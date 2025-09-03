Рус
Зеленський розкрив основний сценарій Росії у війні - чого чекати українцям взимку

Юрій Берендій
3 вересня 2025, 17:40
Масовані удари по Україні свідчать, що основним сценарієм Росії залишається продовження війни, а не пошук шляхів до її завершення, зазначив Зеленський.
Зеленський розкрив основний сценарій Росії у війні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Який основний сценарій Росії у війні та чого чекати взимку
  • Які гарантії безпеки має отримати Україна
  • Чи погодиться Україна на "обмін територіями"

3 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський розпочав серію зустрічей у Копенгагені — його візит включав двосторонню зустріч із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та переговори в рамках формату NB8 (Нордично-Балтійська вісімка: Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція)

Главред зібрав основні заяви президента України Володимира Зеленського.

відео дня

Який основний сценарій Росії

Зеленський повідомив, що минулої ночі Росія завдала чергового масованого удару, застосувавши близько 500 дронів та понад 20 ракет, здебільшого балістичних.

"І такі удари вже стали регулярними, кілька разів на тиждень вони відбуваються. І це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії", - вказав президент під час пресконференції з прем'єром Данії Метте Фредеріксен, яку транслював Офіс президента України.

У зв’язку з цим, за його словами, сьогодні з партнерами відбулася більш предметна розмова про два ключові напрями: поточну оборону України під час війни та майбутні безпекові гарантії, які потрібні, адже Москва не відмовляється від агресивного курсу.

/ Фото: скріншот

Яка ціль Путіна на зиму

Президент підкреслив, що йшлося також про посилення системи протиповітряної оборони, оскільки саме вона рятує життя. Разом із країнами Півночі та Балтії Україна прагне створити додатковий захист напередодні зими, щоб мати достатні можливості захищати свою територію.

"Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди й не дотягуються його війська. І ми не можемо цього допустити. Тут протиповітряна оборона має дуже важливе значення", - вказує він.

/ Інфографіка: Главред

Окремо обговорювалося питання нових санкцій проти РФ та координації зусиль з партнерами. Зеленський наголосив, що у відносинах із ЄС та США Україна повинна виступати в унісон зі своїми союзниками.

Які гарантії безпеки має отримати Україна

Зеленський наголосив, що Україна вже активно співпрацює в межах "Коаліції охочих" та на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними гарантіями безпеки. Сьогодні вже є серйозна база у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. За його словами, сторони поділяють бачення, що майбутня система безпеки України має включати гарантії, подібні до статті 5 НАТО.

"І сьогодні ми детально обговорили це. Можливо, внесок кожної країни також було обговорено. Тепер ми будемо наповнювати це все конкретикою. Хто що буде робити на суші, повітрі, на морі та у кіберпросторі. Звичайно, наші збройні сили буде основа ядро цієї системи, достатньо потужна, достатньо чисельна, щоб протистояти Росії. Це означає зброя і фінансування, над чим ми працюємо", - сказав він.

/ Інфографіка: Главред

Президент також зазначив, що з боку США надходять сигнали про готовність забезпечити певний механізм страхування, що є надзвичайно важливим. Окремо він підкреслив значення членства в ЄС як частини комплексних гарантій безпеки, особливо з огляду на нинішнє головування Данії в Євросоюзі. Зараз ведеться робота над тим, щоб відкрити переговори за кластерами і вийти на цей процес до 2027 року, попри всі труднощі.

Про проблеми в економіці Росії

Водночас, головним завданням Зеленський назвав змушення Росії припинити війну та вбивства. Він зауважив, що Путін вважає можливим подолати нинішні виклики, однак Україна знає, як змінити цю ситуацію.

"Російська економіка вже у складному стані, відчувається дефіцит пального, і це показово, багато галузей економіки Росії зараз занепадають, також є певні кадрові проблеми, і плюс постійне приниження Путіна перед Китаєм, якому він намагається продати якомога більше сировини. Все це промовляє само за себе. Санкції дійсно працюють, і ми маємо продовжувати тиснути санкціями, тиснути тарифами на Росію, допоки Росія не усвідомить, що цю війну буде завершено", - сказав глава держави.

Зеленський анонсував переговори з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо посилення санкційного тиску на Росію через затягування відповіді Кремля про можливу зустріч Путіна із Зеленським.

"Ми говорили, що тиск з боку зі Сполучених Штатів може змусити Путіна перейти до дипломатичного формату. Якщо Путін цього не зробить, то тоді, по можливості, застосуйте тарифи, санкції проти нього. Ми передали сигнали президенту США, якщо не буде цієї зустрічі, то тоді надайте підтримку у вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Він сказав, що через кілька тижнів дасть відповідь, це може бути два або три тижні. Ми цими днями будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", — повідомив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі США і розраховує на врахування цієї позиції адміністрацією американського президента.

Крім того, Зеленський повідомив, що Вашингтон погодився передати Україні ще 10 систем протиповітряної оборони Patriot, проте процес ухвалення рішень є занадто повільним. Деталей щодо механізму передачі цих систем він не навів.

/ Інфографіка: Главред

Про обмін територіями

Україна не збирається віддавати свої території Росії. Зеленський підкреслив, що ідея обміну земель не має сенсу, адже Путіну ніхто не довіряє.

"Для когось це просто територія, а для нас це наше життя, наша історія, наша Конституція. Це будинки, це родини, це багато-багато аспектів, які є дуже чутливими для України. Ті, хто жили й ті, хто зараз залишили свої домівки через бомбардування, через окупацію, вони хотіли б повернутися. Так, можливо, зараз це нереалістично, але вони повернуться", - сказав він.

Зеленський додав, що Путін багаторазово порушував домовленості, брехав і вже здійснював окупацію частини України. Тому будь-які поступки лише підштовхнули б його до подальшої агресії, і жодних гарантій стримування не існує.

"Це дуже потужна частина нашої лінії оборони. Він вже там багато втратив військовослужбовців. Понад 100 тисяч військовослужбовців, особливо на основних напрямках. Я маю на увазі, Путіна. Тож зрозуміло, що протягом 4 років він не спромігся окупувати понад 30% однієї області на Донбасі", - додав Зеленський.

Президент також зауважив, що якщо російський диктатор вирішить продовжувати наступ, йому знадобляться роки та мільйони солдатів, яких доведеться втратити. Саме тому Україна не робитиме йому жодних "подарунків" у вигляді територій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський мирні переговори гарантії безпеки
