український клуб аграрного бізнесу?

Український клуб аграрного бізнесу, також УКАБ — це об'єднання передових агропромислових компаній України. Діяльність УКАБ сприяє ефективному веденню бізнесу в АПК України і охоплює практично всі його процеси, від залучення інвестицій до глобальних завдань підвищення ефективності роботи аграрних компаній і розробки пропозицій з удосконалення аграрної політики, пише Вікіпедія.

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