Ядерний штаб Тихоокеанського флоту РФ у небезпеці: ЗСУ отримали нову ціль - АТЕШ

Дані вже передано до Збройних Сил України.

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"АТЕШ" показав ядерну базу у Фокіно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал "АТЕШ"

Що зробили партизани:

Викрили штаб ядерного управління Тихоокеанського флоту РФ

Передали ЗСУ цінну інформацію щодо Примор'я

Партизанський рух "АТЕШ" провів успішну розвідку стратегічного об'єкта російських окупантів — військової частини 73 750 у Фокіно, Приморський край. У Telegram-каналі "АТЕШ" було опубліковано фото локації об'єкта, що належить до 12-го головного управління Міноборони РФ.

За даними активістів, цей об'єкт належить до Тихоокеанського флоту РФ і виконує засекречені завдання.

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Ймовірно, під прикриттям звичайної військової бази там розташовані штаб ядерного управління чи секретна військова частина №36199.

Партизани також повідомили, що персонал бази отримує підвищені виплати, а саме місто Фокіно є закритою адміністративною територією, що підвищує рівень секретності об'єкта.

Зібрана інформація свідчить про наявність на базі балістичних ракет і пункту управління Тихоокеанським флотом.

"Ймовірно, що там можуть бути балістичні ракети, склад чи розподільчий пункт, що забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту та його стратегічних підрозділів. Ми продовжуємо розвідку стратегічного об'єкта, а всю отриману інформацію передаємо Силам оборони України", - підсумували партизани.

Цікаві інсайди партизанів руху "АТЕШ" - що відомо

Як повідомляв Главред, на початку 2025 року в "АТЕШ" розкрили "спосіб виживання" окупантів під Херсоном. Як виявилось, окупанти навмисно намагаються зірвати плани РФ з форсування Дніпра, аби не стати ціллю ЗСУ.

Неприємною є ситуація для ворога і на окупованому півострові. Стало відомо, що армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ. Все б нічого, однак, перекинувши туди додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, окупанти оголили інші ділянки фронту.

Також, за даними партизанів, солдати Росії у Криму очікують прориву ЗСУ. Через страх удару вони зводять на півострові фортифікаційні споруди та укріплення.

Останні новини щодо партизанського руху:

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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