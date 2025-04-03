Ворожу колону підірвали: Сили оборони відбили штурм РФ біля важливого села

Що повідомили в Генштабі:
- Окупанти штурмували ЗСУ в районі Андріївки
- Українські військові уразили більше 10 одиниць техніки противника
- Ворог зазнав втрат у живій силі
Окупаційні війська країни-агресорки Росії проводили штурмові дії в районі населеного пункту Андріївка, що у Донецькій області. Для цього ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку.
Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, в результаті ефективних дій українських військових ворогу не вдалося досягнути успіху, він лише зазнав втрат.
"Підтверджені втрати противника у бронетехніці: уражено - 12 одиниць, з них повністю знищено - 7", - йдеться у повідомленні.
Українські захисники також завдали противнику втрат у живій силі. Станом на зараз відомо про 18 ліквідованих та 7 поранених окупантів. Однак у Генштабі зазначили, що підрахунок остаточних втрат РФ все ще триває.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, речник УДА Сергій Братчук попередив, що Сумщина може стати одним із пріоритетів наступу країни-агресора Росії, адже саме туди ворог спрямовує максимальну кількість диверсійно-розвідувальних груп.
Напередодні стало відомо, що армія країни-агресора РФ активізувала бойові дії одразу на кількох напрямках фронту. Зокрема на Куп'янському напрямку окупанти намагаються переправити підрозділи через річку Оскіл.
Раніше, як писав Главред, аналітики ISW повідомили, що Сили оборони України просунулися на фронті на Покровському напрямку в Донецькій області, що підтверджено геолокаційними даними.
Більше новин:
- Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці
- Трамп все змінив: експерт розповів про нюанс застосування 5 статті НАТО
- Росіяни захопили нові території у двох областях України – DeepState
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред