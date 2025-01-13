Ядерний штаб Тихоокеанського флоту РФ у небезпеці: ЗСУ отримали нову ціль - АТЕШ

Що зробили партизани:
- Викрили штаб ядерного управління Тихоокеанського флоту РФ
- Передали ЗСУ цінну інформацію щодо Примор'я
Партизанський рух "АТЕШ" провів успішну розвідку стратегічного об'єкта російських окупантів — військової частини 73 750 у Фокіно, Приморський край. У Telegram-каналі "АТЕШ" було опубліковано фото локації об'єкта, що належить до 12-го головного управління Міноборони РФ.
За даними активістів, цей об'єкт належить до Тихоокеанського флоту РФ і виконує засекречені завдання.
Ймовірно, під прикриттям звичайної військової бази там розташовані штаб ядерного управління чи секретна військова частина №36199.
Партизани також повідомили, що персонал бази отримує підвищені виплати, а саме місто Фокіно є закритою адміністративною територією, що підвищує рівень секретності об'єкта.
Зібрана інформація свідчить про наявність на базі балістичних ракет і пункту управління Тихоокеанським флотом.
"Ймовірно, що там можуть бути балістичні ракети, склад чи розподільчий пункт, що забезпечує арсенал для Тихоокеанського флоту та його стратегічних підрозділів. Ми продовжуємо розвідку стратегічного об'єкта, а всю отриману інформацію передаємо Силам оборони України", - підсумували партизани.
Цікаві інсайди партизанів руху "АТЕШ" - що відомо
Як повідомляв Главред, на початку 2025 року в "АТЕШ" розкрили "спосіб виживання" окупантів під Херсоном. Як виявилось, окупанти навмисно намагаються зірвати плани РФ з форсування Дніпра, аби не стати ціллю ЗСУ.
Неприємною є ситуація для ворога і на окупованому півострові. Стало відомо, що армія РФ готує Крим до оборони від ударів ЗСУ. Все б нічого, однак, перекинувши туди додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів, окупанти оголили інші ділянки фронту.
Також, за даними партизанів, солдати Росії у Криму очікують прориву ЗСУ. Через страх удару вони зводять на півострові фортифікаційні споруди та укріплення.
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Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
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