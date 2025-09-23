РФ придумала новий спосіб, як перемогти Україну: що задумали російські окупанти

Російські загарбники своїми провокаціями насправді не дражнять НАТО, а намагаються змусити Європу відмовитися від допомоги Україні.

https://glavred.net/war/rf-pridumala-novyy-sposob-kak-pobedit-ukrainu-chto-zadumali-rossiyskie-okkupanty-10700612.html Посилання скопійоване

РФ придумала новий спосіб, як перемогти Україну/ колаж: Главред, фото: 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, скрін з відео

Основні тези Світана:

Росія зараз не дражнить НАТО, а намагається змусити Європу відмовитися від допомоги Україні

Таким чином РФ намагається зупинити просування української армії

Російські окупанти зараз дуже нахабно поводяться щодо Європи, і країна-агресорка Росія може продовжувати нахабніти і далі.

Росія зараз не дражнить НАТО, а намагається змусити Європу відмовитися від допомоги Україні. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

відео дня

Він зазначив, що РФ прекрасно розуміє, що з європейською допомогою Україна виконає своє завдання – зупинить російську армію, перемолотить її а потім за три-чотири роки поверне свої території, особливо Крим і сухопутний коридор (тому що їх звільняти найлегше).

"Донбас буде складно звільняти без розвалу Росії, оскільки там серйозний тил – 7 тисяч кв. км до Сахаліну. Звільнення Донбасу можливе тільки після розвалу РФ, чим зараз і займаються Сили оборони України, знищуючи російські НПЗ, нафту і економіку", – зазначив Світан.

Експерт наголосив, що зараз відбувається два паралельні процеси, і там, і там в України хороша динаміка.

"Щоб перешкодити цьому, Росія намагається щонайменше зупинити допомогу Європи. А провокації – це якраз тиск на європейців", – сказав Світан.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, чим небезпечна беззуба реакція НАТО на провокації Росії проти європейських країн, і чому нові атаки РФ будуть більш кривавими:

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля. Дії росіян на Південно- та Північно-слобожанському напрямках завершилися тактичним провалом, попри спроби пропаганди подати їх як успіх, вказує Гнатов.

Також раніше повідомлялося, що росіяни рвуться до околиць – в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста. Війська РФ намагаються захопити Кам'янське та Плавні, щоб створити плацдарм для наступу на Степногірськ і південні околиці Запоріжжя, вказують в ЗСУ.

Нагадаємо, військовий пояснив, що насправді планує Путін на Донбасі. Кремль перекидає резерви на фронт, щоб продовжити наступ, а ЗСУ ведуть обережні, але ефективні оборонні дії.

Читайте також:

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред