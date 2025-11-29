Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

Головне:
- У Чорному порі уражено два підсанкційні нафтотанкери РФ Kairos та Virat
- Операцію провела Служба безпеки з дронами Sea Baby
- Танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos та Virat, що належать "тіньовому флоту" РФ.
Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України. Про це повідомили джерела в СБУ у коментарі "Суспільному".
Під час атаки судна були порожніми і прямували на завантаження у порт Новоросійськ.
"Танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції. Тепер вони фактично виведені з експлуатації", - йдеться у повідомленні.
Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - думка експерта
Главред писав, що Україна вже більше року завдає ударів по російських НПЗ - ключовій галузі економіки окупантів. Але особливо активними ці удари стали тільки в останні чотири місяці, тому ще рано говорити про значні результати.
Однак, на думку військового експерта Івана Ступака, якщо системно продовжувати, то рано чи пізно точка перелому настане і Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь.
Нагадаємо, як повідомляв Главред, учора стало відомо, що неподалік протоки Босфор загадково підірвалися два танкери "тіньового флоту" Росії. Унаслідок події в машинному відділенні виникла пожежа. Почалася рятувальна операція 25 членів екіпажу, які перебували на борту.
Крім того, у ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по важливих об’єктах РФ. Зокрема у місті Таганрог Ростовської області під ударом опинилися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.
Також українські бійці вчергове завдали удару по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Коротко про тіньовий флот Росії
Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну.
Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити.
Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів.
Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів.
За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.
