Морські дрони СБУ підірвали два підсанкційні нафтотанкери "тіньовго флоту" РФ - ЗМІ

Знищені судна могли перевозити нафти на суму близько 70 млн доларів і допомагали Кремлю обходити санкції.

https://glavred.net/world/morskie-drony-sbu-vzorvali-dva-podsankcionnyh-neftetankera-tenevogo-flota-rf-smi-10719836.html Посилання скопійоване

У Чорному морі горять танкери РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот

Головне:

У Чорному порі уражено два підсанкційні нафтотанкери РФ Kairos та Virat

Операцію провела Служба безпеки з дронами Sea Baby

Танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів

Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери Kairos та Virat, що належать "тіньовому флоту" РФ.

Це була спільна операція 13-го Головного Управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України. Про це повідомили джерела в СБУ у коментарі "Суспільному".

відео дня

Під час атаки судна були порожніми і прямували на завантаження у порт Новоросійськ.

"Танкери могли перевозити нафти на майже 70 мільйонів доларів і допомагали Кремлю обходити санкції. Тепер вони фактично виведені з експлуатації", - йдеться у повідомленні.

Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - думка експерта

Главред писав, що Україна вже більше року завдає ударів по російських НПЗ - ключовій галузі економіки окупантів. Але особливо активними ці удари стали тільки в останні чотири місяці, тому ще рано говорити про значні результати.

Однак, на думку військового експерта Івана Ступака, якщо системно продовжувати, то рано чи пізно точка перелому настане і Україна зможе, якщо не поховати, то поставити на коліна російську нафтову галузь.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, учора стало відомо, що неподалік протоки Босфор загадково підірвалися два танкери "тіньового флоту" Росії. Унаслідок події в машинному відділенні виникла пожежа. Почалася рятувальна операція 25 членів екіпажу, які перебували на борту.

Крім того, у ніч на 29 листопада підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по важливих об’єктах РФ. Зокрема у місті Таганрог Ростовської області під ударом опинилися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

Також українські бійці вчергове завдали удару по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи в районі цілі з подальшою пожежею на об’єкті. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Читайте також:

Коротко про тіньовий флот Росії Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") - це термін для опису кораблів, які використовуються при перевезенні нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, запроваджених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно із застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та менеджменту компаній, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити. Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані удбні прапори і функціонують з порушенням морських законів. Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів. За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45% російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред