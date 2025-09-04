"Жодного обласного центру за роки війни": МЗС України звело нанівець погрози Путіна

Речник Тихий пояснив, чому Росія не виграє, а Україна не програє, незважаючи на погрози Путіна.

МЗС закликало посилити тиск на Москву, щоб змусити Росію серйозно ставитися до мирного процесу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/heorhiitykhyi/photos, kremlin.ru

Речник МЗС Тихий: "Росія не виграє, а Україна не програє"

Тихий підкреслив, що Путін загрожує, але реальних успіхів немає

Україна закликає посилити тиск на Москву для мирного процесу

Росія за час повномасштабної війни не захопила жодного обласного центру України, втративши при цьому понад 1 млн солдатів. Про це у соцмережі Х заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

Погрози Кремля та "мирні" пропозиції Путіна

Він нагадав, що у середу президент РФ Володимир Путін заявив про можливість домовитися щодо припинення війни, "якщо здоровий глузд переможе". Інакше, за його словами, доведеться "вирішити все збройним шляхом".

Підсумки "успіхів" Росії від МЗС України

У відповідь українське МЗС підбило підсумки так званих "успіхів" Росії:

понад 1 млн убитих і поранених російських солдатів;

1% захопленої території України за останні 1000 днів, з яких лише 0,3% – під час "літнього наступу";

контроль над 4 українськими адміністративними центрами було встановлено ще у 2014 році, тоді як Україна зберегла контроль над 23 центрами;

Росія витрачає близько 1 млрд доларів на день на війну, водночас соціальна інфраструктура країни руйнується, а економіка перебуває у кризі.

Висновки української дипломатії

На основі цього Георгій Тихий зробив три ключові висновки:

"Росія не виграє, а Україна не програє. Російські матері і виробники 'Лад' – дві реальні цільові аудиторії заяв Путіна. Тиск на Росію має бути серйозно посилено, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга".

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

