Ворожу колону підірвали: Сили оборони відбили штурм РФ біля важливого села

Окупанти втратили велику кількість бронетехніки та живу силу.

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Остаточний підрахунок втрат противника у спробі штурмувати українських захисників триває / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, скріншот з DeepState

Що повідомили в Генштабі:

Окупанти штурмували ЗСУ в районі Андріївки

Українські військові уразили більше 10 одиниць техніки противника

Ворог зазнав втрат у живій силі

Окупаційні війська країни-агресорки Росії проводили штурмові дії в районі населеного пункту Андріївка, що у Донецькій області. Для цього ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, в результаті ефективних дій українських військових ворогу не вдалося досягнути успіху, він лише зазнав втрат.

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"Підтверджені втрати противника у бронетехніці: уражено - 12 одиниць, з них повністю знищено - 7", - йдеться у повідомленні.

Українські захисники також завдали противнику втрат у живій силі. Станом на зараз відомо про 18 ліквідованих та 7 поранених окупантів. Однак у Генштабі зазначили, що підрахунок остаточних втрат РФ все ще триває.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, речник УДА Сергій Братчук попередив, що Сумщина може стати одним із пріоритетів наступу країни-агресора Росії, адже саме туди ворог спрямовує максимальну кількість диверсійно-розвідувальних груп.

Напередодні стало відомо, що армія країни-агресора РФ активізувала бойові дії одразу на кількох напрямках фронту. Зокрема на Куп'янському напрямку окупанти намагаються переправити підрозділи через річку Оскіл.

Річка Оскіл / Інфографіка: Главред

Раніше, як писав Главред, аналітики ISW повідомили, що Сили оборони України просунулися на фронті на Покровському напрямку в Донецькій області, що підтверджено геолокаційними даними.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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