РФ придумала новий спосіб, як перемогти Україну: що задумали російські окупанти

Основні тези Світана:
- Росія зараз не дражнить НАТО, а намагається змусити Європу відмовитися від допомоги Україні
- Таким чином РФ намагається зупинити просування української армії
Російські окупанти зараз дуже нахабно поводяться щодо Європи, і країна-агресорка Росія може продовжувати нахабніти і далі.
Росія зараз не дражнить НАТО, а намагається змусити Європу відмовитися від допомоги Україні. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду.
Він зазначив, що РФ прекрасно розуміє, що з європейською допомогою Україна виконає своє завдання – зупинить російську армію, перемолотить її а потім за три-чотири роки поверне свої території, особливо Крим і сухопутний коридор (тому що їх звільняти найлегше).
"Донбас буде складно звільняти без розвалу Росії, оскільки там серйозний тил – 7 тисяч кв. км до Сахаліну. Звільнення Донбасу можливе тільки після розвалу РФ, чим зараз і займаються Сили оборони України, знищуючи російські НПЗ, нафту і економіку", – зазначив Світан.
Експерт наголосив, що зараз відбувається два паралельні процеси, і там, і там в України хороша динаміка.
"Щоб перешкодити цьому, Росія намагається щонайменше зупинити допомогу Європи. А провокації – це якраз тиск на європейців", – сказав Світан.
Ситуація на фронті в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля. Дії росіян на Південно- та Північно-слобожанському напрямках завершилися тактичним провалом, попри спроби пропаганди подати їх як успіх, вказує Гнатов.
Також раніше повідомлялося, що росіяни рвуться до околиць – в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста. Війська РФ намагаються захопити Кам'янське та Плавні, щоб створити плацдарм для наступу на Степногірськ і південні околиці Запоріжжя, вказують в ЗСУ.
Нагадаємо, військовий пояснив, що насправді планує Путін на Донбасі. Кремль перекидає резерви на фронт, щоб продовжити наступ, а ЗСУ ведуть обережні, але ефективні оборонні дії.
Про персону: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
