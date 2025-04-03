Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

Подешевшав ще один популярний овоч, який українці споживають досить часто.

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Ціна на популярний овоч стрімко падає/ колаж: Главред, фото: УНІАН, unsplash.com

Коротко:

В Україні дешевшає морква

Ціна на неї падає, незважаючи на обмежену пропозицію

Причина падіння ціни – погіршення якості продукції у сховищах і зниження попиту на неї

В Україні дешевшає морква, незважаючи на обмежену пропозицію на ринку.

За словами учасників ринку, здешевлення такої продукції спричинене тим, що знижується попит на такий овоч. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

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Крім цього, на ціну на ринку сильно впливає те, що збільшилася пропозиція некондиційної моркви, яку виробники прагнуть продати у першу чергу.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, морква в українських господарствах на сьогоднішній день пропонується до продажу по 24-30 грн/кг (0,58-0,73 дол./кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Виробники зазначають, що причиною подешевшання цього продукту є дуже стриманий попит на моркву, у той час як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується. Тому фермери змушені були знизити відпускні ціни навіть попри те, що запаси моркви у сховищах стрімко скорочуються.

У той же час в EastFruit звернули увагу, що навіть за таких умови українським фермерам вдається відвантажувати моркву в середньому в 3,5 рази дорожче, ніж на початку квітня 2024 року.

Чому зростають ціни на продукти в Україні/ Інфографіка: Главред-

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що маркети України накручують ціни – стало відомо, скільки тепер коштуватиме важлива молочка. Аналітики вважають, що торгові мережі в Україні прагнуть отримати занадто великий прибуток, та не йдуть на компроміс.

Також раніше повідомлялося, що оплатити продукти тепер можна частинами – відомий супермаркет запустив розстрочку. У компанії планують поступово розширювати можливості сервісу, запроваджуючи його в усіх супермаркетах мережі.

Нагадаємо, в Україні подешевшає базовий продукт на 20-30%. З наближенням травня ціни на деякі продукти знижуватимуться.

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