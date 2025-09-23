Рус
Україна ризикує повільно програти: німецький історик озвучив два сценарії війни

Анна Ярославська
23 вересня 2025, 11:36
Результат війни вирішать західні інвестиції та удари по тилах Росії.
Зенке Найтцель, ЗСУ
Зенке Найтцель вважає, що РФ може довше вести війну, а Україна впирається в брак ресурсів / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, uni-potsdam.de

Головні тези:

  • Удари по військових та економічних об'єктах РФ можуть зробити війну занадто дорогою для Путіна
  • У війні на виснаження Росія має перевагу
  • Україні потрібен "game changer" з боку Заходу

Німецький професор військової історії Зенке Найтцель вважає, що Росія теоретично могла б атакувати одну з країн НАТО вже зараз, оскільки має у своєму розпорядженні достатні військові ресурси. Однак, на його думку, Москва не наважиться на такі кроки, поки українські сили здатні завдавати глибоких ударів по російських цілях, зокрема по нафтовій інфраструктурі.

Також в інтерв'ю ТСН він спрогнозував сценарії розвитку війни Росії проти України.

Чи є ризик нападу РФ на країни НАТО

Найтцель вважає, що якщо буде своєрідне перемир'я та заморожування лінії фронту, то у Росії буде більше варіантів нападу на країни НАТО.

"Але вони не зроблять цього, коли українські сили будуть більш здатні завдавати глибоких ударів, зокрема по російській нафтовій промисловості. Тож, якщо можливо за допомогою Заходу та Америки, продовжувати ці удари, Росії буде надто боляче продовжувати цю війну, тому що люди не отримуватимуть газ тощо. Тому глибокі удари по російських військових та економічних цілях дуже важливі", - сказав професор.

Позитивний сценарій для України

Найтцель нагадав, що іраксько-іранська війна тривала 8 років.

"Але потім Ірак почав бомбити Тегеран, і тоді іранці сказали: ні, ціна занадто висока. Яка ця висока ціна для Путіна? Я б сказав, що це українські удари по глибоких російських тилах, які підвищать для нього ціну цієї війни", - сказав професор і зауважив, що це і є один із варіантів розвитку ситуації.

"За такого позитивного сценарію ми матимемо більш ефективні глибокі удари, і тоді Путін каже: "Гаразд, я зупиняюся, заморожую ситуацію", - сказав він.

Війна на виснаження - програш для України

Другий сценарій - це продовження сьогоднішньої війни на виснаження. Але в цьому випадку виникає проблема. За словами Найтцеля, хоча українські війська демонструють фантастичну роботу, у них закінчуються ресурси, зокрема людські.

"Росія має 140 млн. населення. Україна... Ми вже бачимо, що підрозділи, які прямують до Німеччини (на навчання, - ред.), відчувають брак особового складу. Кожна армія такожне суспільство має свою межу, після якої стає неефективним", - зазначив військовий історик.

Водночас Росія може продовжувати війну довше за Україну. Армія РФ зазнає великих втрат, але повільно просувається.

"Отже, це повільна поразка, крок за кроком для України. Як ми можемо зупинити це? Ми можемо зупинити це лише за масових інвестицій США в можливості глибоких ударів тощо. Але вони цього не зроблять", - сказав Найтцель.

Ще одна проблема України - дефіцит бюджету. На наступний рік він становить близько 60 млрд євро.

"Німеччина покриває 9 млрд. Хто ще в Європі готовий його покрити? Це всього кілька країн. Це не весь ЄС. Маю на увазі, що Франція - по суті, банкрут тощо. Отже, оцінюючи все це, якщо не з'явиться якийсь "game changer" (фактор, що змінює правила гри) у кількох країнах, можна приблизно підрахувати, коли і де відбудеться прорив?", - додав Найтцель.

Путін потрапив у цугцванг: думка економіста

Голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що Росія потрапила у важку економічну ситуацію.

За його словами, Путіну доведеться відмовлятися або від війни, або від низки статей бюджетних витрат.

"У Росії немає виходу. Попри те, що часто філософськи кажуть, що безвихідних ситуацій не існує, у Росії зараз саме безвихідна ситуація. Вона повинна відмовитися від чогось великого і серйозного, щоб хоча б отримати шанс на виживання: або відмовитися від війни (чого Кремль зробити не може), або відмовитися фінансувати інші статті бюджетних витрат (це означатиме колапс і для російських громадян, і для російських підприємств). Такий діагноз сьогодні можна поставити російській економіці", - сказав Новак в інтерв'ю Главреду.

Переговори щодо завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, 22 вересня президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до США.

У Нью-Йорку Зеленський вже провів зустріч зі спеціальним представником глави США Дональда Трампа - генералом Кітом Келлог.

Зеленський подякував Келлогу за підтримку і допомогу та особливо відзначив зусилля Трампа, щоб закінчити війну і зупинити вбивства. Також Зеленський поінформував Келлога про ситуацію на фронті.

23 вересня президент США Дональд Трамп проведе зустріч із президентом Зеленським, а також із лідерами ще десяти держав.

Раніше Трамп заявив, що готує тристоронню зустріч із президентами України та Росії - Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

За словами президента США зустріч між Зеленським і Путіним організувати буде нелегко.

Про персону: Зенке Найтцель

Зенке Найтцель - німецький історик, фахівець з історії Другої світової війни.

Народився 26 червня 1968 року в Гамбурзі.

Професор військової історії / історії культури насильства в Університеті Потсдам (University of Potsdam), пише Вікіпедія.

Працював і на інших позиціях: у London School of Economics, Університеті Глазго, Карлсруе, Університеті Берна, Саарбрюккені.

Автор низки книг, зокрема "Soldaten: On Fighting, Killing and Dying" і The Secret Second World War Tapes of German POWs, спільно з Гаральдом Вельцером.

Його дослідження часто стосуються тем солдатської психології, культури війни, повсякденного життя солдатів, моральних аспектів війни.

Найтцель - редактор журналу German History in the 20th Century. Член редакційної ради наукового журналу War in History. Є автором і редактором безлічі збірок наукових статей з німецької історії та військової історії XX століття.

Починаючи з 1996 року Найтцель неодноразово виступав науковим консультантом історичних документальних фільмів, головним чином для серії телеканал ZDF Гвідо Кноппа ZDF-History, для Державної агенції цивільної освіти Гессена і Державної служби Баварії з політичної освіти. Серед них можна назвати "Штауфенберг - правдива історія[нім.]" (2009), "Роммель" (2012), "Наші матері, наші батьки" (2013).

Як приготувати буряк за 12 хвилин: секрет значної економії часу

